2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Botrány a Ryanair egyik járatán: százezreket bukott egy utas - ez a dolog bárkivel előfordulhat

Pénzcentrum
2025. november 24. 13:45

Egy orvos, aki egy sérült idős nőnek segített a repülőtéren, hiába kérte, hogy 15 perccel az indulás előtt még felszállhasson, vagy hogy legalább a 100 fontos átfoglalási díjat elengedjék - tudósított a The Guardian.

Egy londoni orvos Stanstedből Pescarába utazott volna, amikor észrevette, hogy egy idős nő leesett a mozgólépcsőn. Orvosként azonnal segítségére sietett, ellátva a nő törött csuklóját, mély vágásait és aggasztó fejsérülését, amíg a személyzet és a mentők megérkeztek.

Bár kérte, hogy értesítsék a kapu személyzetét késéséről, mire 15 perccel az indulás előtt a kapuhoz ért, azt már lezárták. Kénytelen volt a következő elérhető járatra foglalni, ami Rómába ment, és közel hat órát várakozni a repülőtéren kisgyermekével.

A légitársaság azonban elutasította a 100 fontos átfoglalási díj elengedését. Az utas nemcsak ezt a díjat, hanem további 211 fontot fizetett az autóbérlés újrafoglalásáért Rómában, valamint 127 fontot egy római szállodáért, mielőtt 150 mérföldet vezetett Pescaráig.

A Ryanair válaszában hangsúlyozta, hogy minden utas felelőssége, hogy legalább 30 perccel az indulás előtt a beszállókapunál legyen. A légitársaság szerint az utas nem jelent meg időben a kapunál, ellentétben azzal a 154 utassal, akik sikeresen beszálltak a járatra.
Címlapkép: Getty Images
