2025. december 7. vasárnap Ambrus
8 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 7.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 7.)

Pénzcentrum
2025. december 7. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 7.

Névnap

Ambrus

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.2 Ft
CHF: 408.15 Ft
GBP: 437.64 Ft
USD: 328.23 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 6.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:
28, 44, 52, 64, 86
Joker: 661807

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 21 db
3-as találat: 2049 db
2-es találat: 56646 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34100 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 9620 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.08: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugaton már csökkenhet a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap első felében az északnyugati tájakon eső előfordulhat. A délnyugati, déli szél döntően mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +5, délután 6 és 12 fok valószínű.

2025.12.09: Reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű, de már ekkor is lesznek kevésbé felhős országrészek nyugaton és délen. Napközben mindenütt vékonyodik a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, így fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel. Északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum -1 és +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, csak Borsod északi részein lehet kissé hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.07)

2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
