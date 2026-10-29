2026. október 29. csütörtök Nárcisz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vallásos ember a Bibliát tanulmányozza és imafüzért tart a kezében – visszafogott kép pap lelkész egyház keresztény
Kvíz

Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!

Pénzcentrum
2026. október 29. 18:04 3 perc

Közeledik a mindenszentek, november 1-je, mely fontos keresztény ünnep és Magyarországon 2000 óta hivatalos munkaszüneti nap. Október 31-e pedig a reformáció ünnepe, ezért a mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak. Vannak köztük, amiket bizonyára mindenki hallott már, de akadnak mára kevésbé használt mondások is. Tedd próbára, mennyi papokkal kapcsolatos kifejezés jelentését ismered pontosan!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!

1/10 kérdés
Mit csinál a jó pap?
holtig tanul
vizet iszik
a gyengét segíti
megőrzi a titkot
2/10 kérdés
Mit jelent a "kinek a pap, kinek a papné" közmondás?
férj és feleség többnyire ugyanazt gondolja
kinek-kinek más sors jut, azt kell mindenkinek elfogadnia
mindenkinek megvan a saját ízlése, a választás szabad
nem kell sajnálni azt, akinek látszólag nehéz a sorsa, de valójában bőségben él
3/10 kérdés
Az egyik régi magyar mondás szerint "nem mind pap az, kinek pilise van". Mit jelent a pilis szó?
bokáig érő, elöl végiggombolt hosszú köntös, másnéven reverenda
pap feje tetején kiborotvált kis kerek rész, másnéven tonzúra
Szent Benedek-medál, mely az Egyház hite szerint segíti a híveket megszentelődésük útján, oltalmat nyújt a gonosz hatalmak támadása ellen
a rózsafüzér, vagyis imádság egyik közkedvelt formájához használt eszköz, "olvasó" neve volt, melyet később szintén rózsafüzérnek kezdtünk nevezni
4/10 kérdés
Hogy szól a mondás? Alázatos, mint a pap…
tetűje
szolgája
macskája
felesége
5/10 kérdés
Milyen dolog a "pap hátán végzett dolog"?
az intézés során nagyobbra felfújt ügy
kerülő úton intézett dolog
sebesen, rosszul elvégzett dolog
nyilvánosság előtt lerendezett magánügy
6/10 kérdés
Hogy szól a régi közmondás? "Jobb a(z) _____ száz papnál."
borbély
csapos
isten
papné
7/10 kérdés
Milye van az ibafai papnak?
kalitkája
fapipája
paripája
patikája
8/10 kérdés
Mit hagytunk ki a szólásból? "Papot tanitja a mester/diák ______ mondani."
köszönetet
vecsernyét
betlit
viccet
9/10 kérdés
Mi az a papsajt?
az aludttej szinonimája, mely a tej és sajt között van félúton
kemény, megvastagodott bőrkeményedés vagy kis bemélyedés a középső ujj oldalán (vagy a körmös perc környékén), amely a toll vagy ceruza tartós, erős nyomása és a helytelen fogás miatt alakul ki
magokból és aszalványokból összeállított kemény és rágós készítmény, mely sokáig eltartható; az egyik legrégebbi édességféle
a mályva nemzetségbe tartozó növényfaj
10/10 kérdés
Általában takarításra használjuk a szólást, aminek jelentése, hogy csak a nagy, szabadon lévő, jól látható padlófelületeket törlik fel, de a sarkokat, kis zugokat bútorok alatti részeket kihagyják. Hol takarítunk ilyenkor?
Ahol a papok szolgálnak
Ahol a papok táncolnak
Ahol a papok imádkoznak
Ahol a papok járnak
Címlapkép: Getty Images
#egyház #nyelv #kereszténység #lelkész #vallás #kvíz #általános műveltségi kvíz #nyelvi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:02
19:46
19:33
19:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
2026. október 29.
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
2026. október 29.
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
4 hete
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
4
4 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
3 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 19:05
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 16:02
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
Agrárszektor  |  2026. október 29. 19:31
Teljesen megbolondult a piac: ennyiért árulják a káposztát a lengyeleknél