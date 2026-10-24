Magyar kávézó is bekerült a European Coffee Trip Awards 2026 győztesei közé.
Jól indul a hétvégéje 11 ezer magyarnak: 60 millió forintot osztottak szét közöttük
Péntek este ismét kisorsolták az Eurojackpot nyerőszámait, ám ezúttal sem született telitalálat. Az 5+1 találatos szelvényért ugyanakkor egy külföldi játékos több mint 3,1 millió eurót, vagyis mintegy 1,1 milliárd forintot nyert. Magyarországon a legmagasabb nyerőosztály a 4+1 találat volt, amelyet kilenc játékos ért el, ők fejenként 124 945 forinttal gazdagodott. Emellett 20 játékosnak lett 3+2 találata, ami fejenként 72 ezer forintot ér, miközben több ezer magyar nyertes vihet haza kisebb-nagyobb összeget.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 43. játékhéten, pénteken:
15, 20, 23, 29, 30, 5, 12.
A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: egy külföldi játékos 3 123 404 eurót nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most sem volt szerencsés hetük: a legmagasabb nyeremény hazánkban 124 945 forint volt a 4+2 találatért, amit 9 játékos ért el. Emellett 20 magyar játékosnak sikerült 4+1 találatot elérnie, ezért fejenként 72 085 forintot nyertek. További 11 734 magyar játékos összesen 60 millió 188 ezer forintot nyert.
Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 404 sorsolás óta!
Így a következő sorsoláson már 5,8 milliárd forint lesz a tét.
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Jelenleg az Eurojackpot mindössze 733 forintba kerül egy játék a forintárfolyam erősödése miatt. Ilyen már évek óta nemigen fordult elő.
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