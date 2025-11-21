Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is mint tavaly volt

Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül. A téli hónapokban kellemes klímával, alacsony árakkal és vízummentes beutazással várja azokat, akik nemcsak egzotikus élményekre, hanem költséghatékony, hosszabb tartózkodásra vágynak. Lampionos óvárosok, úszó piacok és mesébe illő tájak: mindez elérhető áron, akár egy hónapra is.

A Post Office Travel Money friss Long Haul Holiday Report 2025 szerint az európai utazók számára ismét Vietnam kínálja a legjobb ár‑érték arányú a téli utazást. A felmérés 30 távoli desztináció mindennapi költségeit vizsgálta, kávé, víz, naptej, háromfogásos vacsora, és ezek alapján állította össze a toplistát.

A közép‑vietnami Hoi An városa 2023 után újra megszerezte az első helyet. A jelentés szerint az árak itt nagyjából 11 százalékkal csökkentek, így egy átlagos nyaraló számára a mindennapi kiadások jóval alacsonyabbak, mint más egzotikus úti célokon.

És valóban: Vietnam az elmúlt években felkerült az európai utazók térképére, és nem véletlenül. Az ország egyszerre kínál egzotikus élményeket, gazdag kulturális örökséget és olyan árakat, amelyek messze kedvezőbbek, mint a legtöbb népszerű nyaralóhelyen. Ha valaki hosszabb időre keres úti célt, ahol a mindennapi kiadások nem jelentenek nagy terhet, Vietnam remek választás.

A vietnami mindennapok költségei az európai szemmel szinte hihetetlenül alacsonyak. Egy helyi étteremben egy egyszerű ebéd alig 250–300 forintnak megfelelő összegbe kerül, míg egy kétszemélyes, háromfogásos vacsora egy középkategóriás étteremben ritkán haladja meg a 4000–5000 forintot. Egy csésze vietnámi kávé 200–300 forint körül mozog, egy üveg ásványvíz pedig 100 forint alatt is beszerezhető. A piaci árak szintén barátságosak: egy kiló friss gyümölcs vagy zöldség általában 150–400 forint között mozog, a helyi sör pedig 250–300 forintért kapható. A városi közlekedés különösen olcsó: egy buszjegy vagy motoros taxi ára gyakran nem éri el a 100 forintot sem - a numbeo adatai szerint.

Időjárás: mikor érdemes utazni?

Vietnam nagy ország, így az időjárás régiónként eltérő. A téli hónapokban, különösen januárban és februárban, a középső területeken – például Hoi An és Da Nang környékén – kellemes, 20–25 °C közötti hőmérséklet várja az utazókat. Februártól kezdődik a száraz, napos időszak, ami ideális a városnézéshez és a tengerparti pihenéshez.

Kulturális élmények és látnivalók

Hoi An egy varázslatos kisváros Közép-Vietnámban, ahol az óváros szűk utcáit színes lampionok világítják meg esténként. Az éjszakai piacokon helyi ételek, kézműves termékek és selyemáruk között barangolhatunk, miközben a folyóparton csónakok ringanak. A város történelmi hangulata és nyugodt ritmusa tökéletes hátteret ad egy elmélyült, lassú utazáshoz.

Hanoi, Vietnam fővárosa, a régi és az új világ találkozása: a francia gyarmati épületek, a zsúfolt motoros forgalom és a modern kávézók egymás mellett léteznek. A vízi bábszínház hagyományos előadásai különleges kulturális élményt nyújtanak, miközben a Hoan Kiem-tó környéke a helyiek és turisták kedvelt találkozóhelye. A város lüktetése betekintést ad a vietnami mindennapokba és a gyorsan változó társadalomba.

A Halong-öböl mesébe illő tájképeivel Vietnam egyik legismertebb természeti csodája. A tengerből kiemelkedő mészkősziklák között hajózni olyan élmény, amit nehéz elfelejteni – különösen naplementekor, amikor a víz aranyszínűvé válik. A többnapos hajókirándulások során eldugott öblök, barlangok és úszó halászfalvak is felfedezhetők.

A Mekong-delta Vietnam déli részén terül el, ahol a folyóágak, csatornák és rizsföldek hálózata egy külön világot alkot. Az úszó piacokon a helyiek csónakból árulják portékáikat, miközben a vásárlás maga is vízi kaland. A régió gazdag élővilága és lassú, természetközeli ritmusa egyedülálló utazási élményt kínál.

Utazási könnyítések

A Vietnámi Szocialista Köztársaság biztonsági besorolása a IV. biztonsági besorolási kategóriába tartozik. Magyar állampolgárok számára különösen vonzó, hiszen 2025. augusztus 15. napjától magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgárok turisztikai céllal 45 napot meg nem haladó időre vízummentesen utazhatnak Vietnámba.

Vietnámban a közbiztonság összességében jó, Hanoiban és a turisták által kedvelt nagyobb városokban (Ho Si Minh-város, Đà Nẵng, Nha Trang és Huế) azonban gyakrabban fordulnak elő külföldi állampolgárok ellen elkövetett motoros rablások, lopások.

Ugyanakkor a Konzuli Szolgálat figyelmezteti a Vietnámba utazni készülők figyelmét, hogy minden évben június 1-től egészen november végéig tart a tájfun szezon. Ebben az időszakban bármikor előfordulhatnak heves esőzések, áradások, akár 100 km/órát meghaladó szélviharok is. Amennyiben ebben az időszakban terveznek Vietnámba utazni, kérjük, kövessék figyelemmel a Nemzeti Hidrometeorológiai Előrejelző Központ (National Centre for Hydrometeorological Forecasting – NCHMF) tájékoztatásait. Az NCHMF honlapja angol nyelven is elérhető.

Miért érdemes hosszabb időre menni?

Vietnam nem az a hely, amit néhány nap alatt be lehet járni. Az ország mérete miatt akár hetekig is eltarthat, mire az utazó felfedezi a főbb régiókat. A kedvező árak lehetővé teszik, hogy valaki akár egy hónapot is eltöltsön itt anélkül, hogy komoly anyagi terhet jelentene. A hosszabb tartózkodás ráadásul lehetőséget ad arra, hogy az utazó ne csak turistaként, hanem helyi ritmusban élje meg a mindennapokat.