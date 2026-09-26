Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/39. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel telitalálat ezúttal sem született, így a 40. játékhéten már 4,1 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok az ötös lottón.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 39. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 39. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

38; 49; 64; 76; 79.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón. A 40. héten így 4,1 milliárd forintért szoríthatnak a szerencsevadászok az Ötöslottón.

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Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

További nyeremények az ötös lottón a 40. héten:

4 találat: egyenként 3 519 720 Ft

3 találat: egyenként 38 800 Ft

2 találat: egyenként 4 615 Ft

Jokerszám: 472991

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 40. héten így 130 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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