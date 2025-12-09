A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.
Erre kell figyelned, amikor útnak indulsz: fordulatos időjárásunk lesz
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Borult, párás idő jön, sokfelé tartós köddel. Nyugaton és délnyugaton időnként felszakadozhat a felhőzet, ott rövidebb időre a nap is kisüthet. A hegyvidékeken szintén több napsütésre van esély. A ködös, alacsony felhős tájakon helyenként szitálhat.
A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, néhol élénkebb lehet a délies légmozgás. Napközben általában 5 és 10 fok közé melegszik a levegő, a naposabb körzetekben 10 fok fölé is kúszhat a csúcsérték.
Ennyi volt a decemberi tavasz, már látszik a kemény fordulat az időjárásban: nem tesszük zsebre, ami jövő héten ránk vár
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható.
A Balaton sokak szemében továbbra is nyári úti cél, de a tó körüli vendéglátósok szerint a valódi kihívás az, hogyan lehetne életet lehelni a holtszezonba...
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket.
Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel.
Budapest híres termálfürdői komoly kihívásokkal néznek szembe: a Gellért Fürdő bezárása és a felújítások elhúzódása feszültséget kelt a turisták és a helyiek között.
Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet.
Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten
Érdemes tudni merre jár a fényvillamos Budapest területén, hogy alakul a fényvillamos menetrendje, nehogy lemaradjunk az élményről.
Pénteken jelentették be, hogy 2026-ban három debreceni járatát is újraindítja a Wizz Air légitársaság.
Pénteken a déli óráktól a keleti részeket leszámítva egyre többfelé várható időszakos eső.
A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.
Budapestről Bolognába már alig több mint 11 ezer forintért lehet oda-vissza repülni.
Műszaki hiba miatt félpályás zár és jelzőőrös forgalomirányítás lassítja a közlekedést a 11-es főút szentendrei szakaszán,
A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének.
