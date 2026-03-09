Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen. Az eset éppen akkor történt, amikor a játékvezető egy büntetőgyanús szituációt vizsgált. A tiltakozás nem akadályozta meg a tizenegyes megítélését, a Dárdai Mártont is soraiban tudó vendégcsapat pedig végül 2–1-re megnyerte a találkozót.
A szokatlan incidens a berliniek első gólját megelőzően történt. A felvételek alapján egy fehér overált és zöld símaszkot viselő drukker lemászott a lelátóról, és egyszerűen kihúzta a képernyőt a konnektorból. Dolga végeztével gond nélkül visszatért a hazai táborba. A szabotázs azonban nem érte el a célját: a videóbíró a fülhallgatón keresztül közölte a szabálytalanság tényét a játékvezetővel, aki így is a tizenegyespontra mutatott.
Az akció egyértelműen előre eltervezett volt. Ezt bizonyítja az is, hogy a hazai szurkolók egy "Húzd ki a VAR-t!" feliratú molinót feszítettek ki a lelátón. Németországban a videóbíró 2017-es bevezetése óta folyamatos vitatéma a rendszer használata. A bírálók szerint a technológia felesleges, ráadásul túlságosan széttördeli a játékot.
A Münster vezetősége hivatalos közleményben fejezte ki sajnálatát. Jelezték, mindent megtesznek az elkövető azonosítása és a hasonló incidensek elkerülése érdekében. A csapat kapitánya, Jorrit Hendrix azonban egyáltalán nem ítélte el a szurkolót. Nyilatkozata szerint a megmozdulás csupán azt bizonyítja, hogy a drukkerek együtt élnek a mérkőzéssel. Úgy vélte, a szurkolók minden tőlük telhetőt megtesznek a sikerért, amit ő teljesen meg tud érteni.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul.
A vezetőség bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani.
A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
Hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.
A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
-
-
-
