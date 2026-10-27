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Akár kétszer annyit is kereshet a kollégád, mint te: kiderült, mekkora a bérszakadék az egyes munkakörökben Magyarországon

Pénzcentrum/Portfolio
2026. október 27. 11:56 4 perc

Jelentős eltéréseket mutatnak a magyarországi munkakörök bérszintjei, és sok esetben ugyanazon pozíción belül is több százezer forintos különbségek rajzolódnak ki. A Work Force 216 munkakör béradatait feldolgozó elemzése alapján 108 pozícióban, vagyis a vizsgált munkakörök pontosan felében eléri vagy meghaladja az egymillió forintot a havi bruttó alapfizetés mediánja. A munkakörök közötti eltérések mellett azonban legalább ilyen fontosak az egyes pozíciókon belüli különbségek: 64 munkakörben a felső bérkvartilis legalább 50 százalékkal haladja meg az alsót. Az eredmények különösen aktuálisak a bértranszparenciáról szóló európai uniós irányelv fényében, amelynek átültetési határideje 2026. június 7. volt. A bértranszparenciáról, a HR-vezetők kihívásairól, a munltigenerációs munkahelyekről is lesz szó november 17-én a HR (R)evolution konferencián. Részletek a linken.

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A bérriport egyik legfontosabb megállapítása, hogy az azonos munkakörhöz tartozó fizetések között is jelentős eltérések figyelhetők meg és akár több mint egymillió forint is lehet a különbség ugyanazon pozíción belül. A 216 vizsgált pozícióból 65 esetében, több mint bruttó 500 ezer forint a havi alapfizetés alsó és felső kvartilise közötti különbség, 11 munkakörben pedig az egymillió forintot is meghaladja.

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Különösen látványos a szóródás a magasabb szintű szakértői, informatikai és vezetői munkakörökben. Az AI/ML mérnökök havi bruttó alapfizetésének mediánja 1,47 millió forint, miközben az alsó kvartilis 772 ezer, a felső pedig 1,65 millió forint körül alakul. Ez azt jelenti, hogy a felső kvartilis értéke több mint kétszerese az alsónak.

Hasonló különbségek figyelhetők meg a szoftvermérnököknél is, ahol az 1,15 millió forintos medián mellett az alsó kvartilis 913 ezer, a felső pedig 1,65 millió forint. Az ERP/SAP modulgazdák esetében a két kvartilis közötti különbség meghaladja a 800 ezer forintot, míg a stratégiai és üzletfejlesztési vezetőknél az 1,17 millió forintot is.

Ezek az adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy egy munkakör megnevezése önmagában nem elegendő a megfelelő fizetési szint meghatározásához. A tapasztalat, a felelősségi kör, a speciális szaktudás és a vállalati működés sajátosságai jelentősen befolyásolhatják a bérezést. Éppen ezért a bértranszparencia nem egyszerűen a fizetések nyilvánosságra hozatalát, hanem a különbségek szakmailag megalapozott indoklását is megköveteli.

A vezetői fizetések többmilliós szinten járnak, de a szakértői munkakörökben is jelentősek az eltérések

A legmagasabb medián alapfizetés az ügyvezetői és vállalatvezetői pozíciókhoz kapcsolódik, ahol a havi bruttó érték megközelíti a 3,6 millió forintot. A középvezetői és szakértői szinteken már jóval differenciáltabb kép rajzolódik ki. Egy HR-igazgató medián alapfizetése 2,22 millió forint, a HR-vezetőké 1,58 millió, míg a HR-generalistáké 943 ezer forint.

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A fizikai munkakörök esetében alacsonyabb bérszinteket mutat az adatbázis. A betanított munkások medián alapfizetése bruttó 501 ezer, a bolti eladóké és pénztárosoké 556 ezer, a targoncakezelőké és anyagmozgatóké pedig 495 ezer forint körül alakul.

Nemcsak az alapfizetés számít: az éves kompenzációban a juttatásoknak is fontos szerepük van
A bérriport az alapfizetéseken túl az éves összjövedelmet és a teljes kompenzációs csomag értékét is vizsgálja. Ez különösen fontos, hiszen egy munkavállaló tényleges javadalmazását a prémiumok, bónuszok, cafeteriaelemek, értékesítési jutalékok és egyéb juttatások is befolyásolhatják. Az ügyvezetői és vállalatvezetői pozíciókban 55,2 millió forint. A HR-igazgatók esetében ez az érték 35,4 millió, az AI/ML mérnököknél 18,8 millió, a betanított munkásoknál pedig 7,6 millió forint.

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A nyilvános bérsávok kialakításánál ezért a vállalatoknak azt is egyértelművé kell tenniük, hogy a meghirdetett összeg kizárólag az alapfizetésre vonatkozik, vagy annak részei a további juttatások is.

A bértranszparencia a vállalati bizalom kérdése is

A bérsávok nyilvánossá tétele nemcsak toborzási, hanem szervezetfejlesztési és vezetői kérdés is. Amíg korábban a fizetésekről szóló információk jellemzően az egyéni bértárgyalások során váltak ismertté, az átláthatóbb rendszerekben egyre fontosabbá válik, hogy a munkavállalók megértsék saját fizetésük helyét a vállalati bérstruktúrában. Ez pszichológiai szempontból is érzékeny terület.

A transzparens bérezés csökkentheti a bizonytalanságot, és erősítheti a kiszámíthatóságot, ugyanakkor a megfelelő magyarázat nélkül nyilvánossá váló bérkülönbségek igazságtalanságérzetet, elégedetlenséget és bizalomvesztést is kiválthatnak.

Az elemzés a Larskol HR- és kompenzációs tanácsadó cég szakmai partnerségével készült.
Címlapkép: Getty Images
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