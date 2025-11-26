2025. november 26. szerda Virág
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
cukrászda, bezárás, csőd, utazás, vállalkozás
Utazás

Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége

Pénzcentrum
2025. november 26. 14:41

Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától. A népszerű cukrászda bezárása mögött egy nagyobb volumenű, egyelőre titokban tartott szakmai projekt előkészítése áll - jelentette be a mestercukrász a Facebook oldalán.

A váci főtér emblematikus helyszíne, a francia stílusú süteményeiről ismert Mihályi Patisserie végleg lehúzza a rolót. A közel két évtizede működő cukrászda, amely kézműves termékeivel és különleges édességeivel vált a város meghatározó gasztronómiai pontjává, új fejezetet nyit tulajdonosa életében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bezárás hátterében több tényező együttes hatása áll. Ezekre a szakember nem tér ki, helyette ezt írja az okokról: "meghallva vendégei igényeit, kritikáit, észrevéve a változó világ ritmusát, rezonálva Vác kávéházi történelmével."

Kapcsolódó cikkeink:

A cukrászda megszűnése azonban nem jelenti Mihályi szakmai pályafutásának végét. A mester visszavonul, hogy új koncepciókon dolgozzon, kutatómunkát végezzen és átgondolja jövőbeli terveit. A készülő projekt várhatóan túlmutat a váci műhely keretein, és hazai valamint nemzetközi együttműködéseket is magában foglal majd.

Mihályi olyan szakmai partnereket keres az új kezdeményezéshez, akik osztoznak minőség iránti elkötelezettségében és a részletekre fordított figyelemben. A patisserie bezárása előtt a városban egy rejtélyes üzenet is útjára indult, ami előrevetíti, hogy a történet folytatódni fog, csak más formában.

A váci édességkedvelők és a cukrászda törzsvendégei már most kíváncsian várják, milyen új irányt vesz a népszerű cukrászmester pályafutása a közeljövőben.

Az albán fagyik nyomában

Korábban a Pénzcentrum videó blogja, a CashTag is forgatott Mihályi Lászlóval az albán fagyik nyomában járva. Videónkban a szakember úgy fogalmazott: „az albán fagylalt igazi fagylaltprostitúció, igazi élvezeti értéke nincs”.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mihályi szerint ugyanis egy jó fagylaltnak 5 fontos elvárásnak kell megfelelnie, ezek a: biztonság, kifinomultság, könnyedség, íz, selymesség.

A mestercukrász azt is elmondta, óvva inti a fagyizni vágyókat attól, hogy beugorjanak a „főzött fagylalt” kiírásnak. Mint mondja, ez a kiírás önmagában nem jelenet minőségi kategóriát, semmilyen értelemben nem jelent minőségi javulást sem, ha csak egyfajta hívó szóként használják a vállalkozások. A főzés mint olyan ugyanis hozzá tartozik a fagylaltkészítés, úgymond ez az alap. Attól tehát hogy főznek egy fagyit még lehet rossz is.

"A fagylalt, és minden más élelmiszer kapcsán a minőség központi kulcskérdés, ezeket mind megesszük, ezáltal fontos döntési pozíció minden ember életében, hogy mi az, amit megeszik" - vélekedett.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vendéglátás #gasztronómia #cukrászda #kézműves #sütemény #projekt #cukrász #bezárás #édességek #vác

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:41
14:36
14:28
14:13
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
2025. november 26.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
2025. november 26.
5 HR-megatrend, ami durván átalakítja a munka világát: rengeteg dolgozó készülhet a változásra
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
2
2 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
3
1 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
4
2 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
5
6 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdek
vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik - pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta - , az érdekmúlás miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 14:01
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 13:05
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Agrárszektor  |  2025. november 26. 14:34
Szigorú látogatási szabályokat hoztak: ha ide mész, erről tudnod kell