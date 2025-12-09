2025. december 9. kedd Natália
6 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 9.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 9.)

Pénzcentrum
2025. december 9. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 9.

Névnap

Natália

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.68 Ft
CHF: 409.91 Ft
GBP: 440.37 Ft
USD: 330.36 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 33670 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 9500 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.10: Éjjel vastagszik, növekszik a rétegfelhőzet, romlanak a látási viszonyok, helyenként köd képződik. Napközben nem mindenütt oszlik fel a köd, a felhőzet is csak kevés helyen - elsősorban délen - csökkenhet. Szitálás előfordulhat. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul, de a naposabb részeken enyhébb idő lesz.

2025.12.11: Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható, inkább csak nyugaton, északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat. Északira, északnyugatira fordul a szél. Hajnalban -1, +4, kora délután általában 3, 7 fok várható, a naposabb tájakon lehet ennél enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.09)

