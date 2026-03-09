2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
VAR rendszer képernyő. A rendszer videoasszisztens játékvezető-asszisztense a mérkőzés alatt
Sport

Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat

Pénzcentrum
2026. március 9. 14:54

Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen. Az eset éppen akkor történt, amikor a játékvezető egy büntetőgyanús szituációt vizsgált. A tiltakozás nem akadályozta meg a tizenegyes megítélését, a Dárdai Mártont is soraiban tudó vendégcsapat pedig végül 2–1-re megnyerte a találkozót.

A szokatlan incidens a berliniek első gólját megelőzően történt. A felvételek alapján egy fehér overált és zöld símaszkot viselő drukker lemászott a lelátóról, és egyszerűen kihúzta a képernyőt a konnektorból. Dolga végeztével gond nélkül visszatért a hazai táborba. A szabotázs azonban nem érte el a célját: a videóbíró a fülhallgatón keresztül közölte a szabálytalanság tényét a játékvezetővel, aki így is a tizenegyespontra mutatott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az akció egyértelműen előre eltervezett volt. Ezt bizonyítja az is, hogy a hazai szurkolók egy "Húzd ki a VAR-t!" feliratú molinót feszítettek ki a lelátón. Németországban a videóbíró 2017-es bevezetése óta folyamatos vitatéma a rendszer használata. A bírálók szerint a technológia felesleges, ráadásul túlságosan széttördeli a játékot.

German Bundesliga 2 25. forduló
Preuben Munster
1
2
Hertha Berlin
Félidő: 0-1
2026. március 8. vasárnap 13:30
|
Preußenstadion, Munster
Hazai gólszerzők
46' Jannis Heuer
Vendég gólszerzők
49' Fabian Reese (11-esből), 93' Marten Winkler
40
Labdabirtoklási arány
60
74
Támadások
103
28
Veszélyes támadások
66
4
Kaput eltaláló lövések
5
6
Kaput elkerülő lövések
4
4
Szögletek
8
2
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
1
Blokkolt lövések
6
Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

A Münster vezetősége hivatalos közleményben fejezte ki sajnálatát. Jelezték, mindent megtesznek az elkövető azonosítása és a hasonló incidensek elkerülése érdekében. A csapat kapitánya, Jorrit Hendrix azonban egyáltalán nem ítélte el a szurkolót. Nyilatkozata szerint a megmozdulás csupán azt bizonyítja, hogy a drukkerek együtt élnek a mérkőzéssel. Úgy vélte, a szurkolók minden tőlük telhetőt megtesznek a sikerért, amit ő teljesen meg tud érteni.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #németország #labdarúgás #meccs #csapat #szabotázs #szurkolók #német foci #VAR #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:44
15:32
15:14
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
2026. március 9.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
2026. március 9.
Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
18 órája
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
3
1 hete
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
2 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 16:01
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 14:30
Most érkezett! Rendkívüli üzemanyagárakat vezet be a Mol: ennyibe fog kerülni a benzin, gázolaj
Agrárszektor  |  2026. március 9. 15:33
Akkora esőzés jött, hogy óriási földterületeket mosott el ebben a térségben