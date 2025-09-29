Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 29.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 29., hétfő.

Névnap

Mihály

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.95 Ft

CHF: 418.75 Ft

GBP: 448.01 Ft

USD: 333.36 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 25.

A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 19, 21, 37, 41, 43



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 28 db

4-es találat: 1166 db

3-as találat: 17864 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29090 Ft

MOL: 2740 Ft

RICHTER: 9770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.30: Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, vastagabb és összefüggőbb inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet a felhőzet. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 12, 17 fok között alakul.

2025.10.01: Közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 12, 17 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!