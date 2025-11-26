Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége

Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától. A népszerű cukrászda bezárása mögött egy nagyobb volumenű, egyelőre titokban tartott szakmai projekt előkészítése áll - jelentette be a mestercukrász a Facebook oldalán.

A váci főtér emblematikus helyszíne, a francia stílusú süteményeiről ismert Mihályi Patisserie végleg lehúzza a rolót. A közel két évtizede működő cukrászda, amely kézműves termékeivel és különleges édességeivel vált a város meghatározó gasztronómiai pontjává, új fejezetet nyit tulajdonosa életében.

A bezárás hátterében több tényező együttes hatása áll. Ezekre a szakember nem tér ki, helyette ezt írja az okokról: "meghallva vendégei igényeit, kritikáit, észrevéve a változó világ ritmusát, rezonálva Vác kávéházi történelmével."

A cukrászda megszűnése azonban nem jelenti Mihályi szakmai pályafutásának végét. A mester visszavonul, hogy új koncepciókon dolgozzon, kutatómunkát végezzen és átgondolja jövőbeli terveit. A készülő projekt várhatóan túlmutat a váci műhely keretein, és hazai valamint nemzetközi együttműködéseket is magában foglal majd.

Mihályi olyan szakmai partnereket keres az új kezdeményezéshez, akik osztoznak minőség iránti elkötelezettségében és a részletekre fordított figyelemben. A patisserie bezárása előtt a városban egy rejtélyes üzenet is útjára indult, ami előrevetíti, hogy a történet folytatódni fog, csak más formában.

A váci édességkedvelők és a cukrászda törzsvendégei már most kíváncsian várják, milyen új irányt vesz a népszerű cukrászmester pályafutása a közeljövőben.

Az albán fagyik nyomában

Korábban a Pénzcentrum videó blogja, a CashTag is forgatott Mihályi Lászlóval az albán fagyik nyomában járva. Videónkban a szakember úgy fogalmazott: „az albán fagylalt igazi fagylaltprostitúció, igazi élvezeti értéke nincs”.

Mihályi szerint ugyanis egy jó fagylaltnak 5 fontos elvárásnak kell megfelelnie, ezek a: biztonság, kifinomultság, könnyedség, íz, selymesség.

A mestercukrász azt is elmondta, óvva inti a fagyizni vágyókat attól, hogy beugorjanak a „főzött fagylalt” kiírásnak. Mint mondja, ez a kiírás önmagában nem jelenet minőségi kategóriát, semmilyen értelemben nem jelent minőségi javulást sem, ha csak egyfajta hívó szóként használják a vállalkozások. A főzés mint olyan ugyanis hozzá tartozik a fagylaltkészítés, úgymond ez az alap. Attól tehát hogy főznek egy fagyit még lehet rossz is.

"A fagylalt, és minden más élelmiszer kapcsán a minőség központi kulcskérdés, ezeket mind megesszük, ezáltal fontos döntési pozíció minden ember életében, hogy mi az, amit megeszik" - vélekedett.