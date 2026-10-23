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Távozik az ATV-től Rónai Egon: itt folytathatja pályafutását a legendás műsorvezető
Több mint tizenöt év után távozik az ATV-től Rónai Egon. A csatorna meghatározó műsorvezetője sajtóértesülések szerint a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását, ahová az elmúlt időszakban több ismert televíziós személyiség is igazolt - írta meg a 24.hu.
A politikai, közéleti és portréműsorok házigazdája 2011 óta dolgozott a csatornánál. Az ATV hivatalosan is megerősítette a távozás hírét. Németh S. Szilárd elnök-vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy bár szomorúan veszik tudomásul a döntést, tiszteletben tartják azt, egyúttal kiemelte a televíziós újságíró meghatározó szerepét, valamint az elmúlt másfél évtized emlékezetes interjúit és közéleti beszélgetéseit.
Búcsúzásakor Rónai Egon hangsúlyozta, hogy az ATV az elmúlt időszakban sokat tett a pártatlan és objektív tájékoztatásért, megteremtve a valódi közszolgálati szemléletet. Köszönetet mondott a csatorna vezetésének a folyamatos bizalomért és azért a támogató szakmai közegért, amelyben a legviharosabb időszakokban is szabadon dolgozhatott.
Értesülések szerint a műsorvezető a hét tévécsatornát és a NET4+ streaming-szolgáltatót is magában foglaló Network4 Media Groupnál folytatja munkáját. Bár az érintettek egyelőre nem erősítették meg hivatalosan a megállapodást, a cégcsoport egyre markánsabb szereplővé válik a piacon. A Network4 korábban már együttműködésre lépett a 2024-ben indult Kontroll.hu-val, amelynek alapító-tulajdonosa Magyar Márton, Magyar Péter miniszterelnök testvére.
A médiacsoport az elmúlt időszakban komoly bővítésbe kezdett, és több nagy nevet is szerződtetett. Nemrég csatlakozott hozzájuk az RTL-től távozó Papp Gergő, aki a "Riporterek" című heti közéleti magazin műsorvezetője lett, valamint a közmédiától igazolt Borbás Marcsi is, aki az "Elgurulva" és az "Átvinni a napot az égen" című műsorokkal jelentkezik a cég felületein.
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Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
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