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Ilyen programok várnak ránk október 23-án Budapesten: állami ünnepség, koncertek, családi programok és látványos fényfestés
Különleges évfordulóhoz érkezünk október 23-án: 2026-ban hetven éve tört ki az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapesten az állami megemlékezés mellett koncertekkel, színházi előadásokkal és családi programokkal is készülnek az ünnepre. A Kossuth Lajos tértől az id. Antall József rakparton át a Városháza Parkig több helyszínen idézik fel a történelmi eseményeket. Az esti órákban fényfestés és látványos köztéri programok is várják a látogatókat, így azok is találhatnak érdekes elfoglaltságot, akik a hagyományos megemlékezések mellett kulturális élményekre is vágynak.
Az október 23-i budapesti programok központi helyszíne idén is a Kossuth Lajos tér lesz, ahol reggel 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik a megemlékezés. A nap folyamán zenei és színházi produkciók, versmondás és különböző művészeti előadások idézik fel az 1956-os forradalom emlékét.
A meghirdetett program szerint 16 órakor Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mond, este pedig a Budapest Bár ad koncertet. Az eseményen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, és a tájékoztatás szerint beszédet is mond majd.
A Fidesz a budapesti Bem téren rendezi meg ünnepségét, és a korábban meghirdetett Békemenet helyett az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány A Nemzet Zászlója néven szervez felvonulást. A Mi Hazánk Mozgalom pedig a Corvin közben tart megemlékezést.
Családi programok és színházi előadások a rakparton
Az id. Antall József rakparton délelőtt 10 órától kezdődnek a családi programok. A látogatókat kézműves foglalkozások, közös alkotás, népi játékok és gyermekeknek szóló előadások várják. A Szabadság színei közösségi alkotás, a Karzat Színház Mester tér című gyermekprogramja, a Mosolyudvar Népi Játszótér és a nemezelés egyaránt szerepel a kínálatban.
A rakparton a felnőtteknek is érdemes körülnézniük: a különböző pódiumokon irodalmi műsorok, történelmi portrék, monodrámák és fiatal alkotók előadásai elevenítik fel 1956 emlékét.
A délutáni és esti zenei programok szintén tartogatnak érdekességeket. A Balázs Elemér Group 17:30-kor lép színpadra, majd 19 órakor Járai Márk Cseh Tamás dalok ’56 című önálló estje következik. Aki a történelmi megemlékezést egy hosszabb kulturális programmal kötné össze, ezen a helyszínen akár az egész délutánt eltöltheti.
Történelmi emlékekkel találkozhatunk egy belvárosi séta során
Az ünnepi programok nem korlátozódnak a nagy színpadokra. A Kossuth tér környékén korabeli fényképeket bemutató LED-falak, animációk és koreografált performanszok idézik fel a forradalom pillanatait. A Vértanúk terén színészi előadásokkal és kulturális alkotásokkal foglalkoznak a szabadság és az emlékezés témájával, a Szemere utca és az Alkotmány utca sarkán pedig kaszkadőrök közreműködésével készülnek akcióperformanszra.
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A közlekedés iránt érdeklődőknek is érdemes figyelniük: a 2-es villamos vonalán menetrend szerint közlekedik egy UV típusú szerelvény, amelynek első kocsijai 1956-ban éppen ezen a vonalon álltak forgalomba. A Deák Ferenc téren 10 és 18 óra között a Szabadságvágy villamosa várja az érdeklődőket. Ezúttal nem utazásról van szó: az álló nosztalgiajárművön versek, naplórészletek és irodalmi alkotások segítségével idézik fel a forradalom emlékét.
Látványos fényfestések
Az esti programok egyik leglátványosabb helyszíne a Városháza Park lehet, amely október 23. és 25. között jelképesen Csizma térré alakul. A Forradalmunk fényénél című rendezvény fényfestéssel és a Sztálin-szobor ledöntésének megidézésével eleveníti fel az 1956-os forradalom egyik emblematikus jelenetét. Az első fényfestést október 23-án 19:56-ra hirdették meg.
A Budai Várban, a Kapisztrán téren álló Mária Magdolna-torony falán szintén fényfestés jeleníti meg a forradalomhoz kapcsolódó emlékeket. A vetítés október 23. és november 4. között mindennap 18 és 22 óra között látható, így azok is megtekinthetik, akik az ünnepnapon más programokat választanak.
Múzeumok és kiállítások
Aki inkább múzeumi környezetben emlékezne meg a forradalomról, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum programjai közül is választhat. A Magyar Nemzeti Múzeumban az ’56 gyermekei című kiállítás, valamint az amerikai filmhíradók magyar menekültekről szóló előadása kapcsolódik az évfordulóhoz. A Szépművészeti Múzeum Forradalmi gondolatok című tárlatvezetése a művészet felől közelíti meg a változás és a szellemi függetlenség kérdését.
A programok összeállításakor érdemes figyelembe venni, hogy egyes múzeumi eseményekre és tematikus sétákra előzetes regisztráció szükséges. Aki több helyszínt is felkeresne, annak célszerű előre megterveznie a napját, különösen akkor, ha a Kossuth téri ünnepséget családi programokkal vagy az esti fényfestésekkel is összekötné.
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