2026. március 4. szerda Kázmér
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Utazás

Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet

Pénzcentrum
2026. március 4. 17:43

A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette. A légitársaság közlése szerint legalább jövő vasárnapig nem közlekednek járatok Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem.

A társaság ugyanakkor módosította menetrendjét, és növelte a Budapest és Sarm-es-Sejk közötti járatok számát. Péntektől heti tíz alkalommal lehet repülni a két város között. A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja az egyik legfontosabb kapcsolatot Izrael és Európa között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wizz Air közleménye szerint a társaság folyamatosan figyeli a biztonsági helyzet alakulását, és szoros kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, valamint a repülésbiztonsági szervezetekkel. A menetrendet a fejlemények függvényében bármikor felülvizsgálhatják.

Kapcsolódó cikkeink:

A légitársaság közölte azt is, hogy az érintett utasokat közvetlenül értesítik a foglalásaikkal kapcsolatos lehetőségekről, és megköszönte az utasok türelmét a rendkívüli helyzetben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #légitársaság #izrael #irán #utasok #repülőjárat #járattörlés #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:40
18:27
18:15
18:02
17:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
2
6 napja
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
3
2 napja
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
4
2 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 18:27
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 18:02
Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!
Agrárszektor  |  2026. március 4. 17:31
Új szabályozás lép életbe: ez rengeteg termelőt érint itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel