Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?

Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A járvány központja Prága, a cseh hatóságok adatai szerint a betegség a legkisebb gyerekektől az idősekig minden korcsoportban jelen van. A vírus tejedése év végén azért is aggasztó, mivel a cseh nagyvárosok karácsonyi vásárai rengeteg turistát vonzanak - magyarok is előszeretettel látogatnak ilyenkor Prágába vagy éppen Brnóba. A Magyar Orvosi Kamara a Pézncentrum kérdésére kijelentette: a fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények - ilyenek lehetnek a vásárok is és különösen az ott fogyasztott élelmiszerek. A legjobb védekezés az oltás, ám aki az idei karácsonyi szezonban tervez kirándulást, annak mihamarabb cselekednie kell, hogy tényleg kialakuljon a védettség. A Csehországba készülőknek összeszedtük, mit kell tudni a hepatitis A-ról és az oltáson kívül hogyan lehet a leghatékonyabban védekezni.

Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A: 2025. november 16-ig 2597 megbetegedést és 29 halálesetet jelentettek a legfrissebb állami járványügyi adatok szerint. Ilyen magas esetszámra legutóbb a '80-as években volt példa, amikor évente még 1500–3500 fertőzést regisztráltak; a 90-es évekre ez 870–2080 közé csökkent, 2024-ben pedig „mindössze” 636 esetet és 2 halálesetet jelentettek.

Ehhez képest a 2025-ben eddig rögzített 2597 fertőzés jelentősen meghaladja a 2018–2024 közötti időszak átlagos és maximális értékeit, a járvány pedig már a teljes lakosságot érinti: a cseh hatóságok adatai szerint a legkisebb gyerekektől az idősekig minden korcsoportban jelen van. A legtöbb esetet a 35–39 éveseknél (281), a 40–44 éveseknél (239) és a 30–34 éveseknél (228) regisztrálták. Területileg Prága a gócpont 1108 esettel, ezt követi a Közép-cseh régió (418) és a Morva-sziléziai kerület (201).

Hogy áll a járvány a régióban? Hogy valamelyest képben legyünk, mit is jelentenek a csehországi adatok, érdemes megnézni a magyar, szlovák és osztrák járványjelentéseket. Viszonyításképp: hazánkban 2025. november 19-ig 1 648 megbetegedést jelentettek, a legtöbb beteget Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. Az NNGYK szerint a betegek 56%-a férfi, 44%-a nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő. A hepatitis A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek. Ausztriában 2025-ben 221 hepatitis A-fertőzést és 2 halálesetet jelentettek az AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) legfrissebb közlése szerint.

Mindez különösen a mostani időszakban kap nagy hangsúlyt, mert Csehország híres karácsonyi vásárai - mindenekelőtt a prágai Óváros téri és várnegyedi vásár, illetve a brnói adventi eseménysorozat - ilyenkor zsúfolásig telnek turistákkal. A magyar utazók körében is évek óta kedvelt célpont a cseh advent: sokan hosszú hétvégére, buszos kirándulással vagy egyéni autós úttal érkeznek, hogy forralt bort igyanak, utcai ételeket kóstoljanak és a vásári forgatagban töltsék az ünnepi időszak egy részét. A mostani, kiugróan magas hepatitis A-esetszám ezért az utazók számára is fontos járványügyi szempont.

MOK: kockázatos lehet vásárokba menni

A Magyar Orvosi Kamara a Pénzcentrum kérdésére szintén megerősítette: a hepatitis A, más néven fertőző májgyulladás járványosan terjed nemcsak Csehországban, hanem Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon is, itthon elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben és Budapesten is. A fertőzés fekális-orális úton, vagyis szennyezett kézzel, fertőzött széklettel, szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával terjed.

A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények - ilyenek lehetnek a vásárok is és különösen az ott fogyasztott élelmiszerek

- húzta alá a MOK.

Kiemelték: a hepatitis A ellen jól bevált, hosszú ideje alkalmazott védőoltás elérhető, a háziorvos javaslatára gyógyszertárakban és ezen felül az oltóközpontokban is beszerezhető.

Azonban figyelembe kell venni azt, hogy az oltási sor legalább 2 részoltásból áll és a védettség legkorábban 2-4 hét alatt alakul ki

- tette hozzá a szervezet.

Azaz aki még az idei karácsonyi szezonban utazna, az mielőbb adassa be az oltást, és akkor talán még nem késett el.

Fontos tudni, hogy a hepatitis A-val fertőzött betegek szoros kontaktjai - például családtagok vagy egy háztartásban élők - térítésmentesen részesülnek védőoltásban. Ezt minden esetben az illetékes járványügyi hatóság szervezi meg, az oltóanyagot pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biztosítja.

Cikkünk kapcsán kerestük a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot, többek között arról érdeklődve, hogy jelenleg mi a magyar korményzati álláspont a csehországi utazásokkal kapcsolatban - korábban a lengyel külügyminisztérium azt javasolta állampolgárainak, hogy lehetőség szerint kerüljék a csehországi utazásokat. Kiváncsiak voltunk az NNGYK állásopontjára is a kérdésben, illetve arról is érdeklődtünk többek között, hogy hogy áll az oltóanyag-helyezet Magyarországon.

Válasz mindeddig nem érkezett, de ha a KKM vagy az NNGYK megszólal az ügyben, azt közölni fogjuk.

7 kérdés és válasz a hepatitis A járványról

Az alábbiakban összeszedtük és megválaszoltuk a hét legfontosabb kérdést a jelenleg zajló hepatitis A járványról. Ha valaki a következő hetekben például Csehországba készül, annak mindenképp érdemes elölvasnia.

Mi történik most Csehországban? Miért ilyen magasak a számok?

2025-ben november közepéig 2597 hepatitis A-esetet jelentettek, ami többszöröse az előző évek adatainak. A járvány főleg Prágában és néhány nagyobb régióban koncentrálódik. Az ugrásszerű növekedést részben az okozza, hogy a lakosság nagy része fogékony, mivel Csehország az elmúlt évtizedekben alacsony előfordulású ország volt.

Hogyan terjed a hepatitis A? Mik a hepatitis A tünetei?

Nem. A hepatitis A a klasszikus „szennyezett kéz betegsége”. Fertőzés akkor történik, ha a vírus a székletből valamilyen módon a szájba jut:

kézmosás hiányában,

érintett felületekről (kilincs, kapaszkodó),

szennyezett vízzel vagy élelmiszerrel.

A betegség bármilyen életkorban előfordulhat, felnőtteknél súlyosabb is lehet.

A fertőzés gyakran teljesen észrevétlenül zajlik, így azok is továbbadhatják a vírust, akik egyébként teljesen egészségesnek érzik magukat. A betegség lappangási ideje viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap.

A tünetek kezdetben általános panaszok formájában jelentkeznek:

hasi fájdalom,

hányinger,

étvágytalanság,

gyengeségérzés,

láz,

izom- és ízületi fájdalom.

A hepatitis A-ra jellemző sárgaság csak később alakul ki – ilyenkor a bőr és a szemfehérje sárgás árnyalatot vesz fel –, és gyakran ekkor merül fel először a fertőzés gyanúja.

A tünetmentes fertőzés különösen gyakori a gyermekek körében. A betegség többnyire enyhe lefolyású, ugyanakkor idősebbeknél vagy krónikus betegséggel élőknél nagyobb az esélye a súlyos szövődmények kialakulásának.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

A halálesetek túlnyomó többsége azokhoz köthető, akik:

hajléktalanok,

intravénás droghasználók,

erős alkoholfogyasztók,

vagy krónikus májbetegségben szenvednek (alkoholos májkárosodás, májzsugor, krónikus vírushepatitis).

Ezekben a csoportokban gyakran gyorsabban romlik az állapot, és nagyobb a halálozás.

Miért nőtt meg a halálozás Csehországban?

2025-ben eddig 29 halálesetet jelentettek. Ennek oka, hogy a járvány a kockázati csoportokban terjedt el, akiknél a máj már amúgy is károsodott. Ilyenkor a hepatitis A fulmináns (hirtelen romló) májelégtelenséget és multiorgános károsodást okozhat.

Veszélyes ez a turistákra? Kell félni például egy prágai utazásnál?

Nem kell túlreagálni, de óvatosság ajánlott, főleg Prágában, ahol a legtöbb esetet regisztrálták. Turistáknak javasolt a rendszeres kézmosás, utcai étkezésnél körültekintés, valamint a zsúfolt, higiéniailag bizonytalan helyek kerülése.

A hepatitis A elleni oltás megfontolandó, ha:

amúgy is sokat utazik az ember,

kedveli a street foodot vagy az olcsó szálláshelyeket,

van alap betegsége (pl. májbetegség).

Hogyan védekezhetek a fertőzés ellen?

A legfontosabb az oltás, de ezen kívül:

kézmosás WC-használat után, étkezés előtt,

valamint a biztonságos ivóvíz és élelmiszer.

Mennyire biztonságosak a karácsonyi vásárok a járvány idején?

A karácsonyi vásárban a kockázat alacsony, de nem nulla, és elsősorban higiéniai kérdés. A csehországi karácsonyi vásárok továbbra is látogathatók, de érdemes néhány óvintézkedést betartani:

Sűrű kézmosás/kézfertőtlenítés: Sok "a kézzel evős" étel (kolbász, langos, édességek), zsúfolt a közeg, sok az olyan felület, amihez sokan hozzáérnek.

A frissen készült étel biztonságosabb: Kerülendő a hosszan kint tartott hideg étel vagy mosatlan gyümölcs. A frissen készített, hőkezelt ételek (forralt bor, sült kolbász, puncs, sütemények) alacsonyabb kockázatúak.

WC-használat után különösen alapos kézmosás: A fertőzés fekál-orális úton terjed, ezért ez a legfontosabb pont.

A kisgyerekkel utazóknak nem árt az extra óvatosság, hiszen a gyerekek gyakrabban nyúlnak a szájukba és tárgyakhoz. De nem kell lemondani a vásározásról, csak a higiéné legyen fokozott.