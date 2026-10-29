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Közeledik a mindenszentek, november 1-je, mely fontos keresztény ünnep és Magyarországon 2000 óta hivatalos munkaszüneti nap. Október 31-e pedig a reformáció ünnepe, ezért a mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak. Vannak köztük, amiket bizonyára mindenki hallott már, de akadnak mára kevésbé használt mondások is. Tedd próbára, mennyi papokkal kapcsolatos kifejezés jelentését ismered pontosan!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás! 1/10 kérdés Mit csinál a jó pap? holtig tanul vizet iszik a gyengét segíti megőrzi a titkot Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a "kinek a pap, kinek a papné" közmondás? férj és feleség többnyire ugyanazt gondolja kinek-kinek más sors jut, azt kell mindenkinek elfogadnia mindenkinek megvan a saját ízlése, a választás szabad nem kell sajnálni azt, akinek látszólag nehéz a sorsa, de valójában bőségben él Következő kérdés 3/10 kérdés Az egyik régi magyar mondás szerint "nem mind pap az, kinek pilise van". Mit jelent a pilis szó? bokáig érő, elöl végiggombolt hosszú köntös, másnéven reverenda pap feje tetején kiborotvált kis kerek rész, másnéven tonzúra Szent Benedek-medál, mely az Egyház hite szerint segíti a híveket megszentelődésük útján, oltalmat nyújt a gonosz hatalmak támadása ellen a rózsafüzér, vagyis imádság egyik közkedvelt formájához használt eszköz, "olvasó" neve volt, melyet később szintén rózsafüzérnek kezdtünk nevezni Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy szól a mondás? Alázatos, mint a pap… tetűje szolgája macskája felesége Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen dolog a "pap hátán végzett dolog"? az intézés során nagyobbra felfújt ügy kerülő úton intézett dolog sebesen, rosszul elvégzett dolog nyilvánosság előtt lerendezett magánügy Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy szól a régi közmondás? "Jobb a(z) _____ száz papnál." borbély csapos isten papné Következő kérdés 7/10 kérdés Milye van az ibafai papnak? kalitkája fapipája paripája patikája Következő kérdés 8/10 kérdés Mit hagytunk ki a szólásból? "Papot tanitja a mester/diák ______ mondani." köszönetet vecsernyét betlit viccet Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az a papsajt? az aludttej szinonimája, mely a tej és sajt között van félúton kemény, megvastagodott bőrkeményedés vagy kis bemélyedés a középső ujj oldalán (vagy a körmös perc környékén), amely a toll vagy ceruza tartós, erős nyomása és a helytelen fogás miatt alakul ki magokból és aszalványokból összeállított kemény és rágós készítmény, mely sokáig eltartható; az egyik legrégebbi édességféle a mályva nemzetségbe tartozó növényfaj Következő kérdés 10/10 kérdés Általában takarításra használjuk a szólást, aminek jelentése, hogy csak a nagy, szabadon lévő, jól látható padlófelületeket törlik fel, de a sarkokat, kis zugokat bútorok alatti részeket kihagyják. Hol takarítunk ilyenkor? Ahol a papok szolgálnak Ahol a papok táncolnak Ahol a papok imádkoznak Ahol a papok járnak Eredmények

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