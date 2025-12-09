2025. december 9. kedd Natália
Perched high above the Ionian Sea, the view from the cliffs near the Monastery of Paleokastritsa in Corfu is nothing short of breathtaking. From this serene vantage point, the azure waters stretch endlessly, shimmering under the Medite
Utazás

Elképesztő ajánlat: fillérekért foglalhatsz repjegyet a görög csodaszigetre, a jó idő garantált

Pénzcentrum
2025. december 9. 14:26

Szeptemberben szokatlanul olcsón repülhetünk Budapestről Korfura: a Wizz Air oda-vissza jegyei már 27 980 forinttól elérhetők tagsággal (tagság nélkül 35 980 forinttól), ami kimondottan jó ár a szezonhoz képest. 

Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: a Wizz Air járataira most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek, Wizz tagsággal. Tagság nélkül az ár 35 980 forint, ami még mindig versenyképes ajánlatnak számít a szezonhoz képest. Például a 2026. szeptember 13–18. közötti időszakra már elérhetők ezek az árak - szúrt ki a filléresutak.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alapjegyhez egy kis kézipoggyász tartozik, a nagyobb csomagokért külön kell fizetni. Aki szeptemberben utazik, az a nyári főszezon után élvezheti a mediterrán sziget nyugodtabb arcát: a hőmérséklet még mindig kellemesen nyárias, de a turisták száma jóval kisebb, így könnyebb bejutni a népszerű látnivalókhoz, és a szállások árai is kedvezőbbek lehetnek.

Korfu Görögország egyik legzöldebb szigete, ahol a kristálytiszta tenger, az olajfaligetek és a hangulatos falvak egyaránt vonzzák az utazókat. A főváros, Korfu városa az UNESCO világörökség része, ahol velencei, francia és brit építészeti hatások keverednek. Egy szeptemberi utazás így nemcsak pihenést, hanem kulturális élményt is kínál.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy az olcsó repülőjegyek gyorsan elfogynak, így érdemes mielőbb lefoglalni a jegyet. Az ajánlatok a közzététel pillanatában érvényesek, és előfordulhat, hogy rövid időn belül már nem elérhetők.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #Wizz Air #turizmus #árak #szeptember #repülőjegy #görögország #szállás

