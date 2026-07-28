A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért: közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben
Kész, ennyi volt: több mint 9000 magyar vendéglátóhely zárt be végleg, nincs visszaút
Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt. A járvány, az energiaválság, az elszálló költségek és a visszafogott fogyasztás együttesen olyan nyomást helyeztek a szektorra, amelyből főként a kisebb, gyengébb tőkeerejű vállalkozások kerültek ki vesztesen. A magyar vendéglátás nem egyszerű visszaesést, hanem mélyreható átalakulást él át.
A koronavírus-járvány, az energiaválság és az elmúlt évek inflációs sokkjai komoly nyomot hagytak a magyar vendéglátáson. Miközben az árak jelentősen emelkedtek, a szektor valódi növekedést nem tudott felmutatni: a forgalom gyakorlatilag stagnált, a működési költségek pedig tartósan magas szinten maradtak. Ennek következményeként 2019 óta több mint 9000 vendéglátóhely szűnt meg Magyarországon – derül ki az MBH Elemzési Centrum elemzéséből.
A magyar vendéglátóipart az elmúlt években több oldalról érte nyomás. A munkaerőköltségek emelkedése, az élelmiszerárak elszállása és az energiaárak drasztikus növekedése jelentős terhet rótt a vállalkozásokra. Bár a cégek igyekeztek ezeket a költségeket beépíteni áraikba, ez nem bizonyult elegendőnek a jövedelmezőség fenntartásához.
2025 végén 41 852 vendéglátóhely működött Magyarországon, miközben 2019-ben még több mint 51 ezer egységet tartottak nyilván. Hat év alatt tehát több mint 9000 üzlet tűnt el a piacról, ami mintegy 18 százalékos visszaesést jelent.
A bezárások különösen az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket érintették: ezek száma 35 százalékkal csökkent 2019 és 2025 között. Az éttermek, büfék és gyorséttermek körében 16 százalékos, míg a cukrászdáknál 8 százalékos visszaesést mértek.
A csökkenés nem kizárólag a főváros problémája. Budapesten hat év alatt 20 százalékkal lett kevesebb vendéglátóhely, bár az utóbbi két évben már lassult a visszaesés. Hasonló mértékű csökkenést tapasztaltak az Észak-Alföldön is. A legkisebb visszaesést a Nyugat-Dunántúlon regisztrálták, ahol 14 százalékkal mérséklődött az egységek száma.
A forgalom nőtt, de csak papíron
Bár a vendéglátás árbevétele emelkedett az elmúlt években, a növekedés elsősorban az áremeléseknek volt köszönhető. A szektor reálforgalma 2019 és 2025 között mindössze 1,4 százalékkal bővült, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.
A járvány utáni újranyitást követően ugyan jelentős visszapattanás következett, ez azonban nem bizonyult tartósnak. Az energiaválság és a romló gazdasági környezet már 2022 második felében megtörte a lendületet, azóta pedig a vendéglátás teljesítménye szűk sávban mozog.
Az elemzés szerint az ágazat növekedése így inkább árvezérelt volt, mintsem a vendégek számának vagy a fogyasztás volumenének bővülésére épült.
Az energia és a bérek emésztették fel a profitot
A vendéglátás költségszerkezetét elsősorban az élelmiszerárak, a bérek és az energiaárak határozzák meg. Az élelmiszer-infláció 2022-ben és 2023-ban éves szinten meghaladta a 25 százalékot, majd ugyan lassult, de a korábbiaknál magasabb költségszint rögzült.
Közben a vendéglátásban dolgozók bérei továbbra is jelentősen emelkedtek. A teljes munkaidős alkalmazottak havi átlagkeresete 2019 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt, ami különösen érzékenyen érintette az alapvetően munkaerő-igényes ágazatot.
Az energiaköltségek növekedése még nagyobb kihívást jelentett: 2022-ben a nem lakossági villamosenergia ára éves átlagban 86 százalékkal, a földgáz ára pedig 145 százalékkal emelkedett. Bár később lassult az áremelkedés, az energia továbbra is jóval drágább maradt a korábbi időszakhoz képest.
A költségek emelkedését a vendéglátóhelyek részben áremeléssel próbálták ellensúlyozni, ez azonban egyben a keresletet is visszafogta. Így egy nehezen feloldható helyzet alakult ki: a magasabb árak nem hoztak valódi növekedést, viszont csökkentették a fogyasztói aktivitást.
A kisebb vállalkozások kerültek a legnehezebb helyzetbe
A szektorban különösen a kisebb, alacsonyabb tőkeerejű vállalkozások bizonyultak sérülékenynek. Az elmúlt évek költségsokkjai a jövedelmezőség romlásában is megjelentek.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az OPTEN adatai alapján a profitráta növekedési üteme az utóbbi időszakban lelassult, az éves változás mínusz 1,2 és mínusz 2 százalék között mozgott. Eközben a személyi jellegű ráfordítások tovább emelkedtek, ami tovább szűkítette a vállalkozások mozgásterét.
A bezárások mögött azonban nem kizárólag a költségnyomás áll. Hosszabb távú szerkezeti változások is formálják az ágazatot.
Átalakul a vendéglátás szerkezete
Az egyik legfontosabb tényező a fogyasztás területi átrendeződése. A vendégek és a turisták egyre inkább a nagyvárosokban és a kiemelt turisztikai térségekben koncentrálódnak, miközben számos vidéki településen beszűkül a kereslet.
A demográfiai folyamatok szintén kedvezőtlenül hatnak: a kisebb települések népességfogyása és elöregedése csökkenti a helyi vendéglátás bázisát.
Közben változnak a fogyasztói szokások is. Egyre nagyobb szerepet kap az ételkiszállítás és az online rendelés, ami új versenyhelyzetet teremtett. Azok a vállalkozások, amelyek nem tudnak alkalmazkodni az új értékesítési csatornákhoz, könnyen hátrányba kerülhetnek.
További problémát jelent a munkaerőhiány. Az ágazatban a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest 15–20 ezerrel kevesebb munkavállaló dolgozik. A képzett munkaerő megtartása különösen nehéz a szezonális és egész évben működő vendéglátóhelyek közötti bérverseny miatt.
Az alkoholfogyasztási szokások változása is hatással lehet bizonyos vendéglátóhelyekre. A fiatalabb generációk körében csökken a rendszeres alkoholfogyasztás, ami hosszabb távon a hagyományos kocsmák és bárok keresletét is mérsékelheti.
Nem egyszerű visszaesés, hanem átalakulás zajlik
Az elemzés szerint a magyar vendéglátás 2025-ben egyértelműen átalakulási szakaszban volt. A vendéglátóhelyek számának csökkenése nem pusztán átmeneti visszaesés, hanem mélyebb strukturális változások jele.
Az elmúlt években a szektort nem valódi növekedés, hanem költségvezérelt alkalmazkodás jellemezte. A magasabb árak mellett sem nőtt érdemben a fogyasztás, miközben a költségnyomás miatt számos kevésbé hatékony vállalkozás kiszorult a piacról.
A javuló gazdasági környezet és a fogyasztói bizalom erősödése ugyanakkor új lehetőséget teremthet az ágazat számára – a korábbi működési modell azonban várhatóan már nem tér vissza változatlan formában.
Tragédia a szemünk előtt: augusztusra 20 centisre apadhat a Velencei-tó vízszintje, ez már a haláltusa
Súlyos aszály és kritikus vízhiány fenyegeti Magyarország természetes vizeit, különösen a Velencei-tavat, amelynek vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat.
Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél.
A Pénzcentrum 2026. július 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a vörös riasztást, jön a kemény kánikula: ezekben a megyékben már szerdától brutál meleg lesz
A hét közepétől ismét egyre melegebb időre készülhetünk: kedden még 27-32 fok várható, szerdától azonban gyors ütemben erősödik a felmelegedés.
A felszíni vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, a vizsgált paraméterek a meghatározott határértékek alatt vannak.
Újraindítja budapesti járatait a légitársaság: hamarosan ismét ide is közvetlenül eljuthatnak az utasok Budapestről
Július 31-étől a flydubai gépei szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubaj között.
12 embert is ki kellett menteni a Balatonból a hétvégén: ezért kerülnek bajba a legtöbben, nem árt vigyázni
Az úszni nem tudók vagy gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, vízi járművön pedig használjanak mentőmellényt - ajánlja a rendőrség.
Az utazók körében a legnépszerűbb last minute úti célok mind a budapesti, mind a regionális indulások esetében Törökország, Egyiptom, Spanyolország és Görögország maradtak.
Súlyos százezreket bukhat a horvát tengerpartra készülő magyar autós: napi pár száz forintból megúszható lenne a baj
A magyar utazók egyre tudatosabbak a járművek biztosítása terén, a nyári szezonban kötött autós utasbiztosítások 76 százalékához igényeltek gépjármű-asszisztenciát is.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: ekkor tér vissza az elviselhetetlen meleg Magyarországra
A helyzet komolyságát a meteorológiai modellek szélsőérték-előrejelző indexe is alátámasztja.
Budapest csak nézi, ahogy elviszik a turizmusból származó pénzt: le kell térni az évtizedes tévútról
Budapest turizmusa válaszúthoz érkezett: a látványos fejlesztési ötletek, kampányok és városmarketing előtt először az alapokat kell rendbe tenni.
A gépkocsiban hárman utaztak, közülük többen megsérültek, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Nem olyan egyszerű meghosszabbítani a 3-as metrót: az oroszokkal is üzletelnie kell Vitézy Dávidéknak
Az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz gyártótól kellene drága és elavult szerelvényeket vásárolni.
A Pénzcentrum 2026. július 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nemzetközi forgalomban is jelentős változásokra kell számítani.
Kiadták a riasztást: durva jégesővel és széllel indul a hét, napokon belül pedig jön a 38 fokos pokol
Az északnyugati szelet sokfelé erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések kísérhetik.
Tíz nap alatt harmadszor öntötte el meteocunami vasárnap a horvátországi Hvar szigetén fekvő Stari Grad rakpartját
Új történelmi mélypontra süllyedhet a Duna vízállása Budapesten: az előrejelzések szerint hétfő éjjel akár a 2018-ban felállított rekordot is megdöntheti a folyó.