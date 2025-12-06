2025. december 6. szombat Miklós
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Utazás

Hol van az igazi tél és a havazás? Kiderült, erre kell számítani Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 6. 11:42

Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket. A havazás csak 1500 méter feletti magasságokban fordulhat elő, míg a hideg levegő jelenleg Észak-Amerika felett tartózkodik.

A The Weather on Maps előrejelzése szerint Magyarországon fagy- és hómentes hétvégére készülhetünk. Szombaton még kedvezőbbek lesznek a feltételek a szabadtéri programokhoz, különösen az Északi-középhegységben, ahol időszakosan napsütés is várható - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai portál tájékoztatása alapján szombaton a Kárpát-medence északkeleti harmadában a hegyek felől érkező szél hatására részlegesen kiszárad a légtömeg, ami lehetővé teszi a felhőzet felszakadozását. Az ország többi részén azonban borult marad az égbolt, a nyugati térségekben gyenge csapadék is előfordulhat.

Vasárnapra jelentősen romlik az időjárás. Az északkeleti országrészben is teljesen bezárul a felhőtakaró, csupán az Alpokalja térségében maradhat valamivel derültebb az ég a délutáni órákban. Az ország jelentős részén gyenge vagy közepes intenzitású esőzésre kell számítani.

Kapcsolódó cikkeink:

Az európai időjárási helyzet hasonlóan alakul. Németországban, Csehországban és Lengyelországban a magyarországival közel azonos viszonyok várhatók. A Balkán-félszigeten és az Alpok nyugati részén szombaton borult, csapadékos idő lesz jellemző. Az Alpokban vasárnap a Stau-effektus következtében fokozódik a csapadéktevékenység.

Havazás mindkét napon kizárólag mintegy 1500 méter tengerszint feletti magasság fölött valószínűsíthető. A legkedvezőbb időjárási körülmények az Appennini-félszigeten alakulnak ki, ahol Olaszország mindkét napon viszonylag kellemes, kora tavaszias idővel fogadja a látogatókat.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jelenlegi időjárási helyzet hátterében az áll, hogy az északi félteke hidegpólusa a hemiszféra ellenkező oldalán helyezkedik el. Az 500hPa légnyomás szintjének magassága összefügg a légkör hőmérsékletével: hidegebb légkör esetén ez a szint alacsonyabban, melegebb esetén magasabban található a szokásos 5500 méternél.

A The Weather on Maps térképén jól látható, hogy az északi félteke hidegpólusa jelenleg Észak-Amerika fölött tartózkodik, nem pedig Európa fölött. Ennek következtében azonos szélességi körökön az USA-ban és Kanadában jóval hidegebb az idő, mint kontinensünkön. A gyenge légáramlás miatt ez a helyzet tartósnak ígérkezik, így a következő hetekben inkább Amerikából érkezhetnek hírek komoly téli időjárásról.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #európa #időjárás #magyarország #hőmérséklet #eső #hó #hétvége #csehország #németország #olaszország #fagy #napsütés #vasárnap #felhő #szombat #csapadék #esőzés #lengyelország #hétvégi időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:10
11:54
11:42
11:32
11:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
3 napja
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
1 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
2 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 11:54
Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 10:06
Íme, a tökéletes gasztroajándék: így készül a házi vajkaramellás szaloncukor, nincs ennél finomabb
Agrárszektor  |  2025. december 6. 11:03
Kapkodnak most ezért az édességért a magyarok: úgy veszik, mint a cukrot