Több vármegyére is komoly figyelmeztetést adtak ki: brutál köd nehezíti ma a közlekedést

Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság. A Hungaromet több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.

Hosszú órákon át tartó, sűrű ködre figyelmeztet a Hungaromet. A veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben akár hat óránál tovább is megmaradhat a köd, a látótávolság pedig csupán néhány száz méterre csökkenhet.

A reggeli és délelőtti órákban északnyugat felől fokozatosan javulnak a látási viszonyok, ugyanakkor a nyugati és délnyugati tájakon átmenetileg ónos ködszitálás is előfordulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat a felhőzet. Szitálásra, északkeleten helyenként gyenge esőre is számítani lehet. Az északnyugati szél többnyire gyenge marad.

A maximum-hőmérséklet 4 és 8 fok között várható, de ahol kisüt a nap, ennél enyhébb idő is lehet.

Estétől ismét romlanak a látási viszonyok: a kevésbé felhős területeken újra megvastagszik a felhőzet, így péntek hajnalra országszerte borult, párás, helyenként ködös idő alakul ki. Késő este 1–7 fok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +6 fok között valószínű.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Péntekre a Dunától nyugatra eső vármegyékre adtak ki figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt.