Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. december 8., hétfő.
Névnap
Mária
Friss hírek
- Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
- Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
- Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
- Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
- Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
- Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Deviza árfolyam
EUR: 381.9 Ft
CHF: 407.62 Ft
GBP: 436.51 Ft
USD: 327.43 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 4.
A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 7, 15, 27, 29, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 897 db
3-as találat: 15302 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34100 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 9620 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.09: Reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű. Napközben mémileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de főleg keleten borult marad az idő. Északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum 0 és +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2025.12.10: Éjjel megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződik, utóbbi napközben nem mindenütt oszlik fel, viszont a felhőzet nagyobb területen csökken. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken hidegebb lesz.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2025.12.08)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Balaton sokak szemében továbbra is nyári úti cél, de a tó körüli vendéglátósok szerint a valódi kihívás az, hogyan lehetne életet lehelni a holtszezonba...
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket.
Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel.
A Pénzcentrum 2025. december 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest híres termálfürdői komoly kihívásokkal néznek szembe: a Gellért Fürdő bezárása és a felújítások elhúzódása feszültséget kelt a turisták és a helyiek között.
Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet.
Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten
Érdemes tudni merre jár a fényvillamos Budapest területén, hogy alakul a fényvillamos menetrendje, nehogy lemaradjunk az élményről.
Pénteken jelentették be, hogy 2026-ban három debreceni járatát is újraindítja a Wizz Air légitársaság.
A Pénzcentrum 2025. december 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a déli óráktól a keleti részeket leszámítva egyre többfelé várható időszakos eső.
A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.
Budapestről Bolognába már alig több mint 11 ezer forintért lehet oda-vissza repülni.
Műszaki hiba miatt félpályás zár és jelzőőrös forgalomirányítás lassítja a közlekedést a 11-es főút szentendrei szakaszán,
A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének.
Csütörtökön borongós, párás és helyenként tartósan ködös időre készülhetünk,
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.