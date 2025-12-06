A Pénzcentrum 2025. december 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő időjárást hozott a Mikulás: erre készülhetünk a hétvégén, sokaknak nem fog tetszeni
Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel. Jelentős csapadék ugyan nem várható, de vasárnap sok helyen esőre ébredhetünk. A hőmérséklet többnyire 5–12 fok között alakul, a naposabb tájak enyhébb időre számíthatnak.
Szombaton erősen felhős, borongós időre számíthatunk a térségben, de lesznek olyan tájak is, ahol rövid időszakokra kisüthet a nap. Számottevő csapadék nem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalra többfelé pára, köd képződhet. Kora reggel 8, napközben 10 fok körül alakul a hőmérséklet - írja az Időkép.
Vasárnap reggel és délelőtt nyugat, északnyugat kivételével sokfelé számíthatunk esőre, majd délután, este egyre inkább a keleti, a délkeleti és a déli tájakra szorul a csapadék. Napközben nyugaton, északnyugaton akár több órára is kisüthet a nap, máshol marad az erősen felhős, borongós idő. Nem lesz jelentős a légmozgás. Többfelé párás, ködös lesz a reggel, és napközben is találkozhatunk tartósabban párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, majd napközben 6-11 fokot mérhetünk.
Hétfőn erősen felhős, borongós, többfelé párás, ködös időre van kilátás. Elsősorban nyugaton, a Dunántúl északi felén, valamint a főváros térségében alakulhat ki kisebb eső. Helyenként megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.
Kedden erősen felhős, borongós időre számíthatunk, de jelentős csapadék sehol sem várható, csupán néhol alakulhat ki szitálás, esetleg gyenge eső. Tartósabban párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Csak néhol lehet élénk a légmozgás. Kora délután 5-12 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerdán többfelé lehet borongós, szürke, akár tartósabban párás az idő, de naposabb tájakkal is találkozhatunk. Helyenként szitálás előfordulhat. Az ország déli felén többfelé megélénkülhet a délnyugati szél. Kora délutánra 5 és 13 fok közé melegedhet a levegő, a naposabb tájakon mérhetjük a legmagasabb maximumokat.
Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten
Érdemes tudni merre jár a fényvillamos Budapest területén, hogy alakul a fényvillamos menetrendje, nehogy lemaradjunk az élményről.
Pénteken a déli óráktól a keleti részeket leszámítva egyre többfelé várható időszakos eső.
A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.
Budapestről Bolognába már alig több mint 11 ezer forintért lehet oda-vissza repülni.
Műszaki hiba miatt félpályás zár és jelzőőrös forgalomirányítás lassítja a közlekedést a 11-es főút szentendrei szakaszán,
A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének.
Csütörtökön borongós, párás és helyenként tartósan ködös időre készülhetünk,
Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.
Amikor felvillan a legjobb árak és akciók ígérete, sokszor a határ másik oldalán is megkeressük azokat. De mennyire éri meg most? Mutatjuk!
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.
Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei
A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.
Átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a kormány, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra.
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
