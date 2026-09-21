Ezek a legjobb éttermek 2026-ban: itt a friss Dining Guide toplista!

A Dining Guide szeptember 21-én, hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide Év Étterme Gálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az Év Étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. A Master Good Év Étterme díj odaítélésében a Stand új működési felállása is szerepet kapott. Az étterem Szulló Szabina távollétében, 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik Széll Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja.

A gálán számos szakmai különdíjat is kiosztottak: a Dining Guide – TORTER Év Ígéretes Étterme elismerést a Cova Budapest, a Dining Guide – Év Innovatív Konyhája díjat az Alkimista Kulináris Műhely vehette át. A Dining Guide – VLM Év Séfje címet Tatai Márton, a Hoppá! Bistro séfje kapta, míg a Dining Guide – DEBIC Év Ifjú Séf Tehetségének Berecz Ádámot, a Sulyom Tájétterem séfjét választották. A Dining Guide – Gosset Év Sommelier-je Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra sommelier-je, a Dining Guide – KAVIÁRI Év Szervizembere pedig Király Zsolt lett a Rumour by Rácz Jenő étteremben folytatott munkájáért. A Dining Guide – Dallagiovanna Év Pizzája díjat az Anyukám Mondta nyerte el.

„A Dining Guide története huszonhat évvel ezelőtt kezdődött, az első Év Étterme díjat pedig 2005-ben adtuk át a Fausto’snak. Külön öröm számunkra, hogy ez az ikonikus étterem több mint két évtizeddel később is meghatározó szereplője a hazai gasztronómiának. Ez jól mutatja azt is, hogy számunkra az igazán nagy éttermi teljesítmény nem egyetlen sikeres évről szól, hanem a minőség hosszú távú, következetes képviseletéről. Több mint két évtized alatt nemcsak a magyar gasztronómia változott óriásit, hanem felnőtt egy olyan közönség is, amely tudatosan választ éttermet, figyel a minőségre és megalapozott ajánlásokat keres. A Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, de ezt a magyar vendéglátás több évtizedes, mélyreható ismeretével ötvözzük. Ez azért fontos, mert nem egyszerűen egy adott este teljesítményét keressük, hanem egy étterem karakterét, fejlődését és hosszabb távon nyújtott teljesítményét is értékeljük. Idén közel ötszáz vendéglátóhelyet látogattunk meg azért, hogy a 2026-os kalauz valóban pontos képet adjon a hazai gasztronómia jelenlegi állapotáról” – mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és a szakmai zsűri vezetője.

Az értékelést és a rangsorolást a Dining Guide önállóan végzi. A kalauz szakmai munkáját tanácsadóként Fausto Arrighi, a Michelin Guide legendás egykori igazgatója is segíti, aki immár kilenc éve működik közre a kiadvány készítésében. A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett közel 70 alternatív vendéglátóhely szerepel.

A hazai gasztronómia kiválóságai egy helyen

A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz immár több mint két évtizede követi és értékeli a hazai vendéglátás alakulását. A folyamatosan változó gasztronómiai színtér új éttermekkel, séfváltásokkal és megújuló koncepciókkal formálódik évről évre, a kalauz pedig ezekre a változásokra reflektálva mutatja be a magyar vendéglátás aktuális élvonalát.

A Stand Restaurant lett az Év Étterme 2026-ban

Magyarország legjobb vendéglátóhelye a Stand Restaurant, amelynek többek között Csahók Ibolya, Hamvas Zoltán, Széll Tamás és Szulló Szabina társtulajdonosok jelentik a stabil gerincét. Szulló Szabina 2025 októberében egy időre abbahagyta az intenzív konyhai munkát, ám Benjamin Morris – aki 2020 óta erősíti a csapatot – head chef pozícióba lépett elő és Széll Tamással ketten viszik mindazt a feladatot, amit addig hárman láttak el. Így biztosítják azt a konzisztenciát, amely a hely sajátja. A csúcsétterem minden egyes elemében kifinomult, erős „fine” koncepcióval rendelkezik, amely a magyar konyhát különleges módon ötvözi a nemzetközi trendekkel. A Stand nyitása óta finoman kidolgozott, elegáns, a helyi alapanyagokra építő és kortárs felfogású, magyar gasztronómiai irányzatot képvisel.

A 2026-os Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai

Dining Guide - Master Good Év Étterme Díj: Stand Restaurant

Különdíjak:

Dining Guide Restaurant Best Of The Best: Stand Restaurant

Dining Guide - Torter Az Év Ígéretes Étterme: Cova Budapest

Dining Guide Az Év Innovatív Konyhája: Alkimista Kulináris Műhely

Dining Guide - VLM Az Év Séfje: Tatai Márton, Hoppá! Bistro

Dining Guide - Debic Az Év Ifjú Séf Tehetsége: Berecz Ádám, Sulyom Tájétterem

Dining Guide - Gosset Az Év Sommelier-je: Juhász Krisztián, Borkonyha és Textúra

Dining Guide - Kaviari Az Év Szervizembere: Király Zsolt, Rumour By Rácz Jenő

Dining Guide - Dallagiovanna Az Év Pizzája: Anyukám Mondta

TOP10+2 Étterem: