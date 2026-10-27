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Nyugdíj

Nagy bajban a magyar nyugdíjrendszer: milliók nyugdíjas évei kerülhetnek veszélybe, elkerülhetetlen az átfogó reform

Pénzcentrum
2026. október 27. 10:57 6 perc
  Gyors összefoglaló
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A magyar nyugdíjrendszer egyre kevésbé képes megőrizni az idősek életszínvonalát, miközben a finanszírozása is komoly kihívások elé néz, és az átláthatósága sem megfelelő. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a rendszer mindhárom olyan területen hiányosságokat mutat, amelyeket az Európai Unió alapvető követelményként fogalmaz meg. A szakértő úgy látja, a következő években átfogó átalakításra lesz szükség.

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Az Európai Unió három fő szempont alapján értékeli a nyugdíjrendszereket: a nyugdíjak megfelelősége, fenntarthatósága és korszerűsége egyaránt fontos. Farkas András legfrissebb hírlevelében azt vizsgálta, hogyan teljesít Magyarország ezeken a területeken.

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Értékelése szerint a hazai rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a nyugdíjak egyre kevésbé képesek lépést tartani az aktív keresők jövedelmének emelkedésével, miközben a hosszú távú finanszírozás és a nyugdíjba vonulásra való felkészülés feltételei sem megnyugtatóak.

Egyre jobban leszakadhatnak a nyugdíjak a bérektől

A nyugdíjak megfelelősége azt jelenti, hogy az ellátások mennyire képesek megakadályozni az időskori szegénységet, pótolni a korábbi munkajövedelmet, illetve biztosítani a megfelelő életszínvonalat a nyugdíjas évek alatt. Farkas András szerint Magyarországon ezen a téren komoly problémák vannak: a nyugdíjak vásárlóereje ugyan az inflációkövető emeléseknek köszönhetően elvileg megőrizhető, a bérekhez viszonyított értékük azonban folyamatosan csökkenhet.

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Ennek oka, hogy a magyar nyugdíjakat alapvetően az infláció mértékével emelik, miközben a nemzetgazdasági átlagkeresetek ennél gyorsabban növekedhetnek. Emiatt a nyugdíjasok jövedelme egyre inkább lemaradhat a dolgozókétól, vagyis akkor is romolhat a relatív helyzetük, ha a nyugdíjuk nominális összege és vásárlóereje nem csökken.

A 13. havi nyugdíj mérsékli ezt a lemaradást, egy teljes 14. havi nyugdíj bevezetése pedig tovább javíthatná a nyugdíjasok jövedelmi helyzetét. A szakértő szerint azonban ezek az intézkedések komoly finanszírozási kérdéseket is felvetnek. Egy teljes havi nyugdíj kifizetése évente mintegy 600 milliárd forintba kerülhet, míg egy további, egyheti nyugdíjnak megfelelő juttatás éves költsége körülbelül 150 milliárd forint lehet.

Farkas András arra is felhívta a figyelmet, hogy a pluszjuttatások a nyugdíjasok közötti különbségeket is növelhetik. Mivel a 13. havi nyugdíjnak nincs felső összeghatára, mindenki a saját ellátásával megegyező összegű pluszjuttatást kap. Így a magasabb nyugdíjjal rendelkezők nagyobb összeghez jutnak, mint a legszegényebbek, és ugyanez a probléma jelentkezne egy további havi vagy heti juttatás esetében is.

A szakértő szerint a minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelése, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak sávos kiegészítése, valamint a fokozatosan bevezetni tervezett nyugdíjas SZÉP-kártya enyhítheti a legszegényebbek nehézségeit. Ezek az intézkedések ugyanakkor önmagukban nem oldják meg azt az alapvető problémát, hogy a nyugdíjak hosszabb távon lemaradnak a bérek növekedésétől.

Évente százmilliárdokkal kell kipótolni a nyugdíjkasszát

A második uniós követelmény a fenntarthatóság, vagyis annak biztosítása, hogy az állami és a kiegészítő nyugdíjrendszerek hosszú távon is képesek legyenek finanszírozni az ellátásokat. Az elöregedő társadalom egyre nagyobb terhet ró az állami költségvetésekre, ezért különösen fontos az aktív életszakasz meghosszabbítása, a nyugdíj melletti munkavégzés támogatása, valamint az öngondoskodás ösztönzése.

Magyarország ezen a téren vegyes képet mutat. A nyugdíjkorhatár 65 évre emelésével másfél évtized alatt három évvel hosszabbodott meg az aktív életszakasz. A versenyszférában a nyugdíj melletti munkavégzés is kedvező feltételek mellett lehetséges, ami a nyugdíjas munkavállalóknak és a foglalkoztatóknak egyaránt előnyös lehet.

A finanszírozás egyensúlya azonban már jóval több kérdést vet fel. Farkas András szerint a nyugdíjrendszer egyik jelentős bevételi forrását jelentő szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése is hozzájárul ahhoz, hogy a nyugdíjkasszát minden évben jelentős költségvetési forrásokkal kell kiegészíteni.

A szakértő számításai szerint a 13. havi nyugdíj évente 600 milliárd forintos, a további egyheti nyugdíj 150 milliárd forintos, a nők kedvezményes nyugdíja pedig 600 milliárd forintos kiadást jelent. Ezek finanszírozása hosszú távon is komoly feladatot jelenthet a költségvetés számára.

A fenntarthatóság másik fontos eleme a nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzése. Magyarországon jelenleg három fő konstrukcióhoz kapcsolódik személyi jövedelemadó-visszatérítés: a nyugdíjbiztosításokhoz, a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokhoz.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Farkas András szerint azonban ezeknek az ösztönzőknek az ereje mára jelentősen csökkent. Az egyes megtakarítási formák után igénybe vehető adójóváírások összege 2014 óta nem emelkedett, ezért reálértékük kisebb, mint a bevezetésük idején. Emellett a személyi jövedelemadó szerepe is mérséklődött a magyar adórendszerben, miközben olyan foglalkoztatási formák is elterjedtek, amelyeknél nem feltétlenül keletkezik szja-fizetési kötelezettség.

A szakértő szerint éppen akkor kellene erősíteni a nyugdíjcélú öngondoskodás támogatását, amikor a társadalom elöregedése miatt egyre nagyobb szükség lenne a kiegészítő megtakarításokra.

A magyarok azt sem tudják előre, mekkora nyugdíjra számíthatnak

A harmadik uniós követelmény a korszerű nyugdíjrendszer kialakítása. Ehhez átlátható szabályokra, a nyugdíjtervezést segítő információkra, a nők és a férfiak eltérő élethelyzetének figyelembevételére, valamint a reformokhoz szükséges széles társadalmi egyetértésre van szükség.

Farkas András szerint Magyarország ezen a területen különösen rosszul teljesít. A jelenlegi rendszerben az emberek nem tudják előre megbízhatóan megbecsülni, mekkora állami nyugdíjra számíthatnak a befizetett járulékaik alapján. A tényleges nyugdíjösszeg meghatározására csak a nyugdíjigénylés időpontjában kerül sor, ami jelentősen megnehezíti a hosszú távú pénzügyi tervezést.

A szakértő úgy látja, a magyar rendszer átláthatatlan és túlságosan bonyolult. Külön problémaként említi, hogy a nyugdíj megállapítása során a bruttó keresetekből számítják ki a nettó nyugdíjat, de a várható ellátás összegéről az érintettek nem kapnak olyan előzetes, megbízható képet, amelyre a nyugdíjas éveik pénzügyi megtervezését alapozhatnák.

Ez azért is fontos, mert a nyugdíjba vonulásra való felkészüléshez időben kellene dönteni a megtakarításokról, a munkában töltött évek számáról és a későbbi megélhetés finanszírozásáról. Ha valaki nem tudja, mekkora állami ellátásra számíthat, nehezebben mérheti fel azt is, mekkora kiegészítő megtakarításra lesz szüksége.

Átfogó nyugdíjreformra lehet szükség

Farkas András szerint a magyar nyugdíjrendszer átalakítása során egyszerre kellene kezelni az időskori szegénység kockázatát, a finanszírozás hosszú távú fenntarthatóságát és a rendszer átláthatóságának hiányosságait. A legszegényebb nyugdíjasok helyzetét javító intézkedések fontos lépést jelenthetnek, de önmagukban nem oldják meg a nyugdíjrendszer szerkezeti problémáit.

A szakértő a nyugdíjkiadások nemzetközi összehasonlítására is felhívta a figyelmet. Álláspontja szerint Magyarországnak közelítenie kellene az Európai Unió átlagához a nyugdíjakra fordított, GDP-arányos kiadások tekintetében. Míg a magyar értéket 7,5 százalékra teszi, az uniós átlagot 10,9 százalékra becsüli.

A következő évek egyik legfontosabb feladata így az lehet, hogy olyan nyugdíjrendszer jöjjön létre, amely egyszerre képes megfelelő jövedelmet biztosítani az időseknek, hosszú távon finanszírozható marad, és lehetővé teszi, hogy az emberek időben felkészüljenek a nyugdíjas éveikre.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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