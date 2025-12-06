2025. december 6. szombat Miklós
Budapest
Páty, 2025. január 21.Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai elõrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esõre.
Utazás

Elképesztő időjárást hozott a Mikulás: erre készülhetünk a hétvégén, sokaknak nem fog tetszeni

Pénzcentrum
2025. december 6. 08:26

Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel. Jelentős csapadék ugyan nem várható, de vasárnap sok helyen esőre ébredhetünk. A hőmérséklet többnyire 5–12 fok között alakul, a naposabb tájak enyhébb időre számíthatnak.

Szombaton erősen felhős, borongós időre számíthatunk a térségben, de lesznek olyan tájak is, ahol rövid időszakokra kisüthet a nap. Számottevő csapadék nem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalra többfelé pára, köd képződhet. Kora reggel 8, napközben 10 fok körül alakul a hőmérséklet - írja az Időkép.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasárnap reggel és délelőtt nyugat, északnyugat kivételével sokfelé számíthatunk esőre, majd délután, este egyre inkább a keleti, a délkeleti és a déli tájakra szorul a csapadék. Napközben nyugaton, északnyugaton akár több órára is kisüthet a nap, máshol marad az erősen felhős, borongós idő. Nem lesz jelentős a légmozgás. Többfelé párás, ködös lesz a reggel, és napközben is találkozhatunk tartósabban párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, majd napközben 6-11 fokot mérhetünk.

Hétfőn erősen felhős, borongós, többfelé párás, ködös időre van kilátás. Elsősorban nyugaton, a Dunántúl északi felén, valamint a főváros térségében alakulhat ki kisebb eső. Helyenként megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.

Kedden erősen felhős, borongós időre számíthatunk, de jelentős csapadék sehol sem várható, csupán néhol alakulhat ki szitálás, esetleg gyenge eső. Tartósabban párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Csak néhol lehet élénk a légmozgás. Kora délután 5-12 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerdán többfelé lehet borongós, szürke, akár tartósabban párás az idő, de naposabb tájakkal is találkozhatunk. Helyenként szitálás előfordulhat. Az ország déli felén többfelé megélénkülhet a délnyugati szél. Kora délutánra 5 és 13 fok közé melegedhet a levegő, a naposabb tájakon mérhetjük a legmagasabb maximumokat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #hétvége #napsütés #köd #csapadék #időkép

