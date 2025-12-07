Elképesztő rekord dőlt meg Budapesten: ilyenre még nem volt példa, kezdhetünk aggódni a fővárosban?

A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton. A lágymányosi meteorológiai állomáson csak 8,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Azt írták: a péntekről szombatra virradó éjszaka - főleg az ország középső területén - igen enyhe volt.
Budapesten, a lágymányosi meteorológiai állomáson csak 8,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord.
Az eddigi rekord 7,2 fok volt, amelyet 2002-ben Budapest Lágymányoson, valamint 1971-ben Budapest Országút meteorológiai állomáson mértek - tudatták.
Budapest híres termálfürdői komoly kihívásokkal néznek szembe: a Gellért Fürdő bezárása és a felújítások elhúzódása feszültséget kelt a turisták és a helyiek között.
Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet.
Pénteken jelentették be, hogy 2026-ban három debreceni járatát is újraindítja a Wizz Air légitársaság.
Pénteken a déli óráktól a keleti részeket leszámítva egyre többfelé várható időszakos eső.
A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.
A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének.
Csütörtökön borongós, párás és helyenként tartósan ködös időre készülhetünk,
Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.
A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
