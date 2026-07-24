Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet

Franciaország az Európai Unióban elsőként fogadott el törvényt a gyermekek közösségimédia-használatának korlátozásáról, követve a globális mintát adó Ausztráliát. A döntést követően számos európai és ázsiai ország, valamint az Egyesült Királyság is hasonló intézkedéseket tervez a fiatalok védelmében, bár az életkor ellenőrzésének gyakorlati megvalósítása egyelőre komoly kihívást jelent - írja az Independent.

A francia törvényhozók által elfogadott szabályozás értelmében 2027 januárjától az olyan alkalmazásoknak, mint a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube, szigorú életkor-ellenőrzési rendszert kell bevezetniük a 15 évnél fiatalabb felhasználók kiszűrésére. Emmanuel Macron elnök mérföldkőnek nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a fiatalok szellemi és érzelmi fejlődése nem válhat üzleti érdekek áldozatává, és az elméjüket nem manipulálhatják a különböző algoritmusok.

Ausztrália 16 éven aluliakra vonatkozó, tavalyi iránymutató tilalma után egyre több állam határozta el magát a cselekvésre. Európában

Ausztria,

Dánia,

Németország,

Görögország,

Norvégia,

Lengyelország,

Szlovénia

és Spanyolország

is hasonló intézkedések előkészítésén dolgozik. Az Egyesült Királyságban Keir Starmer korábbi miniszterelnök szintén bejelentette, hogy az ausztrál modell mintájára 2027 elejéig korlátoznák a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára.

Uniós szinten is felmerült egy 13 éven aluliakat érintő általános tilalom kidolgozása, amely a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotokra és a videojátékokra is kiterjedne. Bár a nagy technológiai platformok papíron már most is 13 éves korhatárhoz kötik a regisztrációt, a szakértők szerint a jelenlegi ellenőrzési módszerek elégtelenek. Európán kívül Indonézia és Malajzia idén már bevezetett hasonló korlátozásokat, míg Kanada és Thaiföld jelenleg is vizsgálja a szabályozás lehetőségét.

A nemzetközi tendenciák azt mutatják, hogy a technológiai óriások önkéntes vállalásai helyett a kormányok egyre inkább a jogi felelősségre vonás eszközeihez nyúlnak. A cél a kiskorúak mentális egészségének védelme, a túlzott közösségimédia-használat ugyanis bizonyítottan szorongáshoz, depresszióhoz, valamint az önkárosítást és az étkezési zavarokat népszerűsítő, káros tartalmak fogyasztásához vezethet. Azokat a szolgáltatókat, amelyek elmulasztják a kötelező életkor-ellenőrzést, a globális éves árbevételük akár tíz százalékát kitevő bírsággal is sújthatják.

A gyakorlati végrehajtás azonban komoly akadályokba ütközik. Az ausztrál kormány tanácsadói által készített legfrissebb tanulmány szerint a helyi tilalom eddig jórészt hatástalan maradt, mivel a platformok nem vezettek be megbízható ellenőrzési mechanizmusokat. Colm Gannon, az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekekért Küzdő Nemzetközi Központ szakértője rámutatott, hogy a fiatalok könnyűszerrel kijátsszák a korlátozásokat, így lényegében ugyanúgy hozzáférnek a felületekhez, mint a tiltás bevezetése előtt.