Távozik az ATV-től Rónai Egon. A politikai, közéleti és portréműsorok házigazdája 2011 óta dolgozott a csatornánál.
Árulja dél-spanyolországi villáját Sydney van den Bosch családja: ennyiért válnának meg az impozáns ingatlantól
Sydney van den Bosch és családja több mint 157 millió forintért hirdeti dél-spanyolországi villáját. A hatalmas birtok, amely korábban a modell néhai édesapjának otthona volt, medencével, tágas terekkel és prémium megoldásokkal várja új tulajdonosát.
Árulja spanyolországi villáját Sydney van den Bosch családja - szúrta ki a Blikk. A Puerto Lumbreras kisvárosában található, Villa Sydney nevű ingatlan komoly érzelmi értéket képvisel a család számára. A modell korábban felidézte, hogy szülei különválását követően édesapja Spanyolországot választotta állandó lakhelyéül élete utolsó éveiben. A nagy távolság és a koronavírus-járvány miatti korlátozások következtében egy időben hónapokig nem találkozhattak személyesen, így a ház elsősorban az édesapa távoli menedékeként szolgált.
A család a közelmúltban úgy döntött, hogy megválik a háromszintes, mintegy 800 négyzetméter beépített alapterületű ingatlantól. A ház egy 3700 négyzetméteres, teljesen körbekerített magántelken fekszik. Az átlagosnál jóval tágasabb, négyszobás és négy fürdőszobás épületet igény esetén akár a teljes berendezéssel együtt is megvásárolhatja az új tulajdonos.
A tágas udvaron egy 10x5 méteres úszómedence, valamint egy fedett terasszal egybekötött nyári konyha szolgálja a kikapcsolódást. A birtokhoz tartozik továbbá egy nagyjából 400 négyzetméteres garázs és raktárépület is, amely több autó biztonságos parkolására vagy egyéb hobbicélokra egyaránt ideális.
Bár a villa csendes, privát környezetben fekszik, az elhelyezkedése kiváló, hiszen rövid sétatávolságra vagy egy gyors autóútra szinte minden fontos szolgáltatás – szupermarketek, orvosi rendelők, éttermek és bevásárlóközpontok – elérhető, a tengerparti strandok pedig kevesebb mint negyven perc alatt megközelíthetők.
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