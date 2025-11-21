Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet

Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein, de síkvidéken is több helyen kialakulhat hótakaró. A meteorológusok viharos széllökésekre figyelmeztetnek, a közlekedőknek pedig fokozott óvatosságot és téli felkészülést javasolnak.

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Az út- és látási viszonyoknak megfelelően körültekintően, a szokásosnál lassabban kell vezetni. Számítani kell arra, hogy az autó megcsúszhat, a féktávolság jelentősen megnövekedhet. Az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy plusz kabátot és egy takarót is - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.