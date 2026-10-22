Súlyos egészségi állapotáról vallott Judi Dench: az arcokat alig ismeri fel, az olvasás is nehezen megy neki

A 91 éves, Oscar-díjas brit színésznő, Judi Dench a BBC Radio 4-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az időskori makuladegeneráció (AMD) miatt már sem színpadon állni, sem filmezni, sem olvasni nem tud. A betegséget 2012-ben diagnosztizálták nála.

"Nem tudok színpadra állni, nem tudok már darabban játszani, sem filmet forgatni, de még olvasni sem" – fogalmazott Dench. Hozzátette, hogy az arcfelismerés is komoly nehézséget jelent számára, ami olykor kínos helyzetekhez vezet, hiszen előfordul, hogy tévedésből idegenekhez lép oda, és majdnem megöleli őket, mire észreveszi a hibát.

Több mint hét évtizedet átívelő pályafutása során Dench a brit színjátszás egyik legnagyobb alakjává vált. 1999-ben a Szerelmes Shakespeare című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, a nemzetközi közönség pedig elsősorban "M"-ként, James Bond főnökeként ismerte meg; ő volt az első nő ebben a szerepben, amelyet az 1995-ös Aranyszemben játszott el először.

Az interjúra új memoárja, az Is It Too Late to Make a Run for It? (Nem túl késő meglépni?) megjelenése kapcsán került sor, amelyet Brendan O'Hea színházi rendezővel közösen jegyez. Látásromlása ellenére Dench továbbra is rendszeresen feltűnik a nyilvánosság előtt, és nyíltan beszél arról, miként alkalmazkodik állapotához. Mint mondta, a rádió mindig is meghatározó szerepet töltött be az életében.

A beszélgetés során felidézte, hogy egyszer Sir David Spedding, az MI6 egykori vezetője hívta meg ebédre. Amikor megkérdezte tőle, hol tegye le a saját sofőrje, azt a választ kapta, hogy küldenek majd érte autót, ám a titkosszolgálat sofőrje végül nem találta meg a házát, így húsz percet késett. "Imádtam" – mesélte nevetve.

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Dench a Shakespeare-hez fűződő szenvedélyéről is beszélt. Kilencéves korában látta először a bátyját, amint a Macbethben Duncan királyt alakítva kimondta a "bloody" szót, ami meghatározó élménnyé vált számára. Shakespeare szonettjeiről úgy fogalmazott, rajong értük, hiszen a ritmusuk megegyezik a szívverés ritmusával.