Borzalmas, mit műveltek a dajkák egy kisfiúval a somogyi bölcsiben: undormánynak, köcsögnek nevezték, leragasztották a száját

Vádat emeltek egy bölcsődei gyermeknevelő és egy dajka ellen Somogyban, miután a rájuk bízott hároméves kisfiút rendszeresen szidalmazták, „undormánynak, utálatnak, köcsögnek” nevezték, és fegyelmezési céllal rángatták. Az egyik dolgozó egy alkalommal a gyermek száját is leragasztotta celluxszal, majd letépte róla a ragasztót. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott.

Gyermekkel szemben tanúsított durva bánásmód miatt vádat emelt a Kaposvári Járási Ügyészség egy somogyi megyeszékhelyhez közeli község bölcsődéjének két dolgozója ellen.

A Somogy Megyei Főügyészség közölte, hogy a gyermeknevelő, illetve dajka munkakört ellátó nők egy a nevelésükre bízott

hároméves kisfiút 2024 novemberétől többször szidalmaztak, "undormánynak, utálatnak, köcsögnek" nevezték, fegyelmező célzattal többször megrángatták.

A gyermek egyszer ebéd közben bemászott az asztal alá, amitől a dajkaként dolgozó vádlott indulatba jött, a kisfiút az ágyhoz vezette, száját széles cellux ragasztószalaggal leragasztotta, majd pár másodperccel később a ragasztót a síró sértett szájáról letépte - tették hozzá.

Az ügyészség megjegyezte: a kisfiúnak a történtek miatt sérülése nem keletkezett, ugyanakkor mindkét bölcsődei dolgozó súlyosan megszegte a hivatásából eredő kötelességét, amivel a kiskorú érzelmi és testi fejlődését veszélyeztette.

Amint a vádlottak tettei kiderültek, a munkáltató haladéktalanul, rendkívüli felmentéssel megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyukat - fűzték hozzá.

Az ügyészség a két nő ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett azt is indítványozta a bíróságra benyújtott vádiratában, hogy végleges hatállyal tiltsa el őket bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzik.