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Budapest, 2024. május 3.Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsõoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnõttképzésért felelõs államtitkára beszédet mond a Tavaszi szél konferencia sajtótájékoztatój
Szórakozás

Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 15:16

Kevesen tudják, hogy a hétfőn őrizetbe vett Hankó Balázs fideszes képviselő korábban gyógyszerészként szerzett diplomát, majd az egyetemi és kutatói világban is dolgozott. Pályája a felsőoktatásból és a kutatásból vezetett a közigazgatáson át a miniszteri posztig, írta meg a femcafe.

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Hankó Balázs neve az elmúlt napokban az NKA-ügy miatt került a figyelem középpontjába. Az Országgyűlés hétfőn felfüggesztette a fideszes képviselő mentelmi jogát, ezt követően a hatóságok őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja.

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Kevesen tudják, hogy a politikus eredeti végzettsége szerint diplomás gyógyszerész, 2001-ben szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen. Az egyetemi pályán főgyógyszerészként és stratégiai rektorhelyettesként is dolgozott, kutatási területe pedig az időskori gyógyszerhasználat és a terápiás hűség javítása volt.

Hankó később fokozatosan a közigazgatás és a politika felé fordult. Miniszteri kinevezése előtt államtitkárként a felsőoktatás és az innováció területét felügyelte, majd kulturális és innovációs miniszter lett, ugyanakkor az egyetemi világhoz oktatóként továbbra is kötődött.

A mostani eljárás teljesen más megvilágításba helyezte a korábbi szakmai pályáját. Az ügyészség szerint az NKA működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán keresztül az alap vagyonának egy részét a jóváhagyott céltól eltérően használták fel, többek között a 2026-os választási kampány költségeinek fedezésére és személyes célokra. Hankó korábban azt mondta, hogy az NKA-ügyben minden döntése és eljárása megfelelt a jogszabályoknak.

Mennyit lehet keresni gyógyszerészként?

Hankó Balázs eredeti szakmájában sem szűkölködött, ugyanis a gyógyszerész pálya anyagilag meglehetősen vonzó: a KSH legfrissebb, foglalkozások szerinti adatai alapján a gyógyszerészek és szakgyógyszerészek bruttó átlagkeresete 2025-ben 990 165 forint volt havonta. Ez azt jelenti, hogy a szakma átlagosan jóval az országos kereseti szint felett fizet.

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A gyógyszerészek keresete ráadásul az elmúlt években jelentősen emelkedett. A pontos jövedelem természetesen függhet a munkakörtől, a tapasztalattól és a munkahely típusától is, de a statisztika alapján a gyógyszerészi végzettség ma is a magasabb keresetű egészségügyi pályák közé tartozik.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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