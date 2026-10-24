Ennyit kereshet civil állásában a Unique énekesnője, Völgyesi Gabi: két diplomával szép summa ütheti a zsebét

Völgyesi Gabi, a kilencvenes évek óta népszerű Unique együttes énekesnője zenei karrierje mellett a civil hivatásában is folyamatosan képezi magát. A jogászként dolgozó előadó a közelmúltban szerezte meg második diplomáját, amely a mesterséges intelligenciával és a technológiai joggal foglalkozik - írta a femina.hu.

Az énekesnő régóta tevékenykedik a jogi pályán, szakterülete elsősorban a szerzői jog és a szellemi alkotások joga. Nemrég újabb mérföldkőhöz érkezett hivatásában, amikor sikeresen elvégezte az ELTE másfél éves mesterségesintelligencia- és technológiai szakjogász képzését. Szakdolgozatát a két szakterületét tudatosan ötvözve a zeneipar és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról írta.

A folyamatos tanulás és a szakmai fejlődés mellett a magánéletben is helytáll, két fia, a 12 éves Eliot és a 14 éves Martin édesanyjaként a családi teendőket is ő irányítja. Mindeközben zenei karrierje sem szorult háttérbe, a Unique együttessel továbbra is aktívan koncertezik, és országszerte rendszeresen vesz részt közönségtalálkozókon.

A koncertezés mellett Völgyesi Gabi civil foglalkozása is jelentős bevételt hozhat, a KSH legfrissebb adatai alapján ugyanis a jogászok és jogtanácsosok havi bruttó átlagkeresete 2025-ben meghaladta az 1,1 millió forintot. Ez 10,2 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a jogi pályán a kereseti lehetőségeket erősen befolyásolja a tapasztalat, a szakterület és az ügyfélkör. Völgyesi Gabi régóta dolgozik jogászként, ráadásul a szerzői jog és a szellemi alkotások joga mellé most a mesterséges intelligenciához és a technológiához kapcsolódó szaktudást is megszerezte. Ezzel a szakmai háttérrel akár a jogászok átlagkeresetét meghaladó díjazás is elképzelhető.

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A korcsoportos adatok további támpontot adhatnak: a KSH szerint az ötvenéves és idősebb jogászok, jogtanácsosok havi bruttó átlagkeresete közel 1,241 millió forint volt 2025-ben. Így egy hasonló korú, hasonló munkakörben, teljes munkaidőben dolgozó szakember éves bruttó keresete a 15 millió forintot is megközelíthette.