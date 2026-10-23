Megdőlt az október 22-i fővárosi szélrekord csütörtökön, miután a János-hegyen óránkénti 99 kilométeres széllökést mértek.
Nem kapkodnak a Járai-házaspár budapesti otthonáért: már közel 10 millió forintot engedtek az árából
Közel tízmillió forinttal csökkentette budapesti lakásának árát Járai Máté és felesége, Járai Kíra. A házaspár még szeptemberben hirdette meg az ingatlant, ám mivel eddig nem talált vevőre, az eredeti 75 millió forint helyett immár 65,9 millióért kínálják - írta meg a Blikk.
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a színész és a szinkronrendező tizenkét évnyi közös emlék után döntött úgy, hogy lezár egy fontos korszakot, és új otthonba költözik. A váltás pontos okát nem árulták el a nyilvánosságnak, csupán annyit közöltek, hogy bár imádták a helyet, elérkezett az idő a változásra és a tovablépésre.
Az eladásra kínált, a József Attila-lakótelepen található otthon egy 52 négyzetméteres, első emeleti ingatlan. A lakást az évek során teljesen felújították, így a leendő tulajdonos egy korszerűsített, csendes, erkélyes és zöldövezetre néző lakást vehet birtokba. A jelentős árcsökkentéssel a házaspár vélhetően fel szeretné gyorsítani az értékesítést, hogy mielőbb megkezdhesse életének új szakaszát.
Egy egyszerű olasz étkezési szokás, a tányéron maradt szósz kenyérrel való feltörléss: az úgynevezett "fare la scarpetta".
Ez a koktél egyetlen pohárban testesíti meg a város élethez és halálhoz fűződő sajátos viszonyát.
Súlyos egészségi állapotáról vallott Judi Dench: az arcokat alig ismeri fel, az olvasás is nehezen megy neki
A 91 éves, Oscar-díjas brit színésznő, Judi Dench arról beszélt, már sem színpadon állni, sem filmezni, sem olvasni nem tud.
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Súlyos hibákat találtak a végrehajtási iratokban: fordulat jöhet Bíró Ica évek óta húzódó kálváriájában
Bíró Ica szerint új bizonyítékok kerültek elő ingatlanügyében, és a Metal Lady bízik benne, hogy jóvátételt kaphat.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Ilyen programok várnak ránk október 23-án Budapesten: állami ünnepség, koncertek, családi programok és látványos fényfestés
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Nyolcvankét éves korában elhunyt Soós Árpád, a Magyar Televízió egykori főrendezője.
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