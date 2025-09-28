6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad

Ha ősz, akkor ne csak a sulikezdés vagy az évi rendes lomtalanítás jusson eszünkbe: Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Amikor arra próbálnak ösztönözni minket, hogy harminc napon át ne vegyünk új ruhát, hanem fedezzük fel a szekrényünkben lapuló kincseket, vagy szerezzünk be másodkézből származó darabokat. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a fast fashion iparág által okozott környezeti és társadalmi problémákra, és megmutassa: van alternatíva – a tudatosabb vásárlás. Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható módon megújítani. Ehhez ad tanácsokat Bánóczki Andrea szombathelyi szín- és stílustanácsadó, akivel a vidéki turik, a fenntarthatóság, a stílus és a trendek kérdéseiről is beszélgettünk.

Bánóczki Andreával szombathelyi belvárosi stúdiójában találkozunk. Ahogy meséli, a mai napig közgazdászként dolgozik, de a divat és a tanácsadói pálya a szenvedélyévé vált. Gyermekként is ebben a közegben nőtt fel: édesanyja saját divatüzletet vezetett, Andrea pedig testközelből figyelhette, hogyan segít az anyja a hölgyeknek megtalálni a hozzájuk illő darabokat: „A ruhaboltban nőttem fel, szinte láthatatlanul tanultam el, hogyan kell bánni a nőkkel, hogyan lehet a ruhát a személyiségükhöz és alkatukhoz igazítani” – idézi fel.

A mai napig nem munkaként, hanem hivatásként tekint a divattanácsadói tevékenységére. „Jó érzés segíteni a nőknek megtalálni a hozzájuk illő színeket, az alakjukhoz legelőnyösebb fazonokat és azt a stílust, amelyben valóban önazonosnak érezhetik magukat” – mondja mosolyogva.

Az elmúlt időszakban egy ékszerkészítő barátnőjével és a Hacuka divatüzlettel közösen stílusesteket is szervez Szombathelyen. A Hacuka különlegessége – erről korábban itt írt a HelloVidék, hogy használt ruhák átvételével és forgalmazásával foglalkozik, így az eseményekhez természetesen a fenntarthatóság gondolata is kapcsolódott. Andrea előzetesen kiválogatja a kínálatból azokat a darabokat, amelyeket stílusosnak és jól hordhatónak érez. A résztvevő hölgyek ezeket az esteken felpróbálhatják, sőt meg is vásárolhatják – így a program nemcsak inspiráló közösségi élményt ad, hanem kézzelfogható példát is a fenntartható öltözködésre.

A fenntarthatóság nem szezonális téma

Bár fast fashion darabokat is használ – maga is vásárol ilyen ruhákat – az öltözködésben és a vásárlásban is mindig a tudatosságot helyezi előtérbe. Ahogy fogalmaz: a túlfogyasztás nemcsak a fast fashionnél jelent óriási problémát, a second hand vásárlásnál is sokan belecsúsznak: meglátnak egy szép holmit, át sem gondolják, és megveszik, majd évekig áll a szekrényben.

A second hand világa ma már sokkal több, mint a klasszikus „turkáló-élmény” a zsúfolt állványok és porszagú ruhák között. Andrea szerint rengeteg új formában jelenik meg: egyre több a Facebook-csoport, a lakásbutik, a szervezett ruhacsere, ahol a vásárlás közösségi élménnyé is válik. „Van olyan barátnőm, aki beviszi a már nem hordott ruháit a Hacukába, és pontokért cserébe a lánya vagy a barátnője talál magának kincseket” – meséli. Így valódi, generációkon átívelő körforgás jön létre.

A turkálók is sokat változtak az elmúlt években. Egyre több helyen vezették be a színkódos rendszert, ahol külön rekeszben sorakoznak a piros, a kék vagy a zöld darabok. Ez nemcsak átláthatóbbá teszi a kínálatot, de időt is spórol a vásárlónak, főleg, ha tisztában van azzal, milyen színek állnak jól neki.

A vidéki és budapesti kínálat között hatalmas a különbség

Aki Budapesten él, az el se tudja képzelni, mennyivel másabb vidéken a nők (és persze a férfiak) helyzete is – ha divatról, öltözködésről van szó. A fővárosban jóval nagyobb és változatosabb a kínálat: bőséges a second hand felhozatal, sok a vintage bolt, emellett több akció, szélesebb méretválaszték és jóval több etikus márka, illetve magyar tervezők munkái is elérhetőek. Ennek hátterében nemcsak a szélesebb piac, hanem a nagyobb fizetőképes kereslet is áll – teszi hozzá Andrea.

Vidéken jóval szűkösebbek a lehetőségek – nemcsak a használtruha-boltokban, hanem a fast fashion kínálatában is. Andrea maga is gyakran utazik Budapestre tanácsadás miatt, de tapasztalata szerint más nagyvárosokban – például Kaposváron, Nagykanizsán vagy Siófokon – sem sokkal jobb a helyzet. Aki teheti, inkább a fővárosban vásárol, de egyre többen kizárólag már online rendelésre hagyatkoznak.

Szombathelyről sokan Ausztriába járnak át ruhát vásárolni, de ebben az esetben jellemzően új darabokat szereznek be. Bár Grazban is találni second hand boltokat, Andrea szerint Magyarországon élénkebb a használtruha-piac. Ausztriában viszont – a magasabb életszínvonal miatt – sok vásárló inkább etikus márkákat választ, amelyek bár újak, mégis újrahasznosított anyagból készülnek, és/vagy méltányos munkakörülmények között gyártják őket.

Fotó: Papp Anita

A second hand, mint stíluskincsesbánya

Andrea szerint a second hand vásárlás másik nagy előnye, hogy sokkal szélesebb stílusválasztékot kínál, mint a fast fashion. „A boltokban minden évszakban ugyanazokat a trendeket erőltetik ránk – ősszel keki, barna, bordó, télen fekete és piros. De mi van akkor, ha valakinek teljesen más színek állnak jól?” – teszi fel a kérdést. Egyik ügyfelét például tavasz típusba sorolta, így élénk, vidám színek illenek hozzá, ám ősszel és télen már nem igazán találja ezeket a színeket a fast fashionben. Az online second hand azonban sokkal több lehetőséget kínál: bármelyik évszakban szinte a szivárvány minden színében elérhetők darabok, így a vásárlók könnyebben találhatják meg a saját stílusukat, és nem kell a tömegdivat diktátumait követniük.

Andrea szerint a second hand üzletek nemcsak pénztárcabarát alternatívát kínálnak, hanem a stílusfejlesztés szempontjából is kincsesbányák. „Nagyon jók ezek a boltok, mert nem éppen az aktuális trendeket akarják letolni a torkunkon, hanem lehet találni olyan kis kincseket is, amelyek esszenciálisan mi vagyunk” – mondja.

Sokan rákaptak az online böngészésre is - ez is lehet egyfajta függőség

Az utóbbi években hatalmas lendületet kaptak az online piacterek, elsősorban – ha használt ruha, akkor - a Vinted. Ezeken sokkal gyorsabban találhatjuk meg a konkrét darabot, amire vágyunk, de a könnyű hozzáférés veszélye is benne van: gyorsan rákattanunk. Az árak alacsonyabbak, sokszor pár ezer forintért lehet jó minőségű ruhákhoz jutni, így a kockázat sem tűnik nagynak: ha valami nem jó méretben érkezik, egyszerűen újra eladható.

„Az online vásárlásnak persze van egy nagy hátránya: nem lehet felpróbálni a ruhát. Ugyanakkor, ha valaki ismeri a méretét egy adott márkánál, könnyen találhat biztos befutókat.” Andrea példaként említi egy ügyfelét, akinek a munkába való visszatérésekor néhány elegáns blézerre volt szüksége. Pár ezer forintért sikerült több darabot rendelni, amelyek tökéletesen passzoltak hozzá. Ha pedig mégsem jó egy ruhadarab, az sem nagy veszteség: néhány héten belül újra eladható.

A second hand igazi ereje abban áll, hogy segít rátalálni a saját stílusunkra

„Hiába tudja valaki, hogy milyen fazonok állnak jól neki, ha nem találja meg azt, amiben igazán önmaga. Akkor hiába áll jól egy vadiúj ruha, megveszi, aztán csak áll a szekrényben, nem fogja hordani.” Éppen ezért tartja nagy előnynek, hogy a használtruha-boltok nem követik szolgaian az éppen futó szezonális trendeket. Nem kötelező ősszel minden nőnek barnába, bordóba vagy khakibe öltöznie – ezekben a boltokban ugyanis olyan darabok is felbukkanhatnak, amelyek esszenciálisan tükrözik viselőjük személyiségét.

Andrea a stílusfejlesztést mindig az élethelyzettel együtt vizsgálja. Nem mindegy, hogy valaki irodában dolgozik, vagy két kisgyerek mellett tölti a napjait a „lakás–óvoda–játszótér háromszögben”. Egy gyönyörű kosztüm vagy egy elegáns magassarkú lehet, hogy remekül állna, de ha az illető életébe nem illeszthető be, csak felesleges porfogó lesz a szekrényben. „Nagyon sok nőnek az alapruhatára nincs rendben, de ünneplős ruhából ötszörös mennyisége van. Ez sokszor egyfajta menekülés is a hétköznapokból” – mondja.

Mi a helyzet a férfiakkal?

Ügyfelei túlnyomó többsége nő – körülbelül 95 százalékban. A férfiak ritkábban keresik meg, de előfordul, hogy egy menyasszony az esküvő előtt a vőlegényt is elhozza tanácsadásra, vagy egy feleség kíséri be a párját. „Ma már százezer forint alatt nem nagyon beszélünk öltönyről, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az adott darab milyen színben készül: barna, szürkéskék vagy valami más árnyalat. Ha már ekkora befektetésről van szó, érdemes tudatos döntést hozni” – magyarázza.

Tapasztalata szerint a férfiakban is ott van az igény a változásra, még ha nem is olyan sűrűn, mint a nőknél. „Sokszor érzik úgy, hogy már nem a farmeres–pólós fiúként akarnak megjelenni, hanem komolyabb, érettebb, férfiasabb stílusra vágynak. Ilyenkor náluk is van lehetőség a stílus tudatos fejlesztésére” – teszi hozzá Andrea.

Végezetül 6+1 jó tanács, hogy praktikusabb, sokoldalúbb és fenntarthatóbb legyen a ruhatárad

Andrea elmondja, a ruhavásárlás sokszor érzelmi döntés: örömforrás, vagy éppen „lelki gyorstapasz” egy rossz nap után. „Vitatkoztam a párommal, nem ment jól a munkahelyi értekezlet… mi a megoldás? Veszek egy cipőt!” – mondja nevetve, majd rögtön hozzáteszi: ez a reflex könnyen túlfogyasztáshoz vezethet, akár a fast fashion, akár a second hand világában. Pillanatnyi örömet ad, de hosszú távon nem oldja meg a problémát. Ezért különösen fontos, hogy tudatosan tekintsünk a szekrényünkre: lássuk, mi hiányzik, és mit halmozunk csak feleslegesen. Ezzel a tudással felvértezve induljunk vásárolni. Andrea ezen felül 6+1 praktikus tippet is megosztott, amelyek segítenek fenntarthatóbban kialakítani a ruhatárunkat:

1. Csak olyat vigyél haza, amit legalább háromféleképpen el tudsz képzelni.

A legfontosabb szabály: ne vegyünk olyan ruhát, amit nem tudunk legalább három különböző szettben kombinálni. „Ne újabb lyukakat hozzunk létre a ruhatárban” – hangsúlyozza Andrea. Ne az alapján döntsünk, hogy „jól néz ki”, hanem pótoljuk, ami ténylegesen hiányzik színből, fazonból vagy kiegészítőből. (Kivételek persze lehetnek: különleges alkalmakra vett egyedi darabok.)

2. Ismerd a színpalettádat, és építs rá tudatosan.

Ha van egy szín, amiben mindig bókokat kapsz, vegyél belőle többet! Nem kell minden szezon trendjét követni. A színek energizálnak – különösen smink nélküli hétköznapokon.

3. Tudd, mely fazonok állnak jól neked – és keresd azokat.

Figyeld meg, mely ruhadarabokat hordod a legtöbbet: nagy valószínűséggel azok a fazonok kényelmesek és előnyösek számodra. Ezekből érdemes további variációkat beszerezni.

4. Gondold végig az életviteledet – az élethelyzet dönt.

Egy kétgyermekes anyuka ruhatára egészen más, mint egy irodában dolgozóé vagy egy fitneszedzőé. Számít a közlekedés és a fizikai aktivitás is. Gyakori jelenség, hogy valakinek tele a szekrénye ünneplős ruhákkal, miközben hiányoznak az alapdarabok a hétköznapokra. Kevesebb, de jól kombinálható ruhadarabbal sokkal jobban működik a gardrób.

5. Online vagy bolti second hand? Tudd, mikor melyiket válaszd.

Ha pontosan tudod, mit keresel (például egy hupilila ceruzaszoknyát), akkor az online piacterek a legjobbak. Ha viszont önmagad stílusát fedeznéd fel, érdemes „3D-ben” turkálni, és hagyni, hogy a ruhák meglepjenek.

6. Szanálj rendszeresen – csak az aktuális méret maradjon szem előtt.

Ha egy ruhát egy éven át egyszer sem vettél fel, jó eséllyel nincs rá szükséged. Tedd dobozba, és ha 3–4 hónap múlva sem hiányzik, add tovább. (Kivételt jelenthetnek az értékesebb, minőségi darabok.)

+1. Vigyázz az érzelmi vásárlással – a „kis ragtapasz” nagyon drága lehet.

Az apró, heti impulzusvásárlások összeadódva komoly összegeket vihetnek el. Andrea szerint érdemes mindig tudatosítani, mi az oka a vásárlásnak: valódi szükséglet, örömforrás vagy csak pótcselekvés?

Akkor sem kell lemondani a saját stílusról, ha valakinek nincs sok pénze

„A second handben is lehet igazán stílusosan öltözködni. Ha van időd keresgélni, igazi kincsekre bukkanhatsz” – vallja Andrea. A fast fashion a kezdőknek biztonságot nyújthat, mert kiszámíthatóbb, de a használt ruhák világában sokkal több az egyedi lehetőség.

Úgy véli, érdemes kikérni a környezet véleményét, de nem szabad, hogy kizárólag mások – például a férj – ízlése határozza meg a választásainkat. „Ha jól érzem magam valamiben, az legyen az irány” – fogalmaz.

Címlapkép: Papp Anita