Hawthorne, Kalifornia, USA - 2022. július 5.: A SpaceX központja a kaliforniai Hawthorne-ban. A SpaceX amerikai űrhajógyártó és űrhajóindító vállalat.
Tech

Közelebb kerültünk a marsi utazáshoz? Örült tervvel állt elő Elon Musk

Pénzcentrum
2025. december 11. 15:44

A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná. A befektetők már évek óta várnak a lehetőségre, hogy részesedést szerezhessenek a rakéta- és műholdgyártó cégben.  

A SpaceX több mint 25 milliárd dollárt tervez bevonni egy első nyilvános részvénykibocsátás (IPO) keretében, amely akár már júniusban megtörténhet - közölte egy bennfentes a Reuters hírügynökséggel.

Bár a vállalat magas kockázatú és tőkeigényes üzletágban működik, a kiskereskedelmi befektetők részéről várható kereslet "jelentős" lesz - nyilatkozta Shay Boloor, a Futurum Equities Research vezető piaci stratégája. "Ez lesz a tőzsdetörténet legőrültebb IPO-ja. Ha 1,5 billió dolláros értékelést céloz meg, nem lepődnék meg, ha a nyitás után 2 billió dollár fölé emelkedne" - tette hozzá.

A befektetők és elemzők szerint Musk közismerten rendhagyó vezetési stílusa és establishment-ellenes retorikája nem tántorítja el a potenciális részvényeseket. Az általa jelenleg vezetett öt vállalat közül az egyetlen tőzsdén jegyzett cég, a Tesla irányítása során már többször összetűzésbe került a szabályozó hatóságokkal.

Christopher Marangi, a GAMCO Investors társbefektetési igazgatója szerint az olyan innovatív vezérigazgatók, mint Musk által hozott kockázatok és drámák "szerves részei az ilyen típusú vállalatokba történő befektetésnek, a hozamnak kompenzálnia kell a befektetőket a kockázatért".

Dan Hanson, a Neuberger Berman 2,1 milliárd dolláros Quality Equity Fund portfóliómenedzsere szerint a SpaceX erős jelenlegi működése és jövőbeli potenciálja egyaránt vonzó lehet a befektetők számára. "Ez az a ritka helyzet, amikor megvan a tartalom és a csillogás is" - fogalmazott.

Bár az olyan elméleti projektek, mint az emberek Marsra küldése, népszerű érdeklődést válthatnak ki, Hanson szerint a SpaceX indítási üzletága és a Starlink kommunikációs termékei már bizonyítottak, ami erős értékelést eredményezhet.

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

James St Aubin, az Ocean Park Asset Management befektetési igazgatója szerint a SpaceX "a mai technológiai forradalom piaci kedvencének minden jelét magán viseli", és 2026-ra akár a "Nagy Nyolcak" közé is bekerülhet, kibővítve a jelenlegi "Csodálatos Hét" technológiai részvény körét.

A múltbeli tapasztalatok azonban óvatosságra intenek. Jay Ritter, a Floridai Egyetem professzor emeritusa által gyűjtött adatok szerint 1980 és 2023 között 45 olyan vállalat ment tőzsdére, amelyek legalább 100 millió dolláros inflációval korrigált bevétellel rendelkeztek, és értékelésük az első kereskedési napon meghaladta az éves forgalmuk 40-szeresét. Ezek közül csak hét kereskedett magasabban három évvel később.

"A SpaceX rendkívül magas értékelése csökkenti a felfelé mutató potenciált" - jegyezte meg Ritter. "Még ha 2 billió dolláros vállalattá is válik, az is csak 100% vagy 200%-os megtérülést jelent."
