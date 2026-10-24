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Európai díjat nyert egy budapesti kávézó: itt a legjobb magyar kávézók toplistája, Szegedről és Kiskőrösről is van rajta hely
Magyar kávézó is bekerült a European Coffee Trip Awards 2026 győztesei közé: Magyarországon a budapesti Madal Alkotmány kapta a legtöbb szavazatot a specialty kávézók versenyében. A díj nemcsak egy hazai kávézó sikere, hanem annak is látványos jele, hogy a minőségi kávézás Magyarországon már rég nem réteghóbort: egyre több a jó kávézó, erősödnek a hazai pörkölők, a fiatalabb fogyasztók pedig szívesen fizetnek többet egy jobb eszpresszóért, flat white-ért vagy filterkávéért.
Magyar győztest is hirdettek a European Coffee Trip Awards 2026 listáján: a közönségszavazáson Magyarországon a Madal Café Alkotmány utcai egysége kapta a legtöbb voksot. A European Coffee Trip az egyik legismertebb európai specialty kávés magazin, amely mobilalkalmazásán keresztül gyűjtötte a szavazatokat.
A szervezők adatai szerint a 2026-os szavazáson 57 160 megerősített kávézószavazat érkezett, amelyeket 30 080 ellenőrzött felhasználó adott le. A voksolás 2026. szeptember 15. és október 15. között zajlott, és összesen 5242 specialty kávézó kapott legalább egy szavazatot Európa-szerte. A magazin hivatalos Instagram-posztban is méltatta a győzteseket, köztük a Madalt is.
Ez a 10 legjobb magyar kávézó a szavazás szerint: Szeged négy hellyel került fel a listára
A szervezők az országos győztesek mellett országonkénti toplistát is közzétettek. Magyarországon tíz specialty kávézó került fel rá. A lista nem rangsor: a European Coffee Trip ábécésorrendben közli a helyeket, és csak a győztest emeli ki külön.
A toplistára csak olyan kávézó kerülhetett fel, amely legalább öt szavazatot kapott. Az országos győztes kihirdetéséhez legalább tíz voks kellett.
A magyar Top 10 (ábécésorrendben):
- Antique Cafe, Szeged
- % Arabica Budapest Király, Budapest
- Coffer, Kiskőrös
- Daily Dose Café, Szeged
- Espresso Embassy, Budapest
- Hét Kávézó, Szeged
- Kék Elefánt Kávézó, Szeged
- Madal Alkotmány, Budapest – országos győztes
- OHANA Coffee Kálvin, Budapest
- Vivina Cafe, Budapest
A lista legnagyobb meglepetése Szeged: a tíz helyből négy a dél-alföldi városban működik, alig kevesebb, mint ahány budapesti kávézó bejutott (öt). Kiskőrösről a Coffer került fel, ami azt mutatja, hogy egy kisvárosi kávézó is versenyre kelhet a fővárosi és nagyvárosi helyekkel.
Már nem csak Budapest ügye a jó kávé
A specialty kávé lényege, hogy a hangsúly a kávé eredetén, minőségén, pörkölésén és elkészítésén van. Ez a világ sokáig inkább szűk, szakmai közegnek tűnt, mára viszont a nagyvárosi hétköznapok része lett: egyre többen keresik a világosabb pörkölést, a single origin tételeket, a filterkávét, a cold brew-t vagy éppen a jól elkészített flat white-ot.
Magyarországon is látványosan nőtt a szcéna. A Perfect Daily Grind 2026-os összefoglalója szerint már körülbelül 170 specialty kávézó és pörkölő működik az országban, és a minőségi kávézás már nem kizárólag budapesti jelenség: vidéki városokban is egyre több jó hely nyílik.
A trendet az is mutatja, hogy a magyar zöldkávé-import 2023 és 2024 között közel megháromszorozódott, ami a hazai pörkölői szektor erősödésére utal. Ugyanez a beszámoló azt írta: a magyar kávépiac értéke 2024-ben elérte a 439 millió eurót, ami 14 százalékos növekedés volt 2022-höz képest.
Miért lett ekkora hype a kávé körül?
A kávé ma már sokaknak nem egyszerűen reggeli koffeinforrás, hanem életstílus-termék. A specialty kávézók ebben hasonló szerepet töltenek be, mint korábban a kézműves sörözők vagy a borbárok: a vendég nem csak „egy kávét” vesz, hanem élményt, enteriőrt, márkát, közösségi médiában is jól mutató pillanatot.
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Különösen a fiatalabb generációknál erős ez a hatás. A nemzetközi adatok szerint a specialty kávé népszerűségét jelentős részben a fiatal felnőttek hajtják: az amerikai National Coffee Association 2026-os jelentése alapján a 25–39 évesek 69 százaléka fogyasztott specialty kávét az előző héten, ami a legmagasabb arány volt a vizsgált korcsoportok között.
A Z generáció és a fiatal milleniálok esetében a hideg kávéitalok, az ízesített latték, a növényi italok, a cold brew és az otthon is reprodukálható „kávézós élmény” különösen fontos. Magyarországon is látszik ez a változás. A növényi italok, kávészirupok és ízesítők iránti kereslet szintén nő: ez azt jelzi, hogy a fogyasztók egy része már otthon is ugyanazt az élményt próbálja felépíteni, amit korábban csak kávézóban kapott meg.
Jó üzlet lett a jó kávé
A specialty kávézók üzleti modellje ugyanakkor nem egyszerű. A jobb alapanyag, a képzett barista, a drágább gépek, a magas bérleti díjak, az energiaárak és a munkaerőköltségek mind beépülnek az árakba. Ráadásul Magyarországon a vendéglátást és a kereskedelmet terhelő költségek miatt a prémium kávézás sokszor alacsonyabb árrés mellett működik, mint ahogy azt a vendég az árak alapján gondolná.
A budapesti árak ennek megfelelően széles skálán mozognak. Egy 2026-os budapesti specialty kávés árkörkép szerint egy elviteles specialty eszpresszó több helyen 700–850 forint körül mozgott, míg a klasszikus, turistás nagy kávéházakban ennél jóval magasabb összegek is előfordulnak: például egy kapucsínó a Gerbeaud-ban 2026 elején 2090 forint volt, amelyre még 15 százalékos szervizdíj is rakódott.
A specialty kávézókban a tejes italok, például cappuccino, latte vagy a flat white jellemzően drágábbak az egyszerű eszpresszónál, a filterkávék ára pedig az alapanyagtól és az elkészítési módtól függően szintén magasabb lehet. A prémium kávé így sokaknak már nem mindennapi alapkiadás, hanem tudatos „kis luxus”: olcsóbb, mint egy éttermi vacsora, de elég különleges ahhoz, hogy élményt adjon.
Európában sem olcsó mulatság a specialty
A magyar árak európai összevetésben továbbra sem számítanak a legmagasabbak közé, de a különbség csökken. Berlinben, Londonban, Koppenhágában vagy Amszterdamban egy jó specialty cappuccino vagy flat white sok helyen 4–6 euró körül mozog, míg Budapesten a hasonló minőségű italok még gyakran ennél olcsóbban elérhetők. Ez részben magyarázza azt is, hogy a magyar főváros a külföldi kávérajongók térképén is egyre hangsúlyosabb helyet kap.
A mostani European Coffee Trip-elismerés ezért túlmutat egyetlen kávézó sikerén. A Madal Alkotmány győzelme és a vidéki helyek szereplése azt jelzi, hogy a magyar specialty szcéna már a nemzetközi kávés közösség radarján is ott van. A hazai kávékultúra az elmúlt években nagyot lépett előre: több a jó kávézó, erősebbek a pörkölők, tudatosabbak a fogyasztók, és egyre többen vannak, akik nemcsak koffeint, hanem minőséget is keresnek a csészében.
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