Elárulták Az Árulók, Vasvári Vivien és Sapkás Piréz, mire költik az RTL műsorának több mint 13 milliós főnyereményét

Vasvári Vivien és Sapkás Piréz történelmet írt Az Árulókban, a műsor magyarországi történetében először győztek együtt Árulóként. Vivien ráadásul már a játék kezdetétől Gyilkosként játszott, és egészen a fináléig sikerült megőriznie a titkát. A győztes páros most elárulta, mire költik majd a több mint 13 millió forintos nyereményt.

Véget ért az RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorának legújabb évada, amelyet Vasvári Vivien és Sapkás Piréz nyert meg. A két játékosnak úgy sikerült eljutnia a fináléig, hogy a többiek egészen az utolsó pillanatokig nem gyanakodtak rájuk komolyan. A győztesek a műsor után közösen idézték fel a játék legfontosabb pillanatait, és arról is beszéltek, hogyan alakult ki közöttük az együttműködés.

Vasvári Vivien az RTL-nek adott interjúban elmondta, hogy kezdettől fogva Áruló szeretett volna lenni. Különösen büszke arra, hogy eredeti Gyilkosként sikerült győznie, vagyis úgy, hogy a játék legelejétől ebben a szerepben volt. Sapkás Piréz szerint sikerük egyik legfontosabb oka éppen az volt, hogy a többi játékos nem számított a kettősükre. A páros felidézte, hogy az utolsó napon ugyan felmerült a nevük lehetséges Árulóként, de a többiek annyira valószínűtlennek tartották ezt a felállást, hogy végül nem vették komolyan a gyanút.

Nem volt biztos, hogy végig kitartanak egymás mellett

Vasvári Vivien elárulta, hogy tudatosan választotta maga mellé Sapkás Pirézt. Már a műsor első napjaiban szimpatikusnak találta, és úgy érezte, hogy a különböző személyiségük ellenére jól tudnának együtt dolgozni. Piréz ugyanakkor bevallotta, hogy a győzelem után még hetekig nehezen tudta elhinni, hogy éppen Vasvári Viviennel alkottak nyertes párost. Elmondása szerint a közös sikerük egyik kulcsa a játékosság volt. Bár nagyon különböző háttérrel érkeztek a műsorba, a közös tervezgetések és a játék során kialakult humoruk hamar összekovácsolta őket.

A bizalom azonban egyikük számára sem volt teljesen magától értetődő. Piréz elárulta, hogy végig két tervvel készült: az első az volt, hogy Viviennel együtt nyerik meg a játékot, de arra az esetre is gondolt, ha társa mégis ellene fordulna. Vivien ezzel szemben azt mondta, hogy neki nem volt B terve. Bár tartott attól, hogy Piréz az utolsó pillanatban elárulhatja, végig abban bízott, hogy együtt jutnak el a győzelemig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Erre költik a több mint 13 millió forintos nyereményt

A győztes páros arról is beszélt, hogy milyen terveik vannak a műsorban megszerzett, több mint 13 millió forintos főnyereménnyel. Sapkás Piréz egyelőre nem tervez nagyobb kiadást. Mint fogalmazott, valószínűleg igyekszik majd jó helyre félretenni a pénzt, és később eldönteni, mire használja fel.

Vasvári Vivien ezzel szemben a pénz egy részét jótékony célra fordítaná. Elmondása szerint régóta fontos számára a nehéz helyzetben élők támogatása, ezért a műsorban nyert összegből is szeretne másokon segíteni. „Szeretek rászorulókat támogatni. Főleg gyerekeket, egyedülálló anyákat, bántalmazott nőket, úgyhogy én valószínűleg ilyen helyre fogom részben az összeget fordítani” – árulta el. Vivien azt is hozzátette, hogy maga kíván gondoskodni arról, hogy a pénz eljusson a kiválasztott rászorulókhoz.