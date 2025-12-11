A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
Több vármegyére is komoly figyelmeztetést adtak ki: brutál köd nehezíti ma a közlekedést
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság. A Hungaromet több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.
Hosszú órákon át tartó, sűrű ködre figyelmeztet a Hungaromet. A veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben akár hat óránál tovább is megmaradhat a köd, a látótávolság pedig csupán néhány száz méterre csökkenhet.
A reggeli és délelőtti órákban északnyugat felől fokozatosan javulnak a látási viszonyok, ugyanakkor a nyugati és délnyugati tájakon átmenetileg ónos ködszitálás is előfordulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat a felhőzet. Szitálásra, északkeleten helyenként gyenge esőre is számítani lehet. Az északnyugati szél többnyire gyenge marad.
A maximum-hőmérséklet 4 és 8 fok között várható, de ahol kisüt a nap, ennél enyhébb idő is lehet.
Estétől ismét romlanak a látási viszonyok: a kevésbé felhős területeken újra megvastagszik a felhőzet, így péntek hajnalra országszerte borult, párás, helyenként ködös idő alakul ki. Késő este 1–7 fok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +6 fok között valószínű.
Péntekre a Dunától nyugatra eső vármegyékre adtak ki figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt.
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Ennyi volt a decemberi tavasz, már látszik a kemény fordulat az időjárásban: nem tesszük zsebre, ami jövő héten ránk vár
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható.
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket.
Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel.
