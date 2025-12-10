Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A MÁV-csoport december 12-től bevezeti az új, egységes 15 százalékos okoskedvezményt a MÁVPlusz alkalmazásban vásárolt belföldi vonat- és buszjegyekre - közölte a közlekedési társaság.
Péntektől jelentős változás lép életbe a MÁV-csoport kedvezményrendszerében. Az új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználó egységesen 15 százalékos kedvezményt kap, függetlenül a vásárlás időpontjától.
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni, időbeli korlátozással és a "készlet erejéig". Az új kedvezmény ezzel szemben minden MÁVPlusz-felhasználó számára elérhető, akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.
Fontos, hogy a kedvezmény a vármegye- és országbérletekre, illetve a Vármegye24 és Magyarország24 díjtermékekre nem vonatkozik, mivel ezek a tarifareform óta már eleve kedvezményes áron vásárolhatók meg. A diákok esetében továbbra is megmarad a 90 százalékos kedvezmény ezekre a termékekre.
A MÁV-csoport célja az volt, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók. A kedvezmény kizárólag az új applikációban érhető el, amelyet már félmillióan töltöttek le.
Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
