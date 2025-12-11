Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.
Közelebb kerültünk a marsi utazáshoz? Örült tervvel állt elő Elon Musk
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná. A befektetők már évek óta várnak a lehetőségre, hogy részesedést szerezhessenek a rakéta- és műholdgyártó cégben.
A SpaceX több mint 25 milliárd dollárt tervez bevonni egy első nyilvános részvénykibocsátás (IPO) keretében, amely akár már júniusban megtörténhet - közölte egy bennfentes a Reuters hírügynökséggel.
Bár a vállalat magas kockázatú és tőkeigényes üzletágban működik, a kiskereskedelmi befektetők részéről várható kereslet "jelentős" lesz - nyilatkozta Shay Boloor, a Futurum Equities Research vezető piaci stratégája. "Ez lesz a tőzsdetörténet legőrültebb IPO-ja. Ha 1,5 billió dolláros értékelést céloz meg, nem lepődnék meg, ha a nyitás után 2 billió dollár fölé emelkedne" - tette hozzá.
A befektetők és elemzők szerint Musk közismerten rendhagyó vezetési stílusa és establishment-ellenes retorikája nem tántorítja el a potenciális részvényeseket. Az általa jelenleg vezetett öt vállalat közül az egyetlen tőzsdén jegyzett cég, a Tesla irányítása során már többször összetűzésbe került a szabályozó hatóságokkal.
Christopher Marangi, a GAMCO Investors társbefektetési igazgatója szerint az olyan innovatív vezérigazgatók, mint Musk által hozott kockázatok és drámák "szerves részei az ilyen típusú vállalatokba történő befektetésnek, a hozamnak kompenzálnia kell a befektetőket a kockázatért".
Dan Hanson, a Neuberger Berman 2,1 milliárd dolláros Quality Equity Fund portfóliómenedzsere szerint a SpaceX erős jelenlegi működése és jövőbeli potenciálja egyaránt vonzó lehet a befektetők számára. "Ez az a ritka helyzet, amikor megvan a tartalom és a csillogás is" - fogalmazott.
Bár az olyan elméleti projektek, mint az emberek Marsra küldése, népszerű érdeklődést válthatnak ki, Hanson szerint a SpaceX indítási üzletága és a Starlink kommunikációs termékei már bizonyítottak, ami erős értékelést eredményezhet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
James St Aubin, az Ocean Park Asset Management befektetési igazgatója szerint a SpaceX "a mai technológiai forradalom piaci kedvencének minden jelét magán viseli", és 2026-ra akár a "Nagy Nyolcak" közé is bekerülhet, kibővítve a jelenlegi "Csodálatos Hét" technológiai részvény körét.
A múltbeli tapasztalatok azonban óvatosságra intenek. Jay Ritter, a Floridai Egyetem professzor emeritusa által gyűjtött adatok szerint 1980 és 2023 között 45 olyan vállalat ment tőzsdére, amelyek legalább 100 millió dolláros inflációval korrigált bevétellel rendelkeztek, és értékelésük az első kereskedési napon meghaladta az éves forgalmuk 40-szeresét. Ezek közül csak hét kereskedett magasabban három évvel később.
"A SpaceX rendkívül magas értékelése csökkenti a felfelé mutató potenciált" - jegyezte meg Ritter. "Még ha 2 billió dolláros vállalattá is válik, az is csak 100% vagy 200%-os megtérülést jelent."
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.
A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.