2025. december 7. vasárnap Ambrus
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország- 2024. július 13: A sárga villamos a budapesti Margit hídon, alatta a Duna folyik. A híd a helyiek és a turisták számára egyaránt létfontosságú összeköttetés.
Utazás

Elképesztő rekord dőlt meg Budapesten: ilyenre még nem volt példa, kezdhetünk aggódni a fővárosban?

MTI
2025. december 7. 11:32

Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton. A lágymányosi meteorológiai állomáson csak 8,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.

Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Azt írták: a péntekről szombatra virradó éjszaka - főleg az ország középső területén - igen enyhe volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapesten, a lágymányosi meteorológiai állomáson csak 8,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord.

Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
EZ IS ÉRDEKELHET
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.

Az eddigi rekord 7,2 fok volt, amelyet 2002-ben Budapest Lágymányoson, valamint 1971-ben Budapest Országút meteorológiai állomáson mértek - tudatták.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #időjárás #hőmérséklet #melegrekord #december #rekord #főváros #meteorológia #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:03
10:27
10:00
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
4 napja
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
2 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 10:00
Zágráb adventi vásár 2025: itt a vásár helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 08:29
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: rengeteg magyar pénzét érinti, erről mindenkinek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. december 7. 10:02
Terjed a gyilkos kór az ukránoknál: ez már az ágazat jövőjét is fenyegeti