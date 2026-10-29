A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.
Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!
Közeledik a mindenszentek, november 1-je, mely fontos keresztény ünnep és Magyarországon 2000 óta hivatalos munkaszüneti nap. Október 31-e pedig a reformáció ünnepe, ezért a mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak. Vannak köztük, amiket bizonyára mindenki hallott már, de akadnak mára kevésbé használt mondások is. Tedd próbára, mennyi papokkal kapcsolatos kifejezés jelentését ismered pontosan!
Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
A természetben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek neve könnyen félrevezethet, és még a természetkedvelőket is elbizonytalaníthatja.
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!
Felfedezők, legendás hajók, híres utazások és történelmi események. Vajon mennyit tudsz a hajózás történetéről? Teszteld magad kvízünkkel!
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Eltüntettük a jól ismert márkák logóiról az árulkodó feliratokat. Vajon a megmaradt színek és formák alapján is rájössz, melyik melyikhez tartozik?
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.
Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Teszteld magad 10 kérdéssel, és nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a Zemplén hegyei, várai és látnivalói között.
Ritkábban használt, idegen eredetű és régies szavak következnek. Vajon hány jelentését találod el segítség nélkül?
Tedd próbára a történelmi tudásod 10 októberi kérdéssel, és derítsd ki, mennyire emlékszel még az évszámokra és híres eseményekre!
A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára.
Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire ismered a híres magyarok emlékezetes megszólalásait.
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