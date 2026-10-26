Újabb lakásfelújítási program jön Magyarországon: akár százmilliókat is kaphat egy társasház

Akár 225 millió forintos támogatáshoz is juthatnak a társasházak a készülő Wekerle Plusz program keretében, amely 16 év után ismét a panel- és társasházi lakások energetikai korszerűsítését is támogathatja. Az ingatlan.com adatai szerint a felújított lakásokért Budapesten átlagosan 23 százalékkal kell többet fizetni, miközben a vevők érdeklődése is egyre inkább a korszerű ingatlanok felé fordul.

A Wekerle Plusz program keretében új lehetőség nyílhat a használt lakások energetikai korszerűsítésére. A kormány által tervezett lakossági energiahatékonysági program 2030-ig összesen 600 milliárd forinttal segítheti a családi házak és társasházak felújítását. A fejlesztések akár 120 ezer család otthonát érinthetik, és a támogatási rendszerbe 16 év után ismét bekerülhetnek célzottan a panelépületek, valamint a társasházi lakások is.

Százmilliókat is kaphat egy-egy lakóközösség

Egy 20 lakásos társasháznál akár 100 millió, egy 45 lakásos épületnél pedig 225 millió forint támogatási keret is elérhető lehet, ha minden lakás után igénybe vehető a maximális, 5 millió forintos összeg. Ehhez lakásonként legfeljebb 200 ezer forintos önerő társulhat, ami a két példában összesen 4, illetve 9 millió forintot jelent.

Így az önerővel együtt egy 20 lakásos háznál 104 millió, egy 45 lakásos társasháznál pedig 234 millió forint fordítható energetikai korszerűsítésre a maximális összegekkel számolva. A tervek szerint a társasházak lakóközösségei vissza nem térítendő támogatást és kamattámogatott hitelt is igényelhetnek majd.

A program ott segíthet, ahol a felújítás eddig a magas költségek miatt elmaradt. A lakásonként legfeljebb 200 ezer forintos önerő könnyebben mozgásba hozhatja a lakóközösségeket. Egy közepes méretű társasház 100 milliós nagyságrendből pedig már jelentős hatású korszerűsítéseket finanszírozhat

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „A kormányzati becslések szerint a felújítási hullám több mint 1100 milliárdos megrendeléseket hozhat az építőiparnak 2030-ig, aminek komoly gazdaságélénkítő hatása is lehet.”

Négyzetméterenként közel 300 ezer forint felár Budapesten

Az ingatlan.com 2026. októberi adatai szerint Budapesten 1,5 millió forint a felújított, jó állapotú vagy újszerű társasházi lakások négyzetméterára. A felújítandó és közepes állapotú lakásoké 1,22 millió forint. A különbség négyzetméterenként 281 ezer forint, azaz 23 százalék.

A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 750, illetve 906 ezer forint a négyzetméterár. Itt 156 ezer forint, vagyis 21 százalék a különbség. Egy 55 négyzetméteres lakásnál ez Budapesten 15,5, a nagyvárosokban 8,6 millió forint.

A lakásárrobbanás miatt zárul az árolló

Az elmúlt két évben a felújítandó társasházi lakások drágultak gyorsabban. Budapesten négyzetméteráruk 2024 októbere óta 33, a felújítottaké 28 százalékkal nőtt. A nagyvárosokban 48, illetve 31 százalék volt az emelkedés. A felújított és felújítandó lakások közti árolló így szűkült: a felár Budapesten 28-ról 23, a nagyvárosokban 36-ról 21 százalékra csökkent.

„Az elmúlt évek lakáspiaci áremelkedése a kevéssé korszerű lakásokat is felértékelte, és leginkább az olcsóbb lakásoknál szűkült az árkülönbség a felújított és felújítandó ingatlanok között. Sok esetben ezért vásárlás után a tulajdonosoknak és a lakóközösségeknek nem maradt pénze a korszerűsítésre. Egy felújítási hullám után viszont ismét markánsabb lehet a felújítandó és a felújított lakások közti értékkülönbség” – mondta Balogh László.

Panelnél kicsi a különbség – egyelőre

A panellakásoknál jóval kisebb az állapot szerinti felár. Budapesten a felújított panelek medián négyzetméterára 1,23 millió forint. Ez 92 ezer forinttal, 8 százalékkal magasabb a felújítandókénál. Egy tipikus 53 négyzetméteres felújított panellakás így átlagosan 65,2 millió forintba kerül a fővárosban. A megyei jogú városokban 883 ezer forint a felújított panelek négyzetméterára, 100 ezer forinttal, azaz 13 százalékkal több. Két éve itt még 23 százalék volt a különbség, az árolló tehát jelentősen zárult. Egy nagyvárosi felújított panellakás átlagos értéke jelenleg 46,8 millió forint .

A téglalakásoknál nagyobb a felár: Budapesten a felújított téglalakások medián négyzetméterára 1,59 millió forint, 23 százalékkal több a felújítandókénál. A nagyvárosokban 929 ezer forint, 27 százalékkal több. Egy 53 négyzetméteres nagyvárosi és budapesti felújított téglalakás értéke ezért átlagosan 49,2 és 84,3 millió forintba kerül.

A társasházi lakások esetében négyzetméterenként a belvárosban és Budán a legnagyobb a korszerűsített ingatlanok felára. Az V. kerületben 426, az I. kerületben 388, a II. kerületben 327 ezer forint. A VI., a VII. és a IX. kerületben is legalább 320 ezer forint a különbség. A XV., a XIX. és a XXI. kerületben viszont legfeljebb 90 ezer forint.

Van, ahol 100 millió felett is kínálnak felújított panelt

A XII. kerületben stabilan 100 millió forint fölé került a felújított panellakások árszintje. A XVI. kerületben közel 87 millió forint a felújított panelek mediánára. Debrecenben az eladó korszerűsített panellakások középértéke 62,9 millió forintra nőtt, ami több mint a XVIII. vagy a XXI. kerületben. A debreceni négyzetméterár 1,04 millió forint, viszont elmarad a két kerületétől.

Négyszer annyi hívás a jobb állapotú lakásokra

A vevők érdeklődése is a jobb állapotú lakásokra összpontosul. Idén 1,28 millió telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on hirdetett eladó társasházi lakásokra. Ennek 68 százaléka felújított, jó állapotú vagy újszerű lakásra irányult. A felújítandó és közepes állapotú lakásokra csak 16 százalék jutott.

„Az elmúlt években egyre inkább a felújított, korszerűsített lakások felé mozdult el a kereslet. Egy korszerűbb lakást tehát a jövőben sokkal könnyebb lesz eladni, a tulajdonosok pedig mérettől és lokációtól függően akár milliókkal többet is kérhetnek ezekért az ingatlanokért” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.