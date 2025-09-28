2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
nyugdíjas, bevásárlás, nyugdíjas utalvány
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindneki felkészül

Biró Attila
2025. szeptember 28. 14:02

Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál, csak a hagyományos pénztáraknál. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint ez nem általános jelenség: alapvetően a robotkasszák is elfogadják az utalványokat, kivéve ott, ahol az áruházak külön akciókat kínálnak hozzájuk – ilyen a Lidl, az Aldi, a Tesco és az Auchan.

Egyre többször lehetett találkozni a közösségi oldalakon és egyéb fórumokon olyan hírekkel, hogy bizonyos helyeken nem lehetett fizetni a nyugdíjas utalványokkal. Akik már megkapták arról számoltak be, hogy az önkiszolgáló kasszáknál nem tudták levásárolni utalványaikat. Azokkal át kellett fáradniuk klasszikus kasszákhoz.

Felmerült bennünk, hogy vajon mennyire általános eljárás ez a boltok részéről. Pláne úgy, hogy sokszor, egy adott pillanatban lehet, hogy nincs is pénztáros a klasszikus kasszáknál, csak a robotkasszák üzemelnek. Azért hogy tisztábban lássunk, megkerestük az Országos Kereskedelmi Szövetséget (OKSZ).

A szövetség főtitkára elmondta, hogy nem általános, országos jelenségről van szó. Ugyanis alapesetben simán lehet fizetni a nyugdíjas utalványokkal az önkiszolgáló kasszáknál. Viszont a bökkenő az, hogy ahol bármilyen plusz engedményt, akciót is biztosítanak az utalványokhoz az áruházak, azokban az egységekben

valóban nem lehet az önkiszolgáló kasszáknál fizetni a nyugdíjas utalványokkal.

Ezekben a boltokban valóban csak a klasszikus kasszáknál lehet felhasználni az utalványokat. És hát igazából a legtöbb hazai nagyáruház-lánc rendesen rárepült az utalványokra. Így külön akciók elérhetők a Lidlnél, az Aldinál, a Tescóban, és az Auchanban is.

Tehát ezeknél a láncoknál valóban a klasszikus kasszákhoz kell menniük a nyugdíjasoknak, ezt jobb ha észben tartják (az Aldinál egyedüliként nem működnek Magyarországon robotkasszák.). Mindenhol máshol, más boltláncoknál viszont az OKSZ tájékoztatása szerint lehet a nyugdíjas utalványokkal fizetni a robotkasszáknál.

Sok minden történik a magyar nyugdíjasokkal

Szeptember óta zajlik a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, ám több olvasónk is jelezte: míg egyesek már gond nélkül megkapták, mások még mindig várnak rájuklátszólag véletlenszerű, hol tart a posta.

Közben novemberben újabb változás jön: az öregségi nyugdíjak és több más juttatás 1,6 százalékkal emelkedik.

Az összegszerű növekedés azonban nagy különbségeket mutat: a magasabb nyugdíjasok érzékelhető pluszt kapnak, míg a kisnyugdíjasok alig profitálnak, sőt, vannak, akik egyáltalán nem részesülnek az emelésből.
Címlapkép: Getty Images
