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Elárulták Az Árulók, Vasvári Vivien és Sapkás Piréz, mire költik az RTL műsorának több mint 13 milliós főnyereményét
Vasvári Vivien és Sapkás Piréz történelmet írt Az Árulókban, a műsor magyarországi történetében először győztek együtt Árulóként. Vivien ráadásul már a játék kezdetétől Gyilkosként játszott, és egészen a fináléig sikerült megőriznie a titkát. A győztes páros most elárulta, mire költik majd a több mint 13 millió forintos nyereményt.
Véget ért az RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorának legújabb évada, amelyet Vasvári Vivien és Sapkás Piréz nyert meg. A két játékosnak úgy sikerült eljutnia a fináléig, hogy a többiek egészen az utolsó pillanatokig nem gyanakodtak rájuk komolyan. A győztesek a műsor után közösen idézték fel a játék legfontosabb pillanatait, és arról is beszéltek, hogyan alakult ki közöttük az együttműködés.
Vasvári Vivien az RTL-nek adott interjúban elmondta, hogy kezdettől fogva Áruló szeretett volna lenni. Különösen büszke arra, hogy eredeti Gyilkosként sikerült győznie, vagyis úgy, hogy a játék legelejétől ebben a szerepben volt. Sapkás Piréz szerint sikerük egyik legfontosabb oka éppen az volt, hogy a többi játékos nem számított a kettősükre. A páros felidézte, hogy az utolsó napon ugyan felmerült a nevük lehetséges Árulóként, de a többiek annyira valószínűtlennek tartották ezt a felállást, hogy végül nem vették komolyan a gyanút.
Nem volt biztos, hogy végig kitartanak egymás mellett
Vasvári Vivien elárulta, hogy tudatosan választotta maga mellé Sapkás Pirézt. Már a műsor első napjaiban szimpatikusnak találta, és úgy érezte, hogy a különböző személyiségük ellenére jól tudnának együtt dolgozni. Piréz ugyanakkor bevallotta, hogy a győzelem után még hetekig nehezen tudta elhinni, hogy éppen Vasvári Viviennel alkottak nyertes párost. Elmondása szerint a közös sikerük egyik kulcsa a játékosság volt. Bár nagyon különböző háttérrel érkeztek a műsorba, a közös tervezgetések és a játék során kialakult humoruk hamar összekovácsolta őket.
A bizalom azonban egyikük számára sem volt teljesen magától értetődő. Piréz elárulta, hogy végig két tervvel készült: az első az volt, hogy Viviennel együtt nyerik meg a játékot, de arra az esetre is gondolt, ha társa mégis ellene fordulna. Vivien ezzel szemben azt mondta, hogy neki nem volt B terve. Bár tartott attól, hogy Piréz az utolsó pillanatban elárulhatja, végig abban bízott, hogy együtt jutnak el a győzelemig.
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Erre költik a több mint 13 millió forintos nyereményt
A győztes páros arról is beszélt, hogy milyen terveik vannak a műsorban megszerzett, több mint 13 millió forintos főnyereménnyel. Sapkás Piréz egyelőre nem tervez nagyobb kiadást. Mint fogalmazott, valószínűleg igyekszik majd jó helyre félretenni a pénzt, és később eldönteni, mire használja fel.
Vasvári Vivien ezzel szemben a pénz egy részét jótékony célra fordítaná. Elmondása szerint régóta fontos számára a nehéz helyzetben élők támogatása, ezért a műsorban nyert összegből is szeretne másokon segíteni. „Szeretek rászorulókat támogatni. Főleg gyerekeket, egyedülálló anyákat, bántalmazott nőket, úgyhogy én valószínűleg ilyen helyre fogom részben az összeget fordítani” – árulta el. Vivien azt is hozzátette, hogy maga kíván gondoskodni arról, hogy a pénz eljusson a kiválasztott rászorulókhoz.
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