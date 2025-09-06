2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 6.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 6.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 6., szombat.

Névnap

Zakariás

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.85 Ft
CHF: 420.06 Ft
GBP: 452.87 Ft
USD: 335.23 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 5.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 14, 25, 29, 46

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 12 db
4-es találat: 37 db
3+2 találat: 23 db
3+1 találat: 647 db
2+2 találat: 358 db
3-as találat: 1532 db
1+2 találat: 2160 db
2+1 találat: 9110 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.07: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 18, délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.

2025.09.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett napos idő várható, északkeleten egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A változó irányú szél gyenge marad. A minimum 10, 18, a csúcsérték 27, 32 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A nap nagyobb részében még nem lesz fronthatás, de estefelé a Dunántúl északnyugati részén már hideg fronthatás várható. (2025.09.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
1
3 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
3 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
5 napja
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
5
1 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
