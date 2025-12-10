2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Budapest, 2024. augusztus 25.Kisiklott Intercity vonat a Keleti pályaudvar közelében 2024. augusztus 25-én. Jelentõs korlátozásokra, késésekre, vonatkimaradásokra kell számítani.MTI/Mihádák Zoltán
Utazás

Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció

Pénzcentrum
2025. december 10. 14:52

A MÁV-csoport december 12-től bevezeti az új, egységes 15 százalékos okoskedvezményt a MÁVPlusz alkalmazásban vásárolt belföldi vonat- és buszjegyekre - közölte a közlekedési társaság.

Péntektől jelentős változás lép életbe a MÁV-csoport kedvezményrendszerében. Az új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználó egységesen 15 százalékos kedvezményt kap, függetlenül a vásárlás időpontjától.

A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni, időbeli korlátozással és a "készlet erejéig". Az új kedvezmény ezzel szemben minden MÁVPlusz-felhasználó számára elérhető, akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.

Fontos, hogy a kedvezmény a vármegye- és országbérletekre, illetve a Vármegye24 és Magyarország24 díjtermékekre nem vonatkozik, mivel ezek a tarifareform óta már eleve kedvezményes áron vásárolhatók meg. A diákok esetében továbbra is megmarad a 90 százalékos kedvezmény ezekre a termékekre.

A MÁV-csoport célja az volt, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók. A kedvezmény kizárólag az új applikációban érhető el, amelyet már félmillióan töltöttek le.

Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
Erről ne maradj le!
Ajánlatunk
