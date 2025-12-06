A reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák.
Hol van az igazi tél és a havazás? Kiderült, erre kell számítani Magyarországon
Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket. A havazás csak 1500 méter feletti magasságokban fordulhat elő, míg a hideg levegő jelenleg Észak-Amerika felett tartózkodik.
A The Weather on Maps előrejelzése szerint Magyarországon fagy- és hómentes hétvégére készülhetünk. Szombaton még kedvezőbbek lesznek a feltételek a szabadtéri programokhoz, különösen az Északi-középhegységben, ahol időszakosan napsütés is várható - írja a Portfolio.
A meteorológiai portál tájékoztatása alapján szombaton a Kárpát-medence északkeleti harmadában a hegyek felől érkező szél hatására részlegesen kiszárad a légtömeg, ami lehetővé teszi a felhőzet felszakadozását. Az ország többi részén azonban borult marad az égbolt, a nyugati térségekben gyenge csapadék is előfordulhat.
Vasárnapra jelentősen romlik az időjárás. Az északkeleti országrészben is teljesen bezárul a felhőtakaró, csupán az Alpokalja térségében maradhat valamivel derültebb az ég a délutáni órákban. Az ország jelentős részén gyenge vagy közepes intenzitású esőzésre kell számítani.
Az európai időjárási helyzet hasonlóan alakul. Németországban, Csehországban és Lengyelországban a magyarországival közel azonos viszonyok várhatók. A Balkán-félszigeten és az Alpok nyugati részén szombaton borult, csapadékos idő lesz jellemző. Az Alpokban vasárnap a Stau-effektus következtében fokozódik a csapadéktevékenység.
Havazás mindkét napon kizárólag mintegy 1500 méter tengerszint feletti magasság fölött valószínűsíthető. A legkedvezőbb időjárási körülmények az Appennini-félszigeten alakulnak ki, ahol Olaszország mindkét napon viszonylag kellemes, kora tavaszias idővel fogadja a látogatókat.
A jelenlegi időjárási helyzet hátterében az áll, hogy az északi félteke hidegpólusa a hemiszféra ellenkező oldalán helyezkedik el. Az 500hPa légnyomás szintjének magassága összefügg a légkör hőmérsékletével: hidegebb légkör esetén ez a szint alacsonyabban, melegebb esetén magasabban található a szokásos 5500 méternél.
A The Weather on Maps térképén jól látható, hogy az északi félteke hidegpólusa jelenleg Észak-Amerika fölött tartózkodik, nem pedig Európa fölött. Ennek következtében azonos szélességi körökön az USA-ban és Kanadában jóval hidegebb az idő, mint kontinensünkön. A gyenge légáramlás miatt ez a helyzet tartósnak ígérkezik, így a következő hetekben inkább Amerikából érkezhetnek hírek komoly téli időjárásról.
Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet.
