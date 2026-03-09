Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat

Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen. Az eset éppen akkor történt, amikor a játékvezető egy büntetőgyanús szituációt vizsgált. A tiltakozás nem akadályozta meg a tizenegyes megítélését, a Dárdai Mártont is soraiban tudó vendégcsapat pedig végül 2–1-re megnyerte a találkozót.

A szokatlan incidens a berliniek első gólját megelőzően történt. A felvételek alapján egy fehér overált és zöld símaszkot viselő drukker lemászott a lelátóról, és egyszerűen kihúzta a képernyőt a konnektorból. Dolga végeztével gond nélkül visszatért a hazai táborba. A szabotázs azonban nem érte el a célját: a videóbíró a fülhallgatón keresztül közölte a szabálytalanság tényét a játékvezetővel, aki így is a tizenegyespontra mutatott.

Az akció egyértelműen előre eltervezett volt. Ezt bizonyítja az is, hogy a hazai szurkolók egy "Húzd ki a VAR-t!" feliratú molinót feszítettek ki a lelátón. Németországban a videóbíró 2017-es bevezetése óta folyamatos vitatéma a rendszer használata. A bírálók szerint a technológia felesleges, ráadásul túlságosan széttördeli a játékot.

German Bundesliga 2 25. forduló Preuben Munster 1 2 Hertha Berlin Félidő: 0-1 2026. március 8. vasárnap 13:30 | Preußenstadion, Munster Hazai gólszerzők 46' Jannis Heuer Vendég gólszerzők 49' Fabian Reese (11-esből), 93' Marten Winkler 40 Labdabirtoklási arány 60 74 Támadások 103 28 Veszélyes támadások 66 4 Kaput eltaláló lövések 5 6 Kaput elkerülő lövések 4 4 Szögletek 8 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 1 Blokkolt lövések 6 Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

A Münster vezetősége hivatalos közleményben fejezte ki sajnálatát. Jelezték, mindent megtesznek az elkövető azonosítása és a hasonló incidensek elkerülése érdekében. A csapat kapitánya, Jorrit Hendrix azonban egyáltalán nem ítélte el a szurkolót. Nyilatkozata szerint a megmozdulás csupán azt bizonyítja, hogy a drukkerek együtt élnek a mérkőzéssel. Úgy vélte, a szurkolók minden tőlük telhetőt megtesznek a sikerért, amit ő teljesen meg tud érteni.