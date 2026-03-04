Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet

A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette. A légitársaság közlése szerint legalább jövő vasárnapig nem közlekednek járatok Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem.

A társaság ugyanakkor módosította menetrendjét, és növelte a Budapest és Sarm-es-Sejk közötti járatok számát. Péntektől heti tíz alkalommal lehet repülni a két város között. A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja az egyik legfontosabb kapcsolatot Izrael és Európa között.

A Wizz Air közleménye szerint a társaság folyamatosan figyeli a biztonsági helyzet alakulását, és szoros kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, valamint a repülésbiztonsági szervezetekkel. A menetrendet a fejlemények függvényében bármikor felülvizsgálhatják.

A légitársaság közölte azt is, hogy az érintett utasokat közvetlenül értesítik a foglalásaikkal kapcsolatos lehetőségekről, és megköszönte az utasok türelmét a rendkívüli helyzetben.