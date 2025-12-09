Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 9.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 9.

Névnap

Natália

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.68 Ft

CHF: 409.91 Ft

GBP: 440.37 Ft

USD: 330.36 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 33670 Ft

MOL: 2914 Ft

RICHTER: 9500 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.10: Éjjel vastagszik, növekszik a rétegfelhőzet, romlanak a látási viszonyok, helyenként köd képződik. Napközben nem mindenütt oszlik fel a köd, a felhőzet is csak kevés helyen - elsősorban délen - csökkenhet. Szitálás előfordulhat. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul, de a naposabb részeken enyhébb idő lesz.

2025.12.11: Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható, inkább csak nyugaton, északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat. Északira, északnyugatira fordul a szél. Hajnalban -1, +4, kora délután általában 3, 7 fok várható, a naposabb tájakon lehet ennél enyhébb idő.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!