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Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 43. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. október 22. 21:05 1 perc

Kihúzták a Hatoslottó 43. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 150 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 150 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 43. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

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26; 27; 28; 33; 37; 41.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 235 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 4 170 Ft
  • 4 találat: 17 615 Ft
  • 5 találat: 1 696 265 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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