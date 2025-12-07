Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében

A következő napokban is kitart a szokatlanul enyhe időjárás. A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.

A következő napokban is kitart a szokatlanul enyhe időjárás. Vasárnap többfelé is kialakulhat gyenge eső. A jövő hét időjárása ugyanakkor már nagyrészt száraznak ígérkezik - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Északnyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is mérséklődik, estig azonban az ország keleti és délkeleti részén még tartósan borult maradhat az ég, és ott kisebb eső is előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora délután általában 7 és 12 fok közötti hőmérséklet várható, Borsodban ennél kissé hűvösebb, míg északnyugaton valamivel melegebb idő lehet.

A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak. Kedden már nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a nappali csúcsértékek többnyire 10 fok körül alakulnak. Az éjszakák is enyhék maradnak, jellemzően fagymentes idővel.