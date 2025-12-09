Komoly kamatot nyög rengeteg magyar: évek óta nem kerültek ennyian bajba, közel a hitelkatasztrófa?

A magyarok hitelkártya-tartozása idén októberben elérte a 159,6 milliárd forintot – derül ki a Bankmonitor elemzéséből. Ilyen magas összeget utoljára 2017 decemberében mértek, vagyis közel nyolc éve nem volt ekkora szinten a hitelkártyás adósság. A szakértők szerint bár elsőre aggasztónak tűnhet a szám, a háttérben pozitív trendek is látszanak: egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.

Az elmúlt években a hitelkártya-állomány lassan, de folyamatosan nőtt, ami mostanra új csúcsra vitte a tartozásokat. A Bankmonitor emlékeztet, hogy 2017 előtt ennél is magasabb szinten állt a hitelkártyák kihasználtsága, 2015-ben például meghaladta a 200 milliárd forintot is. A mostani emelkedés tehát egy hosszabb folyamat eredménye, amely a magyar háztartások növekvő fogyasztásával és az online vásárlások terjedésével is összefügg.

Hitelkártya – a legdrágább és a legolcsóbb hitel egyszerre

A hitelkártyák megítélése itthon vegyes. A legtöbb magyar számára ez a hitelforma inkább a „rossz tartozások” kategóriájába tartozik, mivel sokan belefutottak a 25–30 százalékos kamatokba. A Bankmonitor szerint ugyanakkor a hitelkártya egy tudatos pénzügyi eszköz is lehet: aki időben, a türelmi időszak végéig teljes egészében visszafizeti az elköltött összeget, az a bank pénzét gyakorlatilag kamatmentesen használja. Sőt, több konstrukcióban még pénzvisszatérítés is járhat a vásárlások után.

A hitelkártya lényege, hogy a bank egy meghatározott keretet bocsát a kártyabirtokos rendelkezésére, amelyből vásárlásokat vagy készpénzfelvételt lehet intézni. A felhasznált összeget a hónap végén vissza kell fizetni – teljesen vagy részben –, ezután a keret újra feltöltődik. A bank jellemzően havi elszámolási ciklusokat alkalmaz, majd egy körülbelül 15 napos türelmi időt biztosít.

Aki a teljes tartozást a türelmi idő végéig rendezi, az kamatmentesen használta a keretét. Ha azonban csak részben fizet vissza, a bank a megmaradt tartozásra visszamenőleg is kamatot számít fel, már attól a naptól, amikor az összeget elköltötte. A készpénzfelvétel különösen drága, mert arra minden esetben azonnal kamatot kell fizetni, akkor is, ha az adós rövid időn belül visszafizeti a pénzt.

Példa a jó és a rossz hitelkártya-használatra

Okos használat:

Valaki 500 ezer forintos hitelkerettel rendelkezik, és január 10-én 200 ezer forintért vásárol. A hitelkártya periódusa minden hónap 5-én zárul, majd 15 nap türelmi idő következik, amely február 20-án jár le. Ha a teljes összeget eddig a napig visszafizeti, akkor a bank nem számít fel semmilyen kamatot – tehát kamatmentesen használta a pénzt. Rossz használat:

Ugyanebben a példában a kártyabirtokos február 20-ig csak 100 ezer forintot törleszt. A maradék 100 ezerre a bank január 10-től kezdve évi 27,48 százalékos kamatot számít fel. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a fennmaradó tartozás drágul, hanem az egész időszakra visszamenőleg kamatozni kezd.

A Bankmonitor szakértői szerint a magyar lakosság sokáig az utóbbi módon használta a hitelkártyát, ezért volt rossz a hírneve. Az elmúlt egy évben azonban kedvező fordulat látszik: a kamatmentes tartozások aránya először haladta meg a kamatozó hitelekét.

Több a kamatmentes tartozás, mint a kamatozó

Októberben a kamatmentes időszakban lévő hitelkártyás tartozások értéke 80,8 milliárd forint volt, míg a kamatozó tartozásoké 78,8 milliárd forint – áll a Bankmonitor elemzésében. Ez azt jelenti, hogy a két tétel szinte azonos nagyságú, de a kamatmentes rész most először lett nagyobb.

Ez a változás arra utal, hogy a hitelkártya-tulajdonosok egyre többen használják tudatosan a konstrukciót, és időben visszafizetik az elköltött összeget. Korábban a kamatozó tartozások aránya jóval magasabb volt, így a felhasználók sokkal többet fizettek a magas kamatok miatt.

A Bankmonitor szakértői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kamatmentes időszak csak addig tart, amíg a teljes elköltött összeget a türelmi idő végéig visszafizetik. Ha ez nem történik meg, az egész tartozás azonnal kamatozni kezd.

Karácsonykor különösen kockázatos

A karácsonyi időszakban sokan nyúlnak a hitelkártyához, hogy fedezzék a megnövekedett kiadásokat. A Bankmonitor szerint ezzel nincs is baj, ha valaki biztos abban, hogy a decemberi költéseit január végéig teljesen vissza tudja fizetni. Ellenkező esetben a magas, akár 27–30 százalékos kamatok miatt az ünnepi vásárlás utólag sokszorosan megdrágulhat.

A szakértők szerint a hitelkártya továbbra is az egyik legrugalmasabb és legkényelmesebb pénzügyi eszköz, de csak annak, aki pontosan érti a működését és fegyelmezetten használja. Aki pedig bizonytalan, jobban jár egy kedvezőbb kamatozású személyi kölcsönnel vagy egy előre tervezett megtakarítással.