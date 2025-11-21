2025. november 21. péntek Olivér
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hanoi, Vietnam, Délkelet-Ázsia. A hanoi operaház
Utazás

Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is mint tavaly volt

Pénzcentrum
2025. november 21. 16:04

Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül. A téli hónapokban kellemes klímával, alacsony árakkal és vízummentes beutazással várja azokat, akik nemcsak egzotikus élményekre, hanem költséghatékony, hosszabb tartózkodásra vágynak. Lampionos óvárosok, úszó piacok és mesébe illő tájak: mindez elérhető áron, akár egy hónapra is.

A Post Office Travel Money friss Long Haul Holiday Report 2025 szerint az európai utazók számára ismét Vietnam kínálja a legjobb ár‑érték arányú a téli utazást. A felmérés 30 távoli desztináció mindennapi költségeit vizsgálta, kávé, víz, naptej, háromfogásos vacsora, és ezek alapján állította össze a toplistát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közép‑vietnami Hoi An városa 2023 után újra megszerezte az első helyet. A jelentés szerint az árak itt nagyjából 11 százalékkal csökkentek, így egy átlagos nyaraló számára a mindennapi kiadások jóval alacsonyabbak, mint más egzotikus úti célokon.

És valóban: Vietnam az elmúlt években felkerült az európai utazók térképére, és nem véletlenül. Az ország egyszerre kínál egzotikus élményeket, gazdag kulturális örökséget és olyan árakat, amelyek messze kedvezőbbek, mint a legtöbb népszerű nyaralóhelyen. Ha valaki hosszabb időre keres úti célt, ahol a mindennapi kiadások nem jelentenek nagy terhet, Vietnam remek választás.

A vietnami mindennapok költségei az európai szemmel szinte hihetetlenül alacsonyak. Egy helyi étteremben egy egyszerű ebéd alig 250–300 forintnak megfelelő összegbe kerül, míg egy kétszemélyes, háromfogásos vacsora egy középkategóriás étteremben ritkán haladja meg a 4000–5000 forintot. Egy csésze vietnámi kávé 200–300 forint körül mozog, egy üveg ásványvíz pedig 100 forint alatt is beszerezhető. A piaci árak szintén barátságosak: egy kiló friss gyümölcs vagy zöldség általában 150–400 forint között mozog, a helyi sör pedig 250–300 forintért kapható. A városi közlekedés különösen olcsó: egy buszjegy vagy motoros taxi ára gyakran nem éri el a 100 forintot sem - a numbeo adatai szerint. 

Időjárás: mikor érdemes utazni?

Vietnam nagy ország, így az időjárás régiónként eltérő. A téli hónapokban, különösen januárban és februárban, a középső területeken – például Hoi An és Da Nang környékén – kellemes, 20–25 °C közötti hőmérséklet várja az utazókat. Februártól kezdődik a száraz, napos időszak, ami ideális a városnézéshez és a tengerparti pihenéshez.

Kulturális élmények és látnivalók

Hoi An egy varázslatos kisváros Közép-Vietnámban, ahol az óváros szűk utcáit színes lampionok világítják meg esténként. Az éjszakai piacokon helyi ételek, kézműves termékek és selyemáruk között barangolhatunk, miközben a folyóparton csónakok ringanak. A város történelmi hangulata és nyugodt ritmusa tökéletes hátteret ad egy elmélyült, lassú utazáshoz.

Hanoi, Vietnam fővárosa, a régi és az új világ találkozása: a francia gyarmati épületek, a zsúfolt motoros forgalom és a modern kávézók egymás mellett léteznek. A vízi bábszínház hagyományos előadásai különleges kulturális élményt nyújtanak, miközben a Hoan Kiem-tó környéke a helyiek és turisták kedvelt találkozóhelye. A város lüktetése betekintést ad a vietnami mindennapokba és a gyorsan változó társadalomba.

A Halong-öböl mesébe illő tájképeivel Vietnam egyik legismertebb természeti csodája. A tengerből kiemelkedő mészkősziklák között hajózni olyan élmény, amit nehéz elfelejteni – különösen naplementekor, amikor a víz aranyszínűvé válik. A többnapos hajókirándulások során eldugott öblök, barlangok és úszó halászfalvak is felfedezhetők.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Mekong-delta Vietnam déli részén terül el, ahol a folyóágak, csatornák és rizsföldek hálózata egy külön világot alkot. Az úszó piacokon a helyiek csónakból árulják portékáikat, miközben a vásárlás maga is vízi kaland. A régió gazdag élővilága és lassú, természetközeli ritmusa egyedülálló utazási élményt kínál.

@vietnamadventuretours

♬ nhạc nền - Vietnam Adventure Tours

Utazási könnyítések

A Vietnámi Szocialista Köztársaság biztonsági besorolása a IV. biztonsági besorolási kategóriába tartozik. Magyar állampolgárok számára különösen vonzó, hiszen 2025. augusztus 15. napjától magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgárok turisztikai céllal 45 napot meg nem haladó időre vízummentesen utazhatnak Vietnámba.  

Vietnámban a közbiztonság összességében jó, Hanoiban és a turisták által kedvelt nagyobb városokban (Ho Si Minh-város, Đà Nẵng, Nha Trang és Huế) azonban gyakrabban fordulnak elő külföldi állampolgárok ellen elkövetett motoros rablások, lopások.

Ugyanakkor a Konzuli Szolgálat figyelmezteti a Vietnámba utazni készülők figyelmét, hogy minden évben június 1-től egészen november végéig tart a tájfun szezon. Ebben az időszakban bármikor előfordulhatnak heves esőzések, áradások, akár 100 km/órát meghaladó szélviharok is. Amennyiben ebben az időszakban terveznek Vietnámba utazni, kérjük, kövessék figyelemmel a Nemzeti Hidrometeorológiai Előrejelző Központ (National Centre for Hydrometeorological Forecasting – NCHMF) tájékoztatásait. Az NCHMF honlapja angol nyelven is elérhető. 

Miért érdemes hosszabb időre menni?

Vietnam nem az a hely, amit néhány nap alatt be lehet járni. Az ország mérete miatt akár hetekig is eltarthat, mire az utazó felfedezi a főbb régiókat. A kedvező árak lehetővé teszik, hogy valaki akár egy hónapot is eltöltsön itt anélkül, hogy komoly anyagi terhet jelentene. A hosszabb tartózkodás ráadásul lehetőséget ad arra, hogy az utazó ne csak turistaként, hanem helyi ritmusban élje meg a mindennapokat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #árak #időjárás #gasztronómia #vízum #kultúra #költség #látnivaló #vietnám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:04
15:46
15:38
15:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
2025. november 21.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
2025. november 20.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
NAPTÁR
Tovább
2025. november 21. péntek
Olivér
47. hét
November 21.
A televíziózás nemzetközi napja
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
2
6 napja
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
3
4 napja
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
4
1 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
5
2 hete
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 15:38
Donald Trump bekeményített: durván megfenyegette Zelenszkijt, ennek fele sem tréfa
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 15:30
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Agrárszektor  |  2025. november 21. 15:29
Élesedik a medvehelyzet ebben a térségben: már senki sincs biztonságban