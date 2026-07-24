A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.
Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
Franciaország az Európai Unióban elsőként fogadott el törvényt a gyermekek közösségimédia-használatának korlátozásáról, követve a globális mintát adó Ausztráliát. A döntést követően számos európai és ázsiai ország, valamint az Egyesült Királyság is hasonló intézkedéseket tervez a fiatalok védelmében, bár az életkor ellenőrzésének gyakorlati megvalósítása egyelőre komoly kihívást jelent - írja az Independent.
A francia törvényhozók által elfogadott szabályozás értelmében 2027 januárjától az olyan alkalmazásoknak, mint a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube, szigorú életkor-ellenőrzési rendszert kell bevezetniük a 15 évnél fiatalabb felhasználók kiszűrésére. Emmanuel Macron elnök mérföldkőnek nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a fiatalok szellemi és érzelmi fejlődése nem válhat üzleti érdekek áldozatává, és az elméjüket nem manipulálhatják a különböző algoritmusok.
Ausztrália 16 éven aluliakra vonatkozó, tavalyi iránymutató tilalma után egyre több állam határozta el magát a cselekvésre. Európában
- Ausztria,
- Dánia,
- Németország,
- Görögország,
- Norvégia,
- Lengyelország,
- Szlovénia
- és Spanyolország
is hasonló intézkedések előkészítésén dolgozik. Az Egyesült Királyságban Keir Starmer korábbi miniszterelnök szintén bejelentette, hogy az ausztrál modell mintájára 2027 elejéig korlátoznák a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára.
Uniós szinten is felmerült egy 13 éven aluliakat érintő általános tilalom kidolgozása, amely a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotokra és a videojátékokra is kiterjedne. Bár a nagy technológiai platformok papíron már most is 13 éves korhatárhoz kötik a regisztrációt, a szakértők szerint a jelenlegi ellenőrzési módszerek elégtelenek. Európán kívül Indonézia és Malajzia idén már bevezetett hasonló korlátozásokat, míg Kanada és Thaiföld jelenleg is vizsgálja a szabályozás lehetőségét.
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A nemzetközi tendenciák azt mutatják, hogy a technológiai óriások önkéntes vállalásai helyett a kormányok egyre inkább a jogi felelősségre vonás eszközeihez nyúlnak. A cél a kiskorúak mentális egészségének védelme, a túlzott közösségimédia-használat ugyanis bizonyítottan szorongáshoz, depresszióhoz, valamint az önkárosítást és az étkezési zavarokat népszerűsítő, káros tartalmak fogyasztásához vezethet. Azokat a szolgáltatókat, amelyek elmulasztják a kötelező életkor-ellenőrzést, a globális éves árbevételük akár tíz százalékát kitevő bírsággal is sújthatják.
A gyakorlati végrehajtás azonban komoly akadályokba ütközik. Az ausztrál kormány tanácsadói által készített legfrissebb tanulmány szerint a helyi tilalom eddig jórészt hatástalan maradt, mivel a platformok nem vezettek be megbízható ellenőrzési mechanizmusokat. Colm Gannon, az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekekért Küzdő Nemzetközi Központ szakértője rámutatott, hogy a fiatalok könnyűszerrel kijátsszák a korlátozásokat, így lényegében ugyanúgy hozzáférnek a felületekhez, mint a tiltás bevezetése előtt.
A vállalat élesen bírálta a döntést, mivel álláspontjuk szerint az uniós követelmények károsíthatják a több millió európai felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat.
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