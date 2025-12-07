Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 7.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 7.

Névnap

Ambrus

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.2 Ft

CHF: 408.15 Ft

GBP: 437.64 Ft

USD: 328.23 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 6.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:

28, 44, 52, 64, 86

Joker: 661807

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 21 db

3-as találat: 2049 db

2-es találat: 56646 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34100 Ft

MOL: 2950 Ft

RICHTER: 9620 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.08: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugaton már csökkenhet a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap első felében az északnyugati tájakon eső előfordulhat. A délnyugati, déli szél döntően mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +5, délután 6 és 12 fok valószínű.

2025.12.09: Reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű, de már ekkor is lesznek kevésbé felhős országrészek nyugaton és délen. Napközben mindenütt vékonyodik a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, így fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel. Északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum -1 és +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, csak Borsod északi részein lehet kissé hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.07)

Akciók

