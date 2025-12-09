Erre kell figyelned, amikor útnak indulsz: fordulatos időjárásunk lesz

Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.

Borult, párás idő jön, sokfelé tartós köddel. Nyugaton és délnyugaton időnként felszakadozhat a felhőzet, ott rövidebb időre a nap is kisüthet. A hegyvidékeken szintén több napsütésre van esély. A ködös, alacsony felhős tájakon helyenként szitálhat.

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, néhol élénkebb lehet a délies légmozgás. Napközben általában 5 és 10 fok közé melegszik a levegő, a naposabb körzetekben 10 fok fölé is kúszhat a csúcsérték.

