Itt a friss előrejelzés: ekkora esély van a fehér karácsonyra 2025-ben

Az ünnepek közeledtével az ELTE Meteorológiai Tanszék két kutatója, Szabó Péter és Pongrácz Rita azt nézte meg, hogyan változtak Európa hóviszonyai a melegedéssel és a téli csapadék átalakulásával, és mit jelent ez a magyarországi fehér karácsonyok szempontjából. Arra jutottak, hogy a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.

Néhány évtized alatt Magyarországon az éves fagyos napok átlagos száma 100 körüli értékről 70 nap alá csökkent. A kutatók szerint a melegedés mögött statisztikailag is kimutathatóan az emberi eredetű klímaváltozás áll. Az elmúlt 10–15 évben télen is több melegrekord dőlt meg, mint hideg.

A havazáshoz csapadék és elég alacsony hőmérséklet kell. Bár az utóbbi 40–50 évben a téli csapadékösszeg Magyarországon valamelyest nőtt, a gyorsuló melegedés erősebben hat, ezért összességében csökkent a hó formájában lehulló csapadék mennyisége.

Európa nagy részén hasonló trend látszik: az 1991 és 2020 közötti, illetve az 1961 és 1990 közötti klímaátlag összevetése alapján a kontinens túlnyomó részén visszaesett az átlagos téli hóesés. Magyarországon ez átlagosan évi nagyjából 10 centiméter mínuszt jelent. Az Alpokban és a Kárpátokban nagyobb a csökkenés, jellemzően 30–50 centiméter telente. Növekedést főleg a legészakibb térségekben mértek, Finnországban, Svédországban, illetve Norvégia csapadékos fjordvidékein.

Itthon a havazás erősen ingadozik, a Kárpát medencei helyzet miatt a magasabb légrétegek gyakran eltérő hőmérsékletűek, ami könnyen elválasztja egymástól a csapadék különböző halmazállapotait. A legtöbb havazást az 1969 és 1970 közötti tél hozta, amikor a csapadéktöbblet nagy hideggel párosult. 2016 és 2017 tele hideg volt, mégis kevés csapadék érkezett. 2015 és 2016 telén sok csapadék esett, de nem jött hozzá elég hideg. A legkevesebb havazást a 2006 és 2007 közötti, az egyik legenyhébb tél adta. A hosszú idősorban így is jól látszik a havazásos napok számának csökkenése, de a jelenlegi adatok alapján ezt még nem lehet teljes bizonyossággal az emberi hatásokhoz kötni.

Tízéves bontásban az látszik, hogy az elmúlt 10 évben az ország nagy részén csak 1–3 alkalommal volt fehér a karácsony, a Fertő tó környékén és a Délkelet Alföldön pedig 2015 óta gyakorlatilag egyszer sem. Az 1985 és 1994 közötti időszakban főleg a Budapest, Szeged, Pécs térsége maradt ki. A legtöbb fehér karácsony 1995 és 2004 között fordult elő, Budapesten tízből hat ünnep is havas volt, az Északi középhegységben és északkeleten pedig 7–8 alkalom is összejött.

A jövőre két pályát vizsgáltak. A modellek szerint a század közepéig a téli hóesés újabb 10–20 centiméterrel csökkenhet a mostani átlaghoz képest. A kedvezőbb forgatókönyv a század végére nagyjából 20 centiméteres visszaesést jelez, a kedvezőtlenebb 30–50 centimétert, ami sok évben gyakorlatilag eltüntetné a hazai téli havazást.