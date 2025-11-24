Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
Botrány a Ryanair egyik járatán: százezreket bukott egy utas - ez a dolog bárkivel előfordulhat
Egy orvos, aki egy sérült idős nőnek segített a repülőtéren, hiába kérte, hogy 15 perccel az indulás előtt még felszállhasson, vagy hogy legalább a 100 fontos átfoglalási díjat elengedjék - tudósított a The Guardian.
Egy londoni orvos Stanstedből Pescarába utazott volna, amikor észrevette, hogy egy idős nő leesett a mozgólépcsőn. Orvosként azonnal segítségére sietett, ellátva a nő törött csuklóját, mély vágásait és aggasztó fejsérülését, amíg a személyzet és a mentők megérkeztek.
Bár kérte, hogy értesítsék a kapu személyzetét késéséről, mire 15 perccel az indulás előtt a kapuhoz ért, azt már lezárták. Kénytelen volt a következő elérhető járatra foglalni, ami Rómába ment, és közel hat órát várakozni a repülőtéren kisgyermekével.
A légitársaság azonban elutasította a 100 fontos átfoglalási díj elengedését. Az utas nemcsak ezt a díjat, hanem további 211 fontot fizetett az autóbérlés újrafoglalásáért Rómában, valamint 127 fontot egy római szállodáért, mielőtt 150 mérföldet vezetett Pescaráig.
A Ryanair válaszában hangsúlyozta, hogy minden utas felelőssége, hogy legalább 30 perccel az indulás előtt a beszállókapunál legyen. A légitársaság szerint az utas nem jelent meg időben a kapunál, ellentétben azzal a 154 utassal, akik sikeresen beszálltak a járatra.
A Pénzcentrum 2025. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
"Az olaszok hadat üzennek a Nemzetközi Űrállomásnak ezek után" - teszten Kapu Tibor űrebédje.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
A Pénzcentrum 2025. november 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután
Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
A Pénzcentrum 2025. november 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
