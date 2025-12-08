2025. december 8. hétfő Mária
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)

Pénzcentrum
2025. december 8. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. december 8., hétfő.

Névnap

Mária

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.9 Ft
CHF: 407.62 Ft
GBP: 436.51 Ft
USD: 327.43 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 4.
A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 7, 15, 27, 29, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 897 db
3-as találat: 15302 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34100 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 9620 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.09: Reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű. Napközben mémileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de főleg keleten borult marad az idő. Északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum 0 és +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.12.10: Éjjel megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződik, utóbbi napközben nem mindenütt oszlik fel, viszont a felhőzet nagyobb területen csökken. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken hidegebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2025.12.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:30
06:00
05:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 7.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
5 napja
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
3 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 06:30
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 05:31
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
Agrárszektor  |  2025. december 8. 07:02
Itt a nagy terv: komoly változások jönnek hamarosan ebben a térségben