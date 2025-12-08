2025. december 8. hétfő Mária
5 °C Budapest
Sunset in the Hungarian capital, Budapest - elevated view. St.Stephens Basilica from above
Utazás

Betiltották a dohányzást egy balatoni településen: 30 ezer forintos bírság vár a cigizőkre

Pénzcentrum
2025. december 8. 09:18

Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen, a Kiserdőben és a Gyógy téren, ahol akár 30 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak a szabályszegőkre. A rendelet érinti a szívkórház betegeit, akik korábban rendszeresen használták ezeket a területeket dohányzásra.  

A balatonfüredi önkormányzat december elejétől korlátozta a dohányzást a város egyes közterületein. A Kiserdőben és a szívkórház előtti Gyógy téren mostantól tilos a hagyományos és az elektromos cigaretták használata is, a szabályszegőket pedig akár 30 ezer forintra is büntethetik a közterület-felügyelők - írta a Blikk.

A helyszíni tapasztalatok szerint a tiltásról sokan nem értesültek megfelelően. Bár a Kiserdőben található egy tiltó tábla, amely alatt egy leszokást segítő zöldszám is fel van tüntetve, a rendelet életbe lépéséről és a büntetési tételről nincs külön tájékoztatás.

A rendelet betartatásának módja egyelőre kérdéses. A polgármesteri hivatal illetékesei és a közterület-felügyelet munkatársai nem adtak tájékoztatást arról, hogyan fogják ellenőrizni a szabályok betartását.

Magyarországon az elmúlt évtizedekben fokozatosan szigorodtak a dohányzás szabályai. Az 1999-es első átfogó törvényt követően 2012-ben tiltották be teljesen a dohányzást a zárt vendéglátóhelyeken és munkahelyeken, 2013-tól pedig dohányterméket kizárólag Nemzeti Dohányboltban lehet vásárolni. A balatonfüredi rendelet ebbe a tendenciába illeszkedik, célja a dohányzás és a passzív dohányzás egészségkárosító hatásainak csökkentése.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #utazás #önkormányzat #Balaton #cigaretta #bírság #dohányzás #közterület #tilalom #rendelet #balatonfüred

