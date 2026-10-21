2026. október 21. szerda Orsolya
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország, Európa. A Parlament épülete és a Duna alkonyatkor
Szórakozás

Ilyen programok várnak ránk október 23-án Budapesten: állami ünnepség, koncertek, családi programok és látványos fényfestés

Pénzcentrum
2026. október 21. 15:16

Különleges évfordulóhoz érkezünk október 23-án: 2026-ban hetven éve tört ki az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapesten az állami megemlékezés mellett koncertekkel, színházi előadásokkal és családi programokkal is készülnek az ünnepre. A Kossuth Lajos tértől az id. Antall József rakparton át a Városháza Parkig több helyszínen idézik fel a történelmi eseményeket. Az esti órákban fényfestés és látványos köztéri programok is várják a látogatókat, így azok is találhatnak érdekes elfoglaltságot, akik a hagyományos megemlékezések mellett kulturális élményekre is vágynak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az október 23-i budapesti programok központi helyszíne idén is a Kossuth Lajos tér lesz, ahol reggel 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik a megemlékezés. A nap folyamán zenei és színházi produkciók, versmondás és különböző művészeti előadások idézik fel az 1956-os forradalom emlékét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meghirdetett program szerint 16 órakor Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mond, este pedig a Budapest Bár ad koncertet. Az eseményen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, és a tájékoztatás szerint beszédet is mond majd.

A Fidesz a budapesti Bem téren rendezi meg ünnepségét, és a korábban meghirdetett Békemenet helyett az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány A Nemzet Zászlója néven szervez felvonulást. A Mi Hazánk Mozgalom pedig a Corvin közben tart megemlékezést.

Jelentős forgalmi változás lép életbe a magyar utakon: ezt érdemes tudni, mielőtt autóba ülsz a hosszú hétvégén
EZ IS ÉRDEKELHET
Jelentős forgalmi változás lép életbe a magyar utakon: ezt érdemes tudni, mielőtt autóba ülsz a hosszú hétvégén
A fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hosszú hétvége első napján részlegesen feloldja a kamionstopot.

Családi programok és színházi előadások a rakparton

Az id. Antall József rakparton délelőtt 10 órától kezdődnek a családi programok. A látogatókat kézműves foglalkozások, közös alkotás, népi játékok és gyermekeknek szóló előadások várják. A Szabadság színei közösségi alkotás, a Karzat Színház Mester tér című gyermekprogramja, a Mosolyudvar Népi Játszótér és a nemezelés egyaránt szerepel a kínálatban.

A rakparton a felnőtteknek is érdemes körülnézniük: a különböző pódiumokon irodalmi műsorok, történelmi portrék, monodrámák és fiatal alkotók előadásai elevenítik fel 1956 emlékét.

A délutáni és esti zenei programok szintén tartogatnak érdekességeket. A Balázs Elemér Group 17:30-kor lép színpadra, majd 19 órakor Járai Márk Cseh Tamás dalok ’56 című önálló estje következik. Aki a történelmi megemlékezést egy hosszabb kulturális programmal kötné össze, ezen a helyszínen akár az egész délutánt eltöltheti.

Történelmi emlékekkel találkozhatunk egy belvárosi séta során

Az ünnepi programok nem korlátozódnak a nagy színpadokra. A Kossuth tér környékén korabeli fényképeket bemutató LED-falak, animációk és koreografált performanszok idézik fel a forradalom pillanatait. A Vértanúk terén színészi előadásokkal és kulturális alkotásokkal foglalkoznak a szabadság és az emlékezés témájával, a Szemere utca és az Alkotmány utca sarkán pedig kaszkadőrök közreműködésével készülnek akcióperformanszra.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A közlekedés iránt érdeklődőknek is érdemes figyelniük: a 2-es villamos vonalán menetrend szerint közlekedik egy UV típusú szerelvény, amelynek első kocsijai 1956-ban éppen ezen a vonalon álltak forgalomba. A Deák Ferenc téren 10 és 18 óra között a Szabadságvágy villamosa várja az érdeklődőket. Ezúttal nem utazásról van szó: az álló nosztalgiajárművön versek, naplórészletek és irodalmi alkotások segítségével idézik fel a forradalom emlékét.

Látványos fényfestések

Az esti programok egyik leglátványosabb helyszíne a Városháza Park lehet, amely október 23. és 25. között jelképesen Csizma térré alakul. A Forradalmunk fényénél című rendezvény fényfestéssel és a Sztálin-szobor ledöntésének megidézésével eleveníti fel az 1956-os forradalom egyik emblematikus jelenetét. Az első fényfestést október 23-án 19:56-ra hirdették meg.

A Budai Várban, a Kapisztrán téren álló Mária Magdolna-torony falán szintén fényfestés jeleníti meg a forradalomhoz kapcsolódó emlékeket. A vetítés október 23. és november 4. között mindennap 18 és 22 óra között látható, így azok is megtekinthetik, akik az ünnepnapon más programokat választanak.

Múzeumok és kiállítások

Aki inkább múzeumi környezetben emlékezne meg a forradalomról, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum programjai közül is választhat. A Magyar Nemzeti Múzeumban az ’56 gyermekei című kiállítás, valamint az amerikai filmhíradók magyar menekültekről szóló előadása kapcsolódik az évfordulóhoz. A Szépművészeti Múzeum Forradalmi gondolatok című tárlatvezetése a művészet felől közelíti meg a változás és a szellemi függetlenség kérdését.

A programok összeállításakor érdemes figyelembe venni, hogy egyes múzeumi eseményekre és tematikus sétákra előzetes regisztráció szükséges. Aki több helyszínt is felkeresne, annak célszerű előre megterveznie a napját, különösen akkor, ha a Kossuth téri ünnepséget családi programokkal vagy az esti fényfestésekkel is összekötné.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #kiállítás #múzeum #programok #szórakozás #koncert #történelem #színház #október 23 #nemzeti ünnep #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Bíró Yvette

Meghalt Bíró Yvette

Bíró Yvette 1976-ban hagyta el Magyarországot, először Párizsba, majd az Egyesült Államokba emigrált.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:34
17:15
17:07
16:56
16:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
2026. október 21.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
3 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 17:07
Körözést adtak ki Matolcsy György fia ellen
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 16:41
MNB-ügy: Matolcsy és fia haszonszerzéséről beszél az ügyészség, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
Agrárszektor  |  2026. október 21. 16:36
A magyar gazdáknak is kötelező az átállás: ezt nem lehet megúszni