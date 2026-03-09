Most érkezett! Rendkívüli üzemanyagárakat vezet be a Mol: ennyibe fog kerülni a benzin, gázolaj

A Mol azonnali hatállyal rendkívüli árazást vezet be a hazai töltőállomásokon. Ennek következtében a 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül. A drasztikus drágulást a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális olajpiaci sokk váltotta ki. A kialakult helyzet miatt a kormány rendkívüli ülésen tárgyal a lehetséges üzemanyag-árstopról - írta meg a Portfolio.

A világpiac jelenleg a történelem egyik legsúlyosabb kínálati sokkjával küzd. A konfliktus következtében napi szinten mintegy 20 millió hordónyi kőolaj esett ki a globális kínálatból. Az irányadónak számító Brent nyersolaj ára mindössze egyetlen éjszaka alatt több mint 20 százalékot ugrott. A helyzet február végi eszkalálódása óta pedig már 45 százalékkal emelkedett a jegyzésár.

Ez a globális folyamat azonnal megmutatkozott a magyarországi kutakon is. Alig több mint egy hét leforgása alatt a benzin 28, a gázolaj pedig megközelítőleg 60 forinttal drágult.

A Mol belső tájékoztatása értelmében a kútüzemeltetőknek haladéktalanul át kell állniuk a jelentősen megemelt, rendkívüli árakra.

A folyamatos és meredek áremelkedés hatására egyre inkább előtérbe kerül a hatósági árak bevezetésének lehetősége. A környező országok közül Horvátország ezt a lépést már meg is tette. Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze, ennek eredményeként az árstop kérdésében akár már órákon belül megszülethet a hivatalos döntés.