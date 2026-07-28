Kész, ennyi volt: több mint 9000 magyar vendéglátóhely zárt be végleg, nincs visszaút

Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt. A járvány, az energiaválság, az elszálló költségek és a visszafogott fogyasztás együttesen olyan nyomást helyeztek a szektorra, amelyből főként a kisebb, gyengébb tőkeerejű vállalkozások kerültek ki vesztesen. A magyar vendéglátás nem egyszerű visszaesést, hanem mélyreható átalakulást él át.

A koronavírus-járvány, az energiaválság és az elmúlt évek inflációs sokkjai komoly nyomot hagytak a magyar vendéglátáson. Miközben az árak jelentősen emelkedtek, a szektor valódi növekedést nem tudott felmutatni: a forgalom gyakorlatilag stagnált, a működési költségek pedig tartósan magas szinten maradtak. Ennek következményeként 2019 óta több mint 9000 vendéglátóhely szűnt meg Magyarországon – derül ki az MBH Elemzési Centrum elemzéséből.

A magyar vendéglátóipart az elmúlt években több oldalról érte nyomás. A munkaerőköltségek emelkedése, az élelmiszerárak elszállása és az energiaárak drasztikus növekedése jelentős terhet rótt a vállalkozásokra. Bár a cégek igyekeztek ezeket a költségeket beépíteni áraikba, ez nem bizonyult elegendőnek a jövedelmezőség fenntartásához.

2025 végén 41 852 vendéglátóhely működött Magyarországon, miközben 2019-ben még több mint 51 ezer egységet tartottak nyilván. Hat év alatt tehát több mint 9000 üzlet tűnt el a piacról, ami mintegy 18 százalékos visszaesést jelent.

A bezárások különösen az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket érintették: ezek száma 35 százalékkal csökkent 2019 és 2025 között. Az éttermek, büfék és gyorséttermek körében 16 százalékos, míg a cukrászdáknál 8 százalékos visszaesést mértek.

A csökkenés nem kizárólag a főváros problémája. Budapesten hat év alatt 20 százalékkal lett kevesebb vendéglátóhely, bár az utóbbi két évben már lassult a visszaesés. Hasonló mértékű csökkenést tapasztaltak az Észak-Alföldön is. A legkisebb visszaesést a Nyugat-Dunántúlon regisztrálták, ahol 14 százalékkal mérséklődött az egységek száma.

A forgalom nőtt, de csak papíron

Bár a vendéglátás árbevétele emelkedett az elmúlt években, a növekedés elsősorban az áremeléseknek volt köszönhető. A szektor reálforgalma 2019 és 2025 között mindössze 1,4 százalékkal bővült, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.

A járvány utáni újranyitást követően ugyan jelentős visszapattanás következett, ez azonban nem bizonyult tartósnak. Az energiaválság és a romló gazdasági környezet már 2022 második felében megtörte a lendületet, azóta pedig a vendéglátás teljesítménye szűk sávban mozog.

Az elemzés szerint az ágazat növekedése így inkább árvezérelt volt, mintsem a vendégek számának vagy a fogyasztás volumenének bővülésére épült.

Az energia és a bérek emésztették fel a profitot

A vendéglátás költségszerkezetét elsősorban az élelmiszerárak, a bérek és az energiaárak határozzák meg. Az élelmiszer-infláció 2022-ben és 2023-ban éves szinten meghaladta a 25 százalékot, majd ugyan lassult, de a korábbiaknál magasabb költségszint rögzült.

Közben a vendéglátásban dolgozók bérei továbbra is jelentősen emelkedtek. A teljes munkaidős alkalmazottak havi átlagkeresete 2019 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt, ami különösen érzékenyen érintette az alapvetően munkaerő-igényes ágazatot.

Az energiaköltségek növekedése még nagyobb kihívást jelentett: 2022-ben a nem lakossági villamosenergia ára éves átlagban 86 százalékkal, a földgáz ára pedig 145 százalékkal emelkedett. Bár később lassult az áremelkedés, az energia továbbra is jóval drágább maradt a korábbi időszakhoz képest.

A költségek emelkedését a vendéglátóhelyek részben áremeléssel próbálták ellensúlyozni, ez azonban egyben a keresletet is visszafogta. Így egy nehezen feloldható helyzet alakult ki: a magasabb árak nem hoztak valódi növekedést, viszont csökkentették a fogyasztói aktivitást.

A kisebb vállalkozások kerültek a legnehezebb helyzetbe

A szektorban különösen a kisebb, alacsonyabb tőkeerejű vállalkozások bizonyultak sérülékenynek. Az elmúlt évek költségsokkjai a jövedelmezőség romlásában is megjelentek.

Az OPTEN adatai alapján a profitráta növekedési üteme az utóbbi időszakban lelassult, az éves változás mínusz 1,2 és mínusz 2 százalék között mozgott. Eközben a személyi jellegű ráfordítások tovább emelkedtek, ami tovább szűkítette a vállalkozások mozgásterét.

A bezárások mögött azonban nem kizárólag a költségnyomás áll. Hosszabb távú szerkezeti változások is formálják az ágazatot.

Átalakul a vendéglátás szerkezete

Az egyik legfontosabb tényező a fogyasztás területi átrendeződése. A vendégek és a turisták egyre inkább a nagyvárosokban és a kiemelt turisztikai térségekben koncentrálódnak, miközben számos vidéki településen beszűkül a kereslet.

A demográfiai folyamatok szintén kedvezőtlenül hatnak: a kisebb települések népességfogyása és elöregedése csökkenti a helyi vendéglátás bázisát.

Közben változnak a fogyasztói szokások is. Egyre nagyobb szerepet kap az ételkiszállítás és az online rendelés, ami új versenyhelyzetet teremtett. Azok a vállalkozások, amelyek nem tudnak alkalmazkodni az új értékesítési csatornákhoz, könnyen hátrányba kerülhetnek.

További problémát jelent a munkaerőhiány. Az ágazatban a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest 15–20 ezerrel kevesebb munkavállaló dolgozik. A képzett munkaerő megtartása különösen nehéz a szezonális és egész évben működő vendéglátóhelyek közötti bérverseny miatt.

Az alkoholfogyasztási szokások változása is hatással lehet bizonyos vendéglátóhelyekre. A fiatalabb generációk körében csökken a rendszeres alkoholfogyasztás, ami hosszabb távon a hagyományos kocsmák és bárok keresletét is mérsékelheti.

Nem egyszerű visszaesés, hanem átalakulás zajlik

Az elemzés szerint a magyar vendéglátás 2025-ben egyértelműen átalakulási szakaszban volt. A vendéglátóhelyek számának csökkenése nem pusztán átmeneti visszaesés, hanem mélyebb strukturális változások jele.

Az elmúlt években a szektort nem valódi növekedés, hanem költségvezérelt alkalmazkodás jellemezte. A magasabb árak mellett sem nőtt érdemben a fogyasztás, miközben a költségnyomás miatt számos kevésbé hatékony vállalkozás kiszorult a piacról.

A javuló gazdasági környezet és a fogyasztói bizalom erősödése ugyanakkor új lehetőséget teremthet az ágazat számára – a korábbi működési modell azonban várhatóan már nem tér vissza változatlan formában.