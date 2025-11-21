Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein, de síkvidéken is több helyen kialakulhat hótakaró. A meteorológusok viharos széllökésekre figyelmeztetnek, a közlekedőknek pedig fokozott óvatosságot és téli felkészülést javasolnak.
A meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó. A meteorológusok emellett helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek.
A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Az út- és látási viszonyoknak megfelelően körültekintően, a szokásosnál lassabban kell vezetni. Számítani kell arra, hogy az autó megcsúszhat, a féktávolság jelentősen megnövekedhet. Az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy plusz kabátot és egy takarót is - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.
Érik a komoly fordulat az időjárásban: kiadták a jelzést, ekkor csap le a havazás az egész országban
A legfrissebb előrejelzések szerint a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható havas eső.
A Pénzcentrum 2025. november 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a...
Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Marseille-ben, Franciaország legizgalmasabb városában új éttermi hullám alakítja át a fine dining fogalmát.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026 augusztusában évszázados élmény vár azokra, akik hajlandók néhány órát utazni:
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.