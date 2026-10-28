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Tech

Évtizedeken át rejtőzködött ez a kiberbiztonsági rés a hackerek előtt: a teljes internet összeomolhatott volna – még mindig nem dőlhetünk hátra

Pénzcentrum
2026. október 28. 17:45 2 perc

A mesterséges intelligencia segítségével olyan kritikus sebezhetőségeket tártak fel a világ weboldalainak túlnyomó többségét kiszolgáló PHP programozási nyelvben, amelyek több mint egy évtizeden át rejtve maradtak. A hibákon keresztül a támadók érzékeny adatokat lophattak volna el, vagy akár a szerverek feletti teljes ellenőrzést is átvehették volna. A felfedezés nyomán kormányzati szervek és vállalatok kényszerültek weboldalaik ideiglenes leállítására, miközben a kiberbiztonsági szakma az utóbbi évek egyik legsúlyosabb fenyegetéseként értékeli az esetet - írja az Axios.

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A PHP (Hypertext Preprocessor) az 1990-es évek óta létező, szerveroldali programozási nyelv, amelyet a működési technológiájuk alapján azonosított weboldalak mintegy 70 százaléka használ. Olyan ismert portálok működnek rajta, mint a Wikipédia, a WordPress-alapú blogok és számos webáruház. A nyelv a háttérben dolgozik, adatokat gyűjt és dolgoz fel, majd az így előállított tartalmat küldi el a böngészőnek.

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Az OpenAI technológiájának segítségével felfedezett két kritikus sérülékenységet a kiberbiztonsági cégek "php2shell" névre keresztelték. A hibák lehetővé tették, hogy egy támadó jogosultság nélkül átvegye az irányítást egy weboldal szervere felett, és onnan érzékeny adatokat – például jelszavakat – szerezzen meg. A Wiz kiberbiztonsági vállalat szerint a sebezhetőségek azért maradhattak több mint tíz évig rejtve, mert kihasználásukhoz rendkívül összetett technikai munka kellett, amelynek feltérképezésében a mesterséges intelligencia bizonyult döntőnek.

A biztonsági javításokat 2026. október 21-én adták ki, ám az azt követő napokban a világ számos pontján, így az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is tucatnyi weboldalt kellett ideiglenesen offline állapotba helyezni a frissítés telepítése idejére. Az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) arra figyelmeztette az üzemeltetőket, hogy ha nem tudják kellő gyorsasággal telepíteni a javítást, inkább kapcsolják le oldalaikat. Az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége szintén riasztást adott ki.

Az OpenAI a felfedezést "az utóbbi idők egyik legnagyobb hatású biztonsági problémájának" nevezte, hozzátéve, hogy tudomásuk szerint a fejlett mesterséges intelligencia még azelőtt azonosította a hibákat, hogy azokat a támadók kihasználhatták volna. A Wiz ennél is tovább ment, értékelésük szerint ugyanis ezek a PHP-ben – sőt az egész szoftvertörténelemben – valaha feltárt legsúlyosabb sebezhetőségek közé tartoznak.

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Az eset nem elszigetelt jelenség, az október végi időszakot a szakma "Fekete Október" néven emlegeti a kibertámadások rendkívüli mennyisége és súlyossága miatt. A PHP-sebezhetőségeken túl fejlesztői platformokat ért támadások, állami iskolák adatszivárgásai, tőzsdei cégek elleni betörések és banki ügyfélfiókokhoz való illetéktelen hozzáférések is napvilágra kerültek. A szakértők jelszavaik megerősítésére és jelszókezelő alkalmazások használatára kérik a felhasználókat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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