2025. december 9. kedd Natália
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy csomagolt zöld Nordmann fenyőfáról, amely a ház előtt az erkélyen fekszik, és várja, hogy karácsonyfaként használják.
Utazás

Itt a friss előrejelzés: ekkora esély van a fehér karácsonyra 2025-ben

Pénzcentrum
2025. december 9. 20:01

Az ünnepek közeledtével az ELTE Meteorológiai Tanszék két kutatója, Szabó Péter és Pongrácz Rita azt nézte meg, hogyan változtak Európa hóviszonyai a melegedéssel és a téli csapadék átalakulásával, és mit jelent ez a magyarországi fehér karácsonyok szempontjából. Arra jutottak, hogy a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.

Néhány évtized alatt Magyarországon az éves fagyos napok átlagos száma 100 körüli értékről 70 nap alá csökkent. A kutatók szerint a melegedés mögött statisztikailag is kimutathatóan az emberi eredetű klímaváltozás áll. Az elmúlt 10–15 évben télen is több melegrekord dőlt meg, mint hideg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A havazáshoz csapadék és elég alacsony hőmérséklet kell. Bár az utóbbi 40–50 évben a téli csapadékösszeg Magyarországon valamelyest nőtt, a gyorsuló melegedés erősebben hat, ezért összességében csökkent a hó formájában lehulló csapadék mennyisége.

Európa nagy részén hasonló trend látszik: az 1991 és 2020 közötti, illetve az 1961 és 1990 közötti klímaátlag összevetése alapján a kontinens túlnyomó részén visszaesett az átlagos téli hóesés. Magyarországon ez átlagosan évi nagyjából 10 centiméter mínuszt jelent. Az Alpokban és a Kárpátokban nagyobb a csökkenés, jellemzően 30–50 centiméter telente. Növekedést főleg a legészakibb térségekben mértek, Finnországban, Svédországban, illetve Norvégia csapadékos fjordvidékein.

Kapcsolódó cikkeink:

Itthon a havazás erősen ingadozik, a Kárpát medencei helyzet miatt a magasabb légrétegek gyakran eltérő hőmérsékletűek, ami könnyen elválasztja egymástól a csapadék különböző halmazállapotait. A legtöbb havazást az 1969 és 1970 közötti tél hozta, amikor a csapadéktöbblet nagy hideggel párosult. 2016 és 2017 tele hideg volt, mégis kevés csapadék érkezett. 2015 és 2016 telén sok csapadék esett, de nem jött hozzá elég hideg. A legkevesebb havazást a 2006 és 2007 közötti, az egyik legenyhébb tél adta. A hosszú idősorban így is jól látszik a havazásos napok számának csökkenése, de a jelenlegi adatok alapján ezt még nem lehet teljes bizonyossággal az emberi hatásokhoz kötni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tízéves bontásban az látszik, hogy az elmúlt 10 évben az ország nagy részén csak 1–3 alkalommal volt fehér a karácsony, a Fertő tó környékén és a Délkelet Alföldön pedig 2015 óta gyakorlatilag egyszer sem. Az 1985 és 1994 közötti időszakban főleg a Budapest, Szeged, Pécs térsége maradt ki. A legtöbb fehér karácsony 1995 és 2004 között fordult elő, Budapesten tízből hat ünnep is havas volt, az Északi középhegységben és északkeleten pedig 7–8 alkalom is összejött.

A jövőre két pályát vizsgáltak. A modellek szerint a század közepéig a téli hóesés újabb 10–20 centiméterrel csökkenhet a mostani átlaghoz képest. A kedvezőbb forgatókönyv a század végére nagyjából 20 centiméteres visszaesést jelez, a kedvezőtlenebb 30–50 centimétert, ami sok évben gyakorlatilag eltüntetné a hazai téli havazást.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #karacsony #havazás #időjárás #magyarország #hó #elte #téli időszámítás #klímaváltozás #világ #csapadék #melegedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:30
19:03
18:45
18:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
3 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
6 napja
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
3 hete
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 19:03
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 18:24
Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: nem tágít, választást akar Ukrajnában a háború alatt is
Agrárszektor  |  2025. december 9. 19:34
Olyan dolog történt, ami nagy változást hozhat a mezőgazdaságban