Nem kapkodnak a Járai-házaspár budapesti otthonáért: már közel 10 millió forintot engedtek az árából

Közel tízmillió forinttal csökkentette budapesti lakásának árát Járai Máté és felesége, Járai Kíra. A házaspár még szeptemberben hirdette meg az ingatlant, ám mivel eddig nem talált vevőre, az eredeti 75 millió forint helyett immár 65,9 millióért kínálják - írta meg a Blikk.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a színész és a szinkronrendező tizenkét évnyi közös emlék után döntött úgy, hogy lezár egy fontos korszakot, és új otthonba költözik. A váltás pontos okát nem árulták el a nyilvánosságnak, csupán annyit közöltek, hogy bár imádták a helyet, elérkezett az idő a változásra és a tovablépésre.

Az eladásra kínált, a József Attila-lakótelepen található otthon egy 52 négyzetméteres, első emeleti ingatlan. A lakást az évek során teljesen felújították, így a leendő tulajdonos egy korszerűsített, csendes, erkélyes és zöldövezetre néző lakást vehet birtokba. A jelentős árcsökkentéssel a házaspár vélhetően fel szeretné gyorsítani az értékesítést, hogy mielőbb megkezdhesse életének új szakaszát.