Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban

Az emberkereskedelem a modern kori kizsákmányolás egyik legsúlyosabb formája, amely évről évre több ezer áldozatot követel Európában. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában feltérképezzük a jelenség mozgatórugóit, áldozati profiljait és a megelőzés lehetőségeit. A statisztikák szerint az áldozatok száma történelmi csúcsot ért el 2023-ban – és a számok mögött emberi sorsok állnak.

Az emberkereskedelem a 21. század egyik legsúlyosabb, mégis gyakran láthatatlan bűncselekménye, amely világszerte emberek millióit érinti. Magyarország sem kivétel ez alól: az ország tranzit- és célpontként is jelen van a nemzetközi emberkereskedelmi hálózatok térképén. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódjában részletesen bemutatjuk, hogyan működik ez a globális iparág, kik a leggyakoribb áldozatok, és miért emelkedett történelmi csúcsra az Európai Unióban regisztrált emberkereskedelemhez köthető esetek száma.

Fontos megérteni, hogy az emberkereskedelem fogalma sokkal szélesebb, mint ahogy azt a közvélemény általában elképzeli. Nem csupán a szexuális kizsákmányolásról van szó, hanem ide tartozik a kényszermunka, a koldultatás, sőt, a szervkereskedelem is. Az Eurostat friss adatai szerint 2023-ban az EU tagállamaiban az elmúlt másfél évtized legmagasabb áldozatszáma került regisztrálásra. A statisztikák szerint az áldozatok közel kétharmada nő vagy lány, de egyre nő a munkacélú kizsákmányolás áldozatainak aránya, amely leggyakrabban férfiakat érint.

Az áldozatok többsége kiszolgáltatott társadalmi csoportból kerül ki: szegénységben élők, gyermekek, etnikai kisebbségek vagy menekültek, akik gyakran nem rendelkeznek elérhető alternatívákkal. Az elkövetők profilja sokrétű: bár a túlnyomó többségük férfi, egyre több nő is részt vesz a bűncselekményekben – gyakran olyanok, akik maguk is korábban áldozatok voltak, és később a rendszer részeivé váltak, toborzóként vagy közvetítőként. Ez a mechanizmus tovább mélyíti az emberkereskedelem hálózatát, és nehezíti a felismerést, illetve a beavatkozást.

A probléma súlyosságát felismerve számos nemzetközi és uniós szervezet indított komplex programokat a jelenség visszaszorítására. Az intézkedések három alappillére: a megelőzés (oktatás, figyelemfelhívás), a bűnüldözés (határokon átnyúló rendőrségi és jogi együttműködés), valamint az áldozatvédelem (rehabilitáció, menedékhelyek, jogsegély). Mindezek ellenére a kihívás továbbra is óriási, hiszen az emberkereskedelem a globális gazdaság és migrációs folyamatok sötét oldalát képviseli – és a legfejlettebb országokat sem kíméli.

Sokkoló adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.