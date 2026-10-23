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Közelkép egy ingatlanügynökről, aki átadja egy fiatal nőnek új otthonának kulcsait. A lakástulajdon fogalma
Szórakozás

Nem kapkodnak a Járai-házaspár budapesti otthonáért: már közel 10 millió forintot engedtek az árából

Pénzcentrum
2026. október 23. 15:26 1 perc

Közel tízmillió forinttal csökkentette budapesti lakásának árát Járai Máté és felesége, Járai Kíra. A házaspár még szeptemberben hirdette meg az ingatlant, ám mivel eddig nem talált vevőre, az eredeti 75 millió forint helyett immár 65,9 millióért kínálják - írta meg a Blikk.

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Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a színész és a szinkronrendező tizenkét évnyi közös emlék után döntött úgy, hogy lezár egy fontos korszakot, és új otthonba költözik. A váltás pontos okát nem árulták el a nyilvánosságnak, csupán annyit közöltek, hogy bár imádták a helyet, elérkezett az idő a változásra és a tovablépésre.

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Az eladásra kínált, a József Attila-lakótelepen található otthon egy 52 négyzetméteres, első emeleti ingatlan. A lakást az évek során teljesen felújították, így a leendő tulajdonos egy korszerűsített, csendes, erkélyes és zöldövezetre néző lakást vehet birtokba. A jelentős árcsökkentéssel a házaspár vélhetően fel szeretné gyorsítani az értékesítést, hogy mielőbb megkezdhesse életének új szakaszát.

Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
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A lakáshoz kádas fürdőszoba, kamra, beépített szekrényes közlekedő és egy saját pincerész is tartozik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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