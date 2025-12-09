Elképesztő ajánlat: fillérekért foglalhatsz repjegyet a görög csodaszigetre, a jó idő garantált

Szeptemberben szokatlanul olcsón repülhetünk Budapestről Korfura: a Wizz Air oda-vissza jegyei már 27 980 forinttól elérhetők tagsággal (tagság nélkül 35 980 forinttól), ami kimondottan jó ár a szezonhoz képest.

Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: a Wizz Air járataira most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek, Wizz tagsággal. Tagság nélkül az ár 35 980 forint, ami még mindig versenyképes ajánlatnak számít a szezonhoz képest. Például a 2026. szeptember 13–18. közötti időszakra már elérhetők ezek az árak - szúrt ki a filléresutak.hu.

Az alapjegyhez egy kis kézipoggyász tartozik, a nagyobb csomagokért külön kell fizetni. Aki szeptemberben utazik, az a nyári főszezon után élvezheti a mediterrán sziget nyugodtabb arcát: a hőmérséklet még mindig kellemesen nyárias, de a turisták száma jóval kisebb, így könnyebb bejutni a népszerű látnivalókhoz, és a szállások árai is kedvezőbbek lehetnek.

Korfu Görögország egyik legzöldebb szigete, ahol a kristálytiszta tenger, az olajfaligetek és a hangulatos falvak egyaránt vonzzák az utazókat. A főváros, Korfu városa az UNESCO világörökség része, ahol velencei, francia és brit építészeti hatások keverednek. Egy szeptemberi utazás így nemcsak pihenést, hanem kulturális élményt is kínál.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy az olcsó repülőjegyek gyorsan elfogynak, így érdemes mielőbb lefoglalni a jegyet. Az ajánlatok a közzététel pillanatában érvényesek, és előfordulhat, hogy rövid időn belül már nem elérhetők.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!