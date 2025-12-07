2025. december 7. vasárnap Ambrus
Balatonfenyves, 2025. október 21.A drónnal készült felvételen hattyúk a balatonfenyvesi szabadstrandnál az alacsony vízállásnál 2025. október 21-én.MTI/Vasvári Tamás
Utazás

Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél

Pénzcentrum
2025. december 7. 13:03

A Balaton sokak szemében továbbra is nyári úti cél, de a tó körüli vendéglátósok szerint a valódi kihívás az, hogyan lehetne életet lehelni a holtszezonba is. A CashTag legújabb adásában négy Balaton-felvidéki vállalkozó beszélt a négy évszakos Balaton lehetőségeiről és akadályairól - a munkaerőhiánytól a programkínálat hiányáig. A cél egyértelmű: megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek miatt ősszel és télen is érdemes lenne a tóhoz utazni.

A Balaton sokak számára a nyár szinonimája, de vajon hogyan működik a térség vendéglátása az év többi hónapjában? A CashTag legújabb epizódja ennek járt utána: négy Balaton-felvidéki vendéglátóhely tulajdonosai meséltek arról, milyen kihívásokkal jár a holtszezon, és mennyire reális ma a „négy évszakos Balaton” koncepciója. A beszélgetésekből kirajzolódik: bár a törekvés megvan, a térség még messze van attól, hogy valóban egész évben élénk turizmussal működjön.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vendéglátósok egyetértenek abban, hogy a szezon vége augusztusban jön el, majd a forgalom drasztikusan visszaesik. Ősszel és télen leginkább a nyaralótulajdonosok és a jó időben érkező hétvégi látogatók tartják életben az üzleteket, amelyek gyakran teljesen ki vannak szolgáltatva az időjárásnak és a programkínálat hiányának. A Dobosi Borbirtoknál például az őszi és tavaszi időszak számít a kedvenc „szezonjuknak”: ilyenkor kisebb a tömeg, személyesebb a vendéglátás, és jobban tudják bemutatni a birtok működését.

A négy évszakosság egyik kulcsa a programok szervezése lenne – ebben minden megszólaló egyetért. A legtöbb település azonban még gyerekcipőben jár: novemberben szinte alig akad esemény, decemberben a karácsonyi vásárok hoznak némi életet, aztán ismét hosszabb csend következik. A vendéglátósok szerint, ha minden hónapban legalább egy nagyobb rendezvény lenne, amely 15–20 kilométeres körzetből képes bevonzani a látogatókat, az jelentősen segítené a holtszezon áthidalását.

A borvidékek szerepe kiemelt: a Nivegy-völgyi borpiknik vagy a Márton-napi, disznótoros és kultúrához kapcsolódó borvacsorák mind olyan események, amelyek miatt sokan még a hideg hónapokban is ellátogatnak a környékre. A borászatok összefogása pedig új lehetőségeket teremt: közös termékekkel, összehangolt borkóstolókkal, gyalogos túraútvonalakkal próbálják erősíteni a régió vonzerejét. A cél az, hogy a vendégek akár többnapos élményt kapjanak, és több pincét is meglátogassanak.

Kapcsolódó cikkeink:

A holtszezon azonban nemcsak vendéghiányt, hanem munkaerőproblémákat is hoz. Sok helyen azért tartanak nyitva télen is, hogy megtartsák a jól képzett munkavállalókat, még akkor is, ha ez a profit rovására megy. A szakemberek hiánya súlyos gond: kevés a képzett felszolgáló, a vendéglátóipari utánpótlás gyenge, a fiatalok pedig gyakran más pályát választanak vagy külföldre költöznek.

A Balaton négy évszakossá válásának másik akadálya a megfelelő szolgáltatások hiánya. A vendéglátósok szerint a térségben szükség lenne több egészéves programot kínáló létesítményre – például meleg vizes fürdőkre, mozikra, kulturális terekre –, mert ezek nélkül nehéz vonzóvá tenni a vidéket a tél közepén. A strandok és turisztikai infrastruktúrák téli hasznosítása is gyerekcipőben jár, holott szaunák, dézsafürdők, jégpályák mind növelhetnék a látogatószámot.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
