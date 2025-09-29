2025. szeptember 29. hétfő Mihály
14 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 29.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 29.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 29., hétfő.

Névnap

Mihály

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.95 Ft
CHF: 418.75 Ft
GBP: 448.01 Ft
USD: 333.36 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 25.
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 19, 21, 37, 41, 43

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 28 db
4-es találat: 1166 db
3-as találat: 17864 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29090 Ft
MOL: 2740 Ft
RICHTER: 9770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.30: Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, vastagabb és összefüggőbb inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet a felhőzet. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 12, 17 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

2025.10.01: Közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 12, 17 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.28)

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

FRISS HÍREK
07:45
07:01
05:35
22:43
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
2025. szeptember 28.
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
2025. szeptember 28.
Itt a végső rezsicsökkentés: egyre többen kérik a szolgáltatónál!
